Mare Fuori 4 Stagione 🌊 Crescita, Ribellione e Nuove Scelte in anteprima Rai Play

È un mare aperto quello che i protagonisti della serie devono affrontare nella quarta stagione. "Mare Fuori 4" (una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotto da Roberto Sessa, regia di Ivan Silvestrini, in onda su Rai 2 in prima serata dal 14 febbraio con l’anteprima dei primi 6 episodi disponibile dal 1° febbraio su RaiPlay e l’intero box set dal 14 febbraio) si riapre su Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella costretti a rinunciare all’amore incondizionato della famiglia, messi faccia a faccia con le loro più intime paure e con l’unico sostegno degli amici con cui scelgono di navigare. Non è così per tutti: Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivono ancora, nel bene e nel male, il peso di legami familiari capaci di condizionare la loro vita.

Per tutti, però, è il momento di crescere e di capire chi e cosa si vuole essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è necessario, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita e chi non sceglie, permette ad altri di farlo per lei o per lui. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi diventa inevitabile.

Sono le musiche composte dal maestro Stefano Lentini a sottolineare le emozioni dei personaggi della quarta stagione di “Mare fuori”. Uno sforzo editoriale e produttivo importante quello delle Edizioni Musicali Rai Com. La soundtrack originale della serie, che comprende anche le canzoni “Luna Chiena” “Simmo Nuje” e “Dobermann”, scritte da Stefano Lentini e da Raiz, è stata eseguita dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. A collaborare alla colonna sonora anche il coro dei Piccoli Cantori. La colonna sonora è stata uno degli elementi che hanno contribuito al successo della serie: decine di milioni di streaming per quella della terza stagione e la doppia certificazione di Disco di platino. L'album sarà disponibile in tutti gli store digitali.

Dal 10 gennaio sono attivi i nuovi profili social dedicati alla serie su Instagram, Threads e TikTok.