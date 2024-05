Max, nuovo Servizio Streaming Warner Bros. Discovery arriva in 20 Paesi Europei

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi che Max, il suo servizio di streaming avanzato, è ufficialmente attivo e disponibile in 20 paesi tra i Paesi nordici, l'Iberia e l'Europa centrale e orientale. I paesi includono Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Max offre agli abbonati un'esperienza d'uso migliorata, più generi di intrattenimento e il doppio dei contenuti precedentemente disponibili su HBO Max. Il lancio di Max è segnato dal ritorno dell'attesissimo originale HBO House of the Dragon S2, che debutta su Max in Europa il 17 giugno. I titoli disponibili in streaming includono Dune: Part Two, che debutta oggi su Max, oltre ai film di Warner Bros. tra cui Barbie, Wonka, Joker e Harry Potter. Le serie Premium includono HBO Originals come The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Night Country e The Sympathizer. Sono disponibili anche gli amici di Warner Bros. Television e i beniamini dei fan di Discovery, tra cui 90 Day Fiancé, Cake Boss, Gold Rush e Naked and Afraid.

Max combina la programmazione imperdibile di HBO Max, l'intrattenimento coinvolgente della vita reale di Discovery e lo sport di livello mondiale di Eurosport per creare un'esperienza di visione completa per tutta la famiglia. In tutti i mercati in cui Max è disponibile in Europa, sarà l'unico posto dove trasmettere in diretta ogni momento, ogni medaglia, ogni atleta e ogni squadra durante i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, assicurando che i fan non si perdano mai un momento dell'azione. Parigi 2024 è inclusa in tutti i piani di abbonamento, in modo che i clienti possano godere di un accesso completo al più grande evento sportivo del mondo.

JB Perrette, CEO e Presidente di Global Streaming & Games di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: “Oggi è una pietra miliare significativa nella globalizzazione di Max. Abbiamo una storia ricca e storica di contenuti popolari per i telespettatori di tutta Europa grazie a marchi iconici come HBO, Discovery, Warner Bros, DC, Eurosport e TLC. Sono questi potenti motori di programmazione che ci distinguono per i telespettatori, che possono contare su di noi per i migliori contenuti, qualunque sia il loro stato d'animo e qualunque sia l'occasione. Con il lancio in oltre la metà dei mercati globali, questo è solo l'inizio del prossimo capitolo di questa grande azienda di storytelling”.

Gerhard Zeiler, Presidente di International di Warner Bros. Discovery, ha aggiunto:

“Che si tratti dei nostri film di successo, di imperdibili fiction televisive, di spettacoli di intrattenimento più grandi della vita o di sport emozionanti, Max offre l'esperienza di visione definitiva in Europa. La nostra nuova e migliorata app offre una maggiore personalizzazione, rendendo più facile e veloce la visione dei vostri programmi preferiti di Warner Bros. Discovery. Con tre piani diversi, un Add-On Sport, una maggiore compatibilità con i dispositivi e centinaia di partnership di distribuzione con i maggiori affiliati della regione, non è mai stato così semplice guardare contenuti di livello mondiale”.

Per iniziare, gli abbonati possono scegliere uno dei tre piani base, più un Add-On Sport. Sia che si tratti del piano Basic with Ads, che consente agli abbonati di usufruire di Max a un prezzo inferiore con pubblicità e la possibilità di trasmettere i contenuti su due dispositivi simultaneamente, sia che si tratti del piano Standard, che consente agli utenti di effettuare fino a 30 download per la visione offline, o del piano Premium, per un'esperienza visiva di altissimo livello con fino a 100 download (si applicano dei limiti), e la risoluzione 4K e l'audio Dolby Atmos (se disponibile), Max offre un'esperienza di visione dei contenuti adatta a tutte le esigenze. Tutti i piani offrono una risoluzione Full HD. Il piano Basic with Ads è disponibile da oggi in cinque Paesi europei: Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Romania, prima di essere esteso ad altri paesi*.

Max è disponibile sui principali dispositivi e piattaforme in tutta Europa. Max viene lanciato per la prima volta anche su Amazon Fire TV nei mercati europei in cui è disponibile. Max è disponibile su smart TV (Samsung, LG e Android TV™), tramite dispositivi di streaming (Apple TV e Google Chromecast™), console di gioco (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One e Xbox Series X|S), cellulari e tablet (iPhone, iPad, iPod touch e Android™) e online su Max.com. Max è disponibile anche attraverso partner selezionati per la distribuzione televisiva in ogni paese.

I clienti possono pagare tramite i principali provider (VISA, Mastercard, Amex e PayPal) e tramite acquisti in-app nei principali mercati (Apple App Store, Google Play Store e Samsung Checkout).

Il lancio di oggi si aggiunge al successo ottenuto da Warner Bros. Discovery con Max negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. L'11 giugno Max sarà disponibile in Francia, Polonia e Monaco. Lo stesso giorno la HBO Max potenziata sarà lanciata nei Paesi Bassi e dal 1° luglio in Belgio. Entro luglio, Max sarà disponibile in 25 paesi europei e in 65 paesi e territori in tutto il mondo. Nel corso dell'anno Max arriverà anche nei principali Paesi del Sud-Est asiatico.