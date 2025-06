HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa

L'Associazione HbbTV è lieta di annunciare che il “13esimo HbbTV Symposium and Award” si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, in Turchia. L’edizione di quest’anno dell’evento annuale dell’industria della TV connessa si svolgerà presso lo Swissôtel The Bosphorus Istanbul, un hotel a cinque stelle che offre strutture congressuali e ricettive di prima classe, con viste panoramiche sull’iconico Bosforo. Il Simposio 2025 è organizzato dall’Associazione HbbTV e da TVekstra, un importante fornitore di servizi in Turchia, specializzato in soluzioni per la addressable TV advertising. Con un forte orientamento al targeting basato sui dati e alla distribuzione dinamica degli annunci, TVekstra si è affermata come un attore chiave nell’ecosistema della pubblicità televisiva avanzata in Turchia.

Il Simposio si rivolge a un ampio pubblico che include operatori di piattaforma, emittenti, inserzionisti pubblicitari, aziende adtech, enti di standardizzazione e fornitori di tecnologie. L’edizione di quest’anno sarà incentrata sulle strategie di monetizzazione abilitate da HbbTV, con particolare attenzione alla pubblicità personalizzata, ai metodi innovativi per la generazione di ricavi e alle opportunità di espansione del business, guidate da standard e specifiche come l’HbbTV Operator Application, l’HbbTV-TA e il DVB-I.

Oltre alla consueta rassegna degli sviluppi recenti e dei temi attuali nell’ecosistema HbbTV, l’agenda – riflettendo la scelta di Istanbul per l’edizione di quest’anno – si concentrerà anche sul crescente e confermato interesse per HbbTV nella regione MENA, nei paesi Arabi e nei più ampi mercati Asiatici. Grazie alla sua posizione geografica strategica, al crocevia tra Europa e Asia, Istanbul rappresenta il ponte ideale per connettere le aziende dell’Europa occidentale con gli attori locali di questi mercati emergenti.

Il Simposio 2025 si svolgerà con il collaudato formato di due giorni già adottato con successo negli anni precedenti. La prima giornata offrirà un’impostazione di conferenza tradizionale, con keynote, presentazioni, tavole rotonde e dibattiti. Esperti ed esponenti di primo piano dell’industria presenteranno, illustreranno e discuteranno gli ultimi sviluppi, le innovazioni e i casi d’uso più rilevanti. Durante la seconda giornata, l’evento adotterà il formato della “unconference”. I partecipanti avranno un ruolo attivo nella definizione dell’agenda, proponendo temi e guidando le discussioni in piccoli gruppi in un ambiente collaborativo e informale. Questo formato favorisce un dialogo aperto e uno scambio creativo, offrendo un’opportunità unica per approfondire sfide reali e condividere soluzioni pratiche, sia di natura tecnica che commerciale.

Uno dei momenti salienti dell’evento sarà la prestigiosa cerimonia degli “HbbTV Award”, che si terrà la sera della prima giornata. Celebrando l’eccellenza all’interno della comunità HbbTV, i premi riconoscono le innovazioni, i servizi e i contributi più significativi. La cerimonia si svolgerà in un ambiente elegante e festoso, pensato per favorire il networking, la collaborazione e la celebrazione condivisa dei successi del settore.

“Siamo entusiasti di portare l’ HbbTV Symposium and Awards a Istanbul, una città che non solo unisce continenti, ma anche le opportunità di business. Le moderne tecnologie digitali dell’emisfero occidentale stanno penetrando rapidamente nelle regioni MENA, arabe e asiatiche, e stanno diventando velocemente la norma, così come è avvenuto in Europa e negli Stati Uniti. Questo evento offrirà una preziosa conoscenza di questi dinamici mercati ed esplorerà come HbbTV possa aiutare gli attori della regione a cogliere le opportunità offerte dalla TV connessa e ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide legate ai nuovi paradigmi. Rappresenta inoltre un’eccellente occasione per fare networking in prima persona con i principali stakeholder regionali, discutere di partnership e promuovere una crescita collaborativa,” ha dichiarato Vincent Grivet, Presidente dell’Associazione HbbTV.

“Siamo orgogliosi di co-ospitare l’ HbbTV Symposium and Awards 2025 a Istanbul, una città che simboleggia la fusione tra innovazione e opportunità. Consideriamo HbbTV un motore fondamentale della trasformazione digitale della televisione, capace di offrire esperienze visive più personalizzate grazie all’utilizzo dei dati. Questo evento rappresenta un’occasione unica per mettere in luce come la addressable TV possa aprire nuove fonti di ricavo per emittenti e brand, e siamo entusiasti di accogliere le menti più brillanti del settore nel luogo in cui si sta plasmando il futuro della televisione”, ha dichiarato Merve Eraslanoğlu, CEO di TVekstra.

Ulteriori dettagli sul programma della conferenza, sulle opportunità di sponsorizzazione e sugli HbbTV Awards 2025 saranno annunciati a breve.