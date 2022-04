Pechino Express Tappa 7, su Sky e NOW si arriva in Giordania

È sempre più impegnativo il viaggio di Pechino Express: nella settima puntata, attesa per giovedì 21 aprile su Sky e in streaming su NOW, le cinque coppie in gara approderanno nel terzo Paese sulla loro Rotta dei Sultani, l’affascinante Giordania.

Continuano a ridursi i chilometri da percorrere in questa edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Pronti per questa nuova avventura, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia: guidati da Enzo Miccio, partiranno alla scoperta di un Paese tanto piccolo quanto cruciale nella storia del nostro mondo, una terra piena di monumenti incredibili e spettacolari scenari naturali.

Saranno proprio questi i contorni mozzafiato della prossima puntata ambientata in Giordania - giovedì 21 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - che le coppie attraverseranno risalendo da Sud verso Nord: dal coloratissimo Mar Rosso, un vero e proprio giardino sommerso pieno di coralli e numerose specie di pesci, a un’estenuante prova vantaggio nel deserto di Wadi Rum, gigantesca vallata scavata dai fiumi nel corso dei millenni, un vero capolavoro della natura che ha ospitato moltissimi set di film; si arriverà poi di corsa fino all’incantevole Petra, traguardo di puntata.

I 293 km di tragitto saranno conditi dai tipici tratti della cultura giordana: dalla cucina levantina, buonissima e sempre più di tendenza nel mondo, ai trend di moda, fino allo stile di vita dei beduini del deserto. Quale sarà la coppia di viaggiatori che primeggerà, contribuendo come sempre al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione? Chi continuerà l’emozionante viaggio della vita di Pechino Express e chi invece sarà a rischio eliminazione? Il viaggio lungo la Rotta dei Sultani continua, inarrestabile e faticosissimo.

Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Menarini Sustenium, Tissot, WeRoad.

WeRoad, il brand adventure travel più amato dai millennial, è Official Travel Partner dello show. Grazie a WeRoad, Pechino Express entra nella community di viaggiatori più grande d'Europa. Durante tutta la durata del programma, WeRoad intratterrà i suoi utenti con originali contenuti Instagram e TikTok a tema Pechino Express e lancerà un'esclusiva linea di viaggi WeRoad inspired by Pechino Express, dedicata a tutti gli amanti dei viaggi zaino in spalla, di Pechino Express e di WeRoad. RTL 102.5 è la radio di Pechino Express. Per scoprire tutte le curiosità e gli approfondimenti della nuova edizione di Pechino Express è on line il nuovo sito ufficiale pechinoexpress.sky.it, dove sarà anche possibile partecipare ad un imperdibile concorso per vincere un voucher WeRoad.

