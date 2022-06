Volley Nations League Femminile, la programmazione Sky della settimana decisiva

Con l'Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League femminile (VNL), che si concluderà a metà a luglio. Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.

Terza e ultima settimana di gioco, decisiva per completare il quadro delle partecipanti alla Final Eight di metà luglio. Decisiva anche per l’Italia, inserita nella Pool 6 che, dopo il girone di Brasilia, occupa il quarto posto, frutto di sei vittorie, e va caccia della qualificazione alla fase finale in Turchia.

Tutti gli incontri, quattro, della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d’Europa, verranno trasmessi in diretta, a partire dal primo, contro la Polonia, da seguire su Sky Sport Action e in streaming su NOW alle ore 19. Tutte le partite con la telecronaca di Roberto Prini, affiancato nel commento da Rachele Sangiuliano. Oltre a Italia e Polonia, nella capitale bulgara giocheranno anche Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Thailandia, Corea del Sud e Bulgaria. Dopo la sfida alle polacche, le Azzurre disputeranno altri tre match, con la Corea del Sud, venerdì alle 15.30, con la Bulgaria, sabato alle 19, e con la Thailandia, domenica alle 15.30,

Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final Eight che si giocherà ad Ankara dal 13 al 17 luglio e che prevede i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro di ogni girone, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo.

Contemporaneamente, in Canada, a Calgary, è in programma la Pool 5, con altre otto nazionali impegnate nella corsa alla Final Eight.

La programmazione Sky dell’Italia nella terza settimana della Nations League femminile (Pool 6 a Sofia)

Mercoledì 29 giugno

ore 19:00 Italia vs Polonia (diretta)

Sky Sport Action e in streaming su NOW

Venerdì 1° luglio

ore 15.30 Italia vs Corea del Sud (diretta)

Sky Sport Action e in streaming su NOW

Sabato 2 luglio

ore 19:00 Bulgaria vs Italia (diretta)

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 3 luglio

ore 15.30 Italia vs Thailandia (diretta)

Sky Sport Action e in streaming su NOW

(disponibili su Sky Go, anche in HD)

L'ESTATE AZZURRA DI SKY SPORT

Sky Sport si prepara a raccontare un’estate mai così ricca di eventi sportivi con protagonisti i colori azzurri: per la prima volta sui canali Sky i Mondiali di atletica leggera (dal 15 al 24 luglio) dove l’Italia punterà a confermare i successi delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori e i Campionati Europei LEN di nuoto a Roma (dall’11 al 21 agosto), la massima rassegna continentale delle discipline acquatiche che accoglierà 1500 atleti provenienti da 52 nazioni, i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -nuoto, nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato- e per la prima volta nella storia dei campionati europei, anche nei tuffi dalle grandi altezze. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che puntano all’oro.

Un ruolo da protagonista nell’Estate Azzurra di Sky Sport lo avrà anche il volley con cinque grandi appuntamenti: i Campionati Mondiali FIVB Maschili (dal 26 agosto all’11 settembre), con l'Italia di Fefè De Giorgi nella Pool E insieme a Canada, Cina e Turchia; i Campionati Mondiali FIVB Femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre), con le ragazze di Davide Mazzanti nel Girone A con Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico, la FIVB Nations League femminile (dal 31 maggio al 17 luglio), la FIVB Nations League maschile (dal 7 giugno al 24 luglio), la competizione internazionale che vede coinvolte le migliori 16 nazionali maschili e 16 femminili in un torneo ad alta intensità agonistica in giro per il mondo, che vedrà le Finals maschili disputarsi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e quelle femminili ad Ankara, Turchia, e i Campionati Mondiali di beach volley (su Sky live le semifinali e la finale) in programma a Roma (dal 10 al 19 giugno).

E ancora: il calcio femminile con la UEFA Women’s EURO 2022 (dal 6 al 31 luglio) e la Nazionale guidata da Milena Bertolini che proverà ad alzare la coppa nel cielo di Wembley; la 41'edizione dei Campionati Europei maschili FIBA di pallacanestro con l’Italia tra i Paesi ospitanti dell’evento e gli Azzurri del coach Meo Sacchetti; il 79° Open d’Italia di golf (dal 15 al 18 settembre) sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Continua anche la stagione del tennis, che si conferma uno dei pilastri della programmazione di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili: dal torneo su erba per eccellenza, Wimbledon (dal 27 giugno al 10 luglio) agli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre) e alle Nitto ATP Finals di Torino (dal 13 al 20 novembre), a cui si aggiungono il Challenger di Napoli (su Sky dal 9 all’11 settembre) e l’ATP Cup 2023. E poi la grande novità della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky con le qualificazioni e le fasi finali (Group Stage in programma dal 14 al 18 settembre e le Finals dal 23 al 27 novembre) e, grazie alla partnership con SuperTennis, appuntamento con l’ATP 500 Queen’s (13-19 giugno) e con gli ATP 250 di Stoccarda (6-12 giugno), Eastbourne (20­25 giugno) e Gstaad (18-24 luglio).

Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel e quella dei canali Eurosport dedicata a tre tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open) e ad altri eventi tennistici internazionali, inclusa la Laver Cup.

E c’è un’altra importante notizia per tutti gli appassionati del grande calcio: grazie a un accordo con UEFA, sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, con le prime giornate di gioco già in corso, tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023, tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e della serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri.

Per non parlare della straordinaria stagione dei motori con oltre 20 campionati di motorsport in diretta, con il ritorno ai vertici della Ferrari in Formula 1 e la nuova generazione dei piloti italiani in MotoGP.

E poi ancora basket (NBA, Turkish Airlines EuroLeague, 7Days EuroCup, golf (con i restanti “Major” della stagione in corso: US Open a giugno e The Open Championship a luglio), rugby, padel, hockey su ghiaccio NHL, baseball MLB e tanti altri sport, per un totale di oltre 20 discipline e la diretta delle più grandi competizioni, raccontate con passione e competenza.

Infine, news e approfondimenti sullo sport nelle edizioni del canale all news Sky Sport 24 e le produzioni originali Sky Sport che tornano al centro della scena.