Volley, su Sky e in streaming su NOW il Mondiale per club Maschile con Perugia e Trento

Nella Casa dello Sport di Sky un altro grande appuntamento, quello con il FIVB Men’s Club World Championship 2022, il Mondiale maschile per club di volley, che scatta in Brasile e che sarà possibile seguire su Sky e in streaming su NOW dall’8 all’11 dicembre.

Da non perdere le partite delle due formazioni italiane impegnate nel prestigioso torneo, in programma nella città di Betim: Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino Trento. Perugini inseriti nel Gruppo A insieme a due club brasiliani, Il Sada Cruzeiro, campione del mondo in carica, e il Volei Renata; trentini nel Gruppo B con i brasiliani dell’Itambe Minas e gli iraniani del Paykan Club. Le prime due classificate di ogni girone giocheranno le semifinali incrociate di sabato, dalle quali usciranno le due formazioni che domenica si giocheranno il titolo, nella finale prevista alle ore 20, anticipata alle 17 da quella per il terzo e quarto posto.

La prima italiana sottorete sarà Trento, che giovedì alle ore 22 se la vedrà con il Paykan Club, mentre nella notte tra giovedì e venerdì sarà la volta di Perugia, che arriva a questo mondiale grazie al forfait dei polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle e che affronterà il Volei Renata. Venerdì alle 22.15 Trento incontrerà l’Itambe Minas, Perugia giocherà contro il Sada Cruzeiro, alle 1.15 della notte tra venerdì e sabato.

Il Mondiale per Club sarà anche l’occasione per rivedere in campo alcuni azzurri dell’Italia campione del mondo: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli con la maglia di Trento, e Simone Giannelli, MVP dei Mondiali, con quella di Perugia.

Alle telecronache si alterneranno Stefano Locatelli e Michele Gallerani, affiancati da Andrea Zorzi che commenterà tutte le partite di questo Mondiale. Alla coppia Locatelli-Zorzi saranno affidate le due finali di domenica.

Approfondimenti, interviste e news sul torneo anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySport).

Dal 15 al 19 dicembre, sempre su Sky e in streaming su NOW, sarà poi la volta del Mondiale per club femminile, che si disputerà ad Antalya, in Turchia, con in campo l’italiana Conegliano.

Di seguito la programmazione del campionato mondiale maschile per club di volley live su Sky e in streaming su NOW

PRIMA GIORNATA FASE A GIRONI

Giovedì 8 dicembre

ore 22 Itas Trentino Trento-Paykan Club

Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

(telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi)

Notte giovedì 8-venerdì 9 dicembre

ore 1 Volei Renata-Sir Safety Susa Perugia

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi)

SECONDA GIORNATA FASE A GIRONI

Venerdì 9 dicembre

ore 22.15 Itambe Minas-Itas Trentino Trento

Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

(telecronaca Michele Gallerani; commento Andrea Zorzi)

Notte venerdì 9-sabato 10 dicembre

ore 1.15 Sada Cruzeiro-Sir Safety Susa Perugia

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOWù

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Andrea Zorzi

SEMIFINALI

Sabato 10 dicembre

ore 22.15 Prima semifinale

Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

Notte sabato 10-domenica 11 dicembre

ore 1.15 Seconda semifinale

Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

FINALI

Domenica 11 dicembre