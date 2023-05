La Super Diretta Gol di Sky con Serie A, Playoff Serie B, Serie C (streaming NOW)

Sarà un super sabato sera con una speciale Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202 con Sky Q e Sky Glass) e in streaming su NOW (dalle ore 20.30) che coinvolgerà tre categorie diverse. Cinque partite in programma: da Inter-Atalanta a Cagliari-Venezia, fino ai play-off di Serie C. Tutto in diretta su Sky Sport

UNA SUPER DIRETTA GOL

Serie A, Serie B e Serie C insieme in una super Diretta Gol. È l'appuntamento che offrirà oggi Sky Sport a partire dalle ore 20.30 con cinque partite in contemporanea delle prime tre categorie, da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

INTER-ATALANTA PER L'EUROPA

In Serie A riflettori puntati sulla sfida di San Siro tra I nter e Atalanta che mette in palio punti importanti per l'Europa.

La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, può conquistare artimeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, in attesa della finale del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City;

I nerazzurri di Gasperini, invece, vogliono tenere viva la speranza del quarto posto che dista solo tre punti

CAGLIARI-VENEZIA: OBIETTIVO SEMIFINALE PLAY-OFF

Dopo Sudtirol-Reggina, i play-off di Serie B si spostano a Cagliari dove la squadra di Claudio Ranieri (reduce da quattro vittorie consecutive) ospita il Venezia di Paolo Vanoli. Due risultati su tre a disposizione per i sardi, obbligo vittoria invece per i veneti per superare il turno;

In palio un posto in semifinale contro il Parma

PLAYOFF SERIE C, INIZIA LA FASE NAZIONALE

Entrano nel vivo, invece, i play-off di Serie C con l' andata del primo turno nazionale

Tre sfide in diretta su Sky Sport. Attesa per il "derby del sud" allo Zaccheria tra Foggia e Crotone, con i pugliesi reduci dall'incredibile rimonta con il Cerignola. Il Pescara ospita l'Entella, mentre il Pordenone fa visita al Lecco

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!

DIRETTA GOL (dalle 20.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW)

Inter-Atalanta (37^ giornata Serie A)

Cagliari-Venezia (play-off Serie B)

Foggia-Crotone (play-off Serie C)

Pescara-Entella (play-off Serie C)

Lecco-Pordenone (play-off Serie C)

INTER-ATALANTA (sabato, ore 20.45)

In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW;

Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol Maurizio Compagnoni

CAGLIARI-VENEZIA (ore 20.30)

In diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW;

Telecronaca di Riccardo Gentile. A bordocampo Valentina Caruso. Diretta Gol Davide Polizzi.

PESCARA-VIRTUS ENTELLA (ore 20.30)

In diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW;

Telecronaca di Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion.

LECCO-PORDENONE (ore 20.30)

In diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW;

Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Giovanni Poggi.

FOGGIA-CROTONE (ore 20.30)

In diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW;

Telecronaca di Peppe Di Giovanni, Diretta Gol Alessandro Sugoni.

