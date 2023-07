Sky Italia compie 20 anni: una storia di innovazione e rivoluzione televisiva

7305 giorni fa, ovvero il 31 luglio 2003 dalla fusione di TELE+ Digitale e Stream TV, Sky Italia iniziava le sue trasmissioni. In questi 20 anni Sky è cresciuta enormemente, trasformandosi da semplice operatore TV a protagonista dell'intrattenimento a 360 gradi.

Sky Italia compie oggi 20 anni portando avanti quella missione che l'ha contraddistinta fin dalla nascita: creare la migliore esperienza di intrattenimento televisivo attraverso tecnologia all'avanguardia, contenuti originali e innovativi con la capacità di rinnovarsi ed evolvere.

Dall'analisi econometrica della ricerca di SDA Bocconi, School of Management basata sullo studio delle interdipendenze settoriali emerge come nei suoi 20 anni di attività Sky abbia contributo per quasi 50 miliardi di euro al PIL italiano, con una media di 2,7 miliardi all’anno tra il 2014 e il 2022. L’azienda ha inoltre generato un output totale cumulato di circa 125 miliardi di euro in venti anni. Questo valore è ottenuto grazie ad un moltiplicatore del fatturato di circa 2,6 volte: ogni 1.000 euro di ricavi di Sky generano infatti oltre 2.600 euro di output totale, considerando gli effetti diretti, indiretti ed indotti.

Il contributo fiscale alle casse dello Stato è di oltre 20,5 miliardi di euro - con una media di circa 1,2 miliardi l’anno – e gli investimenti di Sky hanno generato un indotto occupazionale complessivo stimato in oltre 30mila persone impiegate in media all’anno, negli ultimi 3 anni. Il perimetro di persone occupate nell’arco del periodo osservato si è espanso di oltre 12mila posti di lavoro, rispetto ai 18mila generati all’esordio della pay tv in Italia.

Da un punto di vista qualitativo, dalla ricerca emerge come Sky abbia accompagnato e promosso una trasformazione sul piano sociale e culturale che ha stimolato l’adozione delle tecnologie digitali, modificando le modalità di produzione e consumo dei contenuti audiovisivi. Sky ha introdotto e sviluppo nel mercato italiano concetti come alta definizione, 3D, 4K e televisione on demand. Nel 2006 vennero lanciati i primi canali HD, mentre nel 2009 nacque il servizio on demand, nel 2010 quello in 3D, dal 2021 è arrivato il primo canale in Ultra HD ovvero Sky Sport 4K.



Ma Sky ha saputo innovarsi non solo dal punto di vista tecnologico. Fin da subito ha investito in contenuti originali e produzioni esclusive, in particolare nell'ambito delle serie TV, del cinema e dello sport. Eventi sportivi come la Serie A, la Champions League, la Formula 1 e il Motomondiale sono stati negli anni pilastri dell'offerta televisiva di Sky. Così come i contenuti di intrattenimento, con talent show di successo come X Factor, MasterChef Italia, Italia's Got Talent, E poi c'è Cattelan, 4 Hotel, 4 Ristoranti, Pechino Express.

Ma Sky ha investito molto anche nella produzione di contenuti originali. Sono centinaia le produzioni originali che hanno arricchito l'offerta di intrattenimento Sky in questi 20 anni, spaziando tra generi, format e target diversi, in particolare serie TV di successo come Romanzo Criminale, Gomorra, 1992, 1993, 1994, The Young Pope, Il Miracolo, Diavoli, Petra, Christian, A casa tutti bene, Speravo de morì prima, Anna, Domina, e nel cinema con titoli come Perfetti Sconosciuti, Smetto Quando Voglio (trilogia), Il Primo Re, Il Campione, I delitti del BarLume (serie), Sulla mia pelle, Volevo nascondermi, Futura, America Latina. Senza dimenticare l'informazione di Sky TG24, apprezzata per affidabilità e tempestività con produzioni giornalistiche originali.

Oggi l'offerta Sky è disponibile non solo via satellite ma anche in streaming con servizi come Sky Go, NOW e Sky Wifi. Nel 2021 è stato lanciato Sky Glass, la prima smart TV con contenuti Sky integrati. E nel corso degli anni sono state annunciate e consolidate partnership con servizi terzi come Netflix, Discovery, Prime Video, Disney+, DAZN ad arricchire il catalogo a disposizione.

L’approccio editoriale ha inoltre contribuito in modo significativo allo sviluppo socioculturale italiano - con nuovi linguaggi e formati sia nell’intrattenimento sia nel racconto sportivo - e a promuovere la creatività italiana nel mondo. Un contributo che passa anche da ingenti investimenti in contenuti, pari 15,2 miliardi tra diritti, produzioni originali e contenuti acquistati da terzi solo negli ultimi 10 anni, di cui 11,6 miliardi nel solo mercato italiano.

Dallo studio infine emerge come Sky sia stato il principale investitore privato nello sport italiano, e contribuito alla diversificazione e all’ampliamento della cultura sportiva in Italia dando visibilità a moltissimi sport che fino a pochi anni fa, erano considerati una nicchia.

Guardando al futuro, Sky punterà senz'altro su qualità tecnologica e contenuti. Sfide come streaming, 4K e realtà aumentata sono già all'orizzonte. Ma la vera forza di Sky resta la capacità di creare un'esperienza di visione unica attraverso contenuti originali e una profonda competenza editoriale. Che si tratti di eventi sportivi, serie TV, documentari o cinema, il pubblico potrà continuare a trovare su Sky proposte innovative e d'intrattenimento di alto livello. Fedele alla sua missione: portare il meglio dell'intrattenimento televisivo nelle case degli italiani.

La prossima stagione televisiva su Sky si preannuncia ricchissima di novità e conferme per gli appassionati di serie TV. Tornano con nuovi episodi serie italiane di successo come Il Re, con Luca Zingaretti nei panni di un controverso direttore di carcere, Domina, affresco dell'antica Roma con Kasia Smutniak, e la produzione italiana di Call My Agent. Attese anche nuove serie originali made in Italy come L'Arte della Gioia, adattamento dell'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza con protagonisti di lusso tra cui Valeria Golino, e M. Il figlio del secolo, tratta dal bestseller di Antonio Scurati con Luca Marinelli a interpretare Benito Mussolini. Sul fronte internazionale, confermati i ritorni di acclamate serie come la dark comedy Succession, il teen drama Euphoria e la comedy antologica The White Lotus. In arrivo anche le novità HBO The Regime con Kate Winslet e The Sympathizer di Park Chan-wook con Robert Downey Jr. Una ricca offerta cinematografica attende gli abbonati Sky Cinema, con prime visioni di film italiani attesissimi come Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti e nuovi capitoli di saghe internazionali come Dungeons & Dragons - L'Onore dei Ladri. Spazio anche a nuove uscite di collezioni originali made in Italy come la serie de I Delitti del BarLume e il film Sky Original Vangelo Secondo Maria di Paolo Zucca con Benedetta Porcaroli.



Sul fronte entertainment, confermati i cavalli di battaglia targati Sky con nuove stagioni di show amatissimi come X Factor, MasterChef Italia e Pechino Express. Immancabili poi format di successo come 4 Ristoranti e 4 Hotel.

Grandi novità in arrivo per gli appassionati di sport, a partire dall'acquisizione dei diritti completi di UEFA Euro 2024. Previsto anche il rinnovo dei diritti della NBA per il basket e del Sei Nazioni per il rugby. Senza dimenticare motori, tennis, golf e tutti gli altri sport che da sempre arricchiscono la proposta della Casa dello Sport. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. In attesa del ritorno del grande calcio è in pieno svolgimento l'estate più italiana di sempre con tre mesi no stop di grande sport a 360°, da vivere su un canale dedicato Sky Sport Summer e in streaming su NOW.

In autunno su Sky Arte attesi il documentario su Michelangelo e la serie evento Borromini e Bernini, mentre su Sky Documentaries spiccano titoli come la docuserie originale dedicata al giornalista Mario Rostagno e Moda. Una rivoluzione italiana. Novità in vista anche per l'informazione di Sky TG24, con approfondimenti sull'intelligenza artificiale e inchieste come Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps. Infine su TV8, oltre alle conferme di show apprezzati come 100% Italia e Celebrity Chef, attesissime in chiaro le nuove stagioni dei talent Sky di maggior successo, da MasterChef Italia a X Factor e Pechino Express.

Articolo a cura di

Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)