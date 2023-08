NOW si rinnova: dal 28 settembre piano base low cost con pubblicità e opzione Premium

Dal 28 settembre 2023, NOW, la piattaforma di streaming on demand di Sky si rinnova completamente con una rivoluzione nell'offerta commerciale che prevede un piano base estremamente economico con pubblicità e un upgrade Premium senza alcuna interruzione pubblicitaria.

La mossa strategica di NOW punta ad ampliare notevolmente la base di abbonati con un'offerta più popolare e flessibile, adattata alle diverse esigenze e possibilità economiche degli utenti, pur mantenendo i punti di forza tecnologici con l'opzione Premium. L'obiettivo principale è conquistare nuovi utenti con il piano Base low cost con pubblicità, senza però rinunciare alla qualità video e audio surround eccellente per chi desidera il top dell'esperienza visiva e sonora aggiungendo l'opzione Premium.



Il nuovo piano Base avrà un costo super scontato di soli 8,99 euro al mese per il Pass Cinema o Entertainment e 14,99 euro per il Pass Sport. Questo piano base low cost includerà la presenza di spot pubblicitari anche nei contenuti on demand e consentirà la visione su un solo dispositivo alla volta con audio stereo standard. L'opzione Premium, con un modico costo aggiuntivo di 5 euro al mese, eliminerà totalmente le pubblicità da tutti i contenuti on demand e garantirà la visione contemporanea su due dispositivi con audio Dolby Digital 5.1 surround, per un'esperienza di visione e ascolto di altissima qualità paragonabile al cinema.

L'opzione Premium potrà essere attivata o disattivata in autonomia dall'utente in qualsiasi momento, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di Pass Entertainment, Cinema o Sport sottoscritti nel pacchetto mensile. Per tutti gli abbonati già clienti NOW, l'opzione Premium sarà inclusa totalmente gratis in automatico nell'offerta, finché manterranno attivi i Pass correnti senza modifiche o disdette per un lungo periodo di tempo. Solo nel caso di disdetta completa e successiva riattivazione di uno o più Pass, il rinnovo mensile di Premium costerà 5 euro al mese.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

I nuovi prezzi ultra scontati di listino dei Pass NOW validi a partire dal 28 Setembre saranno i seguenti:

8,99 euro al mese per il Pass Cinema, 8,99 euro per il Pass Entertainment

14,99 euro per il Pass Sport.

Chi acquisterà sia il Pass Cinema che il Pass Entertainment godrà di uno sconto speciale fedeltà, pagando solo 11,98 euro al mese per entrambi anziché 17,98 euro come in precedenza.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Cos'è Premium?

Premium è un’opzione che potrai aggiungere ai tuoi Pass, grazie alla quale, potrai migliorare la tua esperienza di visione su NOW. Ecco le funzionalità incluse: 2 dispositivi in contemporanea, contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie, audio immersivo con Dolby Digital 5.1. I seguenti dispositivi non godranno di Audio Dolby Digital 5.1 al lancio di Premium: Browser web, Android Mobile, iOS Mobile, Chromecast Gen 2, LG 2017 e precedenti, Samsung 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 and Gen 2.





Grazie a Premium potrai godere della miglior esperienza di streaming. In qualità di nostro cliente abbiamo incluso Premium nel tuo abbonamento senza variazioni sul costo totale della tua

offerta.





Il costo totale della tua attuale offerta non subisce variazioni. Come cliente NOW godrai di tutte le funzionalità di Premium senza costi aggiuntivi.





Premium sarà attivo dal 28 settembre e, di conseguenza, potrai godere delle nuove funzionalità incluse nella tua offerta a partire da tale data. Per ragioni tecniche potresti tuttavia vedere Premium in anteprima nella pagina “La tua offerta” dell’Area Personale già a partire dal 28 agosto, ma questo non implica l’attivazione delle funzionalità aggiuntive di Premium né che dovrai sostenere alcun costo addizionale.





Potrai sempre disattivare il rinnovo di Premium fino a 24 ore prima della fine del Periodo di Visione e potrai continuare a beneficiare delle sue funzionalità fino alla data di scadenza del rinnovo. In caso di disattivazione di Premium, non potrai più godere delle funzionalità sopra menzionate: potrai guardare NOW solo da un dispositivo alla volta;, vedrai pubblicità commerciali durante la fruizione dei contenuti on-demand, avrai l’audio stereo, anziché Dolby Digital 5.1. Inoltre, perderai lo sconto speciale che ti stiamo dedicando e, se vorrai, potrai riattivare Premium al prezzo di listino di 5,00€/mese.





Se deciderai di disdire Premium, potrai aggiungerlo nuovamente alla tua offerta in qualsiasi momento al prezzo di listino di 5,00€/mese.





Potrai beneficiare di Premium al prezzo a te dedicato fintanto che manterrai attivi i Pass che compongono la tua attuale offerta. Di conseguenza, qualora disattivassi uno o più dei tuoi pass, Premium si rinnoverebbe al prezzo di listino di 5,00€/mese. Inoltre, il rinnovo mensile di Premium è vincolato al mantenimento di almeno un Pass attivo.





Grazie a Premium potrai vedere tutti i contenuti on demand di NOW senza interruzioni pubblicitarie. Continuerai quindi a vedere pubblicità sui Canali Live.





A partire dal 28 settembre, i nuovi prezzi MENSILI di listino NOW saranno: Pass Cinema da 9,99€, Pass Entertainment mensile 8,99€€, Pass Sport mensile 14,99€. Se acquisterai sia il Pass Entertainment sia il Pass Cinema sul sito di NOW godrai di un ulteriore sconto per cui il costo totale dei due Pass sarà di 11,98€/mese anziché di 17,98€/mese.

