NOW Pass Sport, prezzo adeguato per i nuovi abbonati dal 2 Maggio 2024

Le recenti innovazioni tecnologiche di NOW, la piattaforma streaming di Sky Italia, hanno destato notevole interesse e discussioni nell'ambito degli appassionati di sport e degli appassionati di intrattenimento digitale. L'introduzione dei nuovi prezzi per il Pass Sport ha rappresentato un cambiamento significativo nel panorama dello streaming, suscitando una serie di reazioni e riflessioni da parte degli attuali e potenziali abbonati.

La modifica dei prezzi, in particolare per il pacchetto vincolato per un anno, ora proposto a partire da 14,99 euro al mese, ha attirato l'attenzione di molti, poiché rappresenta una variazione considerevole rispetto alle tariffe precedenti. Questa nuova struttura dei prezzi è stata annunciata agli attuali clienti, con l'aumento dei costi che entrerà in vigore a partire dal 1° Luglio 2024. Tuttavia, l'impatto delle nuove tariffe si estende da oggi sui nuovi abbonati, che ora devono considerare le nuove opzioni disponibili per il Pass Sport.

Le offerte di base per i nuovi clienti NOW includono la pubblicità sui contenuti on demand e la visione su un solo dispositivo. Tuttavia, con l'introduzione dell'opzione Premium, i clienti hanno ora la possibilità di eliminare la pubblicità e usufruire di altre funzionalità avanzate, come la visione su due dispositivi contemporaneamente e l'audio immersivo Dolby Digital 5.1. Questa opzione, sebbene offra maggiori vantaggi, comporta un costo aggiuntivo, offrendo agli utenti la flessibilità di personalizzare la propria esperienza di streaming.

Focalizzandoci ora sul Pass Sport, le nuove tariffe, attive dal 2 Maggio 2024, presentano un nuovo prezzo di 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, escludendo l'opzione Premium. Tuttavia, per coloro che preferiscono evitare il vincolo di un anno, il prezzo rimane invariato per i primi due mesi, prima di essere allineato al nuovo prezzo di listino. È importante notare che l'opzione Premium può essere aggiunta durante il processo di acquisto, portando il costo complessivo a 19,99 euro al mese per il primo anno. Questo prezzo include l'accesso alle funzionalità premium, ma è soggetto a eventuali promozioni in corso, offrendo agli utenti la possibilità di risparmiare ulteriormente

E' doveroso ricordare come NOW sta consolidando sempre di più la sua posizione come principale destinazione per le Coppe Europee di Calcio. La UEFA Champions League sta subendo una trasformazione significativa, con un nuovo formato esteso che offrirà dalla prossima stagione partite ogni mese da agosto a maggio. Solo su NOW sarà possibile seguire ben 185 delle 203 partite previste per ogni stagione, rendendo NOW la casa indiscussa della competizione calcistica più prestigiosa del continente.

Il nuovo formato della fase a gironi promette emozioni e imprevedibilità, con un unico girone composto da 36 squadre, trasformando la UEFA Champions League in una vera e propria lega europea. Ogni squadra affronterà più avversari (8 invece di 3) e giocherà un numero maggiore di partite (8 invece di 6). Inoltre, sono stati introdotti i play-off alla fine della fase a gironi per determinare le squadre che passeranno agli ottavi di finale, dando il via alla fase ad eliminazione diretta. Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League presenteranno innovazioni, con tutte le 343 partite previste per stagione trasmesse esclusivamente su NOW dal luglio 2024 al giugno 2027.

Per quanto riguarda la Serie A, a partire dal prossimo campionato NOW offrirà una nuova e ricca esperienza per gli appassionati di calcio, con la trasmissione di 114 partite a stagione, incluse le migliori 30 delle 76 partite del campionato. Gli appassionati potranno godersi molte più partite delle squadre di punta, con conferme sugli slot serali del sabato e del lunedì sera, oltre a una nuova fascia oraria la domenica alle 18:00.

NOW continuerà a essere la casa ufficiale della Premier League fino alla stagione 2027/28, garantendo agli appassionati di calcio il meglio del campionato più seguito al mondo.

Le novità non si limitano al calcio, con NOW che offre un'ampia copertura del tennis per i prossimi 5 anni, trasmettendo esclusivamente tornei come ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, WTA 1000, WTA 500 e WTA 250. Inoltre, NOW conferma la trasmissione esclusiva di eventi prestigiosi come Wimbledon, gli Internazionali d'Italia, le ATP Finals e la Davis Cup.

Gli amanti dei motori potranno godersi l'intera stagione di Formula 1® e MotoGP™, con 24 Gran Premi di Formula 1 e 21 di MotoGP trasmessi esclusivamente su NOW.

Infine, NOW diventa la destinazione imperdibile per gli eventi sportivi estivi del 2024, con la trasmissione esclusiva di tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 che sarà possibile seguire attraverso la programmazione dedicata sui due canali Eurosport 1 e 2.

NOW continua a innovare la propria piattaforma, introducendo nuove funzionalità come Extra Match per il tennis ATP e WTA e Extra Cam per la Formula 1, che consentono agli abbonati di vivere un'esperienza più coinvolgente e personalizzata durante gli eventi sportivi. Grazie a Pause&Rewind, i fan possono mettere in pausa la diretta e tornare indietro fino a 2 ore per non perdere neanche un momento di azione.

