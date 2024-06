Disponibile Sky Stream con hardware potente e software intuitivo - Esperienza di Streaming Ottimale

Disponibile dal 3 giugno, il nuovo box che integra in un’unica interfaccia tutti i contenuti Sky,

quelli delle principali app in streaming e dei principali canali in chiaro.

Il suo cuore pulsante è il software Entertainment OS che porta su tutte le TV l’interfaccia di Sky Glass.

Sky Stream è semplice da tutti i punti di vista: basta collegarlo alla rete internet per rendere ogni TV ancora più smart

Avere sempre più contenuti a disposizione ci ha dato molta più possibilità di scelta, ma quante volte abbiamo perso tempo cercando un contenuto da vedere? In un mondo in cui il tempo è prezioso,ora Sky Stream rende tutto più semplice e immediato. È infatti l’unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky, dei principali canali in chiaro e app. E dal 3 giugno, scegliere tra i tanti contenuti disponibili sarà facile e veloce.

Sky Stream porta sullo schermo di casa l’interfaccia semplice e intuitiva di Sky Glass. Il software Entertainment OS – sviluppato grazie alla tecnologia all’avanguardia di Comcast – è infatti lo stesso delle TV Sky Glass ma è ora disponibile in un box piccolo e maneggevole che trasforma l’esperienza televisiva di tutte le TV dotate di una porta HDMI. Ogni televisore diventerà così ancora più smart.

Il tempo passato a cercare i contenuti diventerà quindi un lontano ricordo e non sarà più un problema trovare una serie o un film, qualunque sia la piattaforma su cui è disponibile. Con Sky Stream tutti i contenuti Sky, delle principali app – tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity – oltre ai principali canali in chiaro, saranno finalmente visibili in un'unica interfaccia, controllabile anche con la voce. Basterà pronunciare, ad esempio, il nome del proprio attore preferito per veder comparire, tutti insieme, i suoi film e le sue serie disponibili sulle diverse piattaforme.

Tutto sarà sempre a portata di mano tra le varie rail a partire dall’homepage, senza dover passare da un’app all’altra. Per non perdersi nemmeno un minuto del proprio programma preferito sarà inoltre possibile mettere in pausa la TV e, con la funzione Restart, far ripartire dall’inizio il programma in onda, anche in diretta e sui principali canali in chiaro. Creare il proprio palinsesto personalizzato diventa un gioco da ragazzi. Ogni componente della famiglia avrà a disposizione una playlist personale, dove raccogliere i contenuti preferiti di Sky, delle varie app e dei principali canali in chiaro. Sky Stream supporta inoltre lo standard 4K per poter godere delle emozioni in diretta su Sky Sport 4K e vedere i tanti contenuti on demand disponibili con il massimo della definizione.

Avere Sky Stream è davvero facile: si installa in pochi minuti, ha dimensioni ridotte, è estremamente leggero e si collega facilmente ad ogni TV. Non ha bisogno di parabola o dell’intervento di un tecnico, si riceve direttamente a casa e per iniziare a guardare i propri contenuti preferiti basta collegarlo alla propria rete domestica.

Sky Stream è solo l’ultima delle innovazioni di Sky, che offre diverse soluzioni per accedere alla sua straordinaria offerta di contenuti. Sky Glass è la soluzione all-in-one per chi vuole avere tutto in un’unica TV, senza fili, decoder e parabola, con una qualità audio-video eccezionale e un software all’avanguardia. Chi invece non può o non vuole cambiare la propria TV, può scegliere adesso Sky Stream per non rinunciare all’interfaccia che rende tutto ancora più “smart”. Per chi non dispone ancora di una connessione veloce c’è Sky Q via satellite, mentre chi predilige la flessibilità di un servizio over-the-top può optare per NOW, l’app in streaming con l’offerta più varia sul mercato.A tutto questo si aggiungono Sky Wifi, la rete fissa più stabile d’Italia secondo Ookla®, e la nuova offerta mobile Sky Mobile powered by Fastweb.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta:

“In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi TV, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato. Scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti”.

Per maggiori informazioni: sky.it/sky-stream

L’ESPERIENZA DI VISIONE EVOLUTA DI SKY STREAM

Semplice da avere e facile da installare

Avere Sky Stream è facilissimo: dal 3 giugno basterà andare su Sky.it , nei negozi Sky o chiamare il numero gratuito 141 , scegliere i pacchetti Sky desiderati, registrare il metodo di pagamento e il gioco è fatto. Sky Stream sarà consegnato direttamente a casa nel giro di 72 ore e installarlo è semplicissimo: è sufficiente collegare l’alimentatore alla presa di corrente, il box alla presa HDMI del proprio televisore e configurare la rete internet di casa via Wi-Fi oppure con il cavo Lan . Sky Stream è compatibile con qualsiasi operatore internet con una velocità minima richiesta di 10Mbps . Se si vuole, è possibile collegare l’antenna terrestre per accedere agli altri canali gratuiti del digitale terrestre.





Il software di Sky Stream è Entertainment OS , lo stesso di Sky Glass , già utilizzato da milioni di famiglie in Europa ( Regno Unito , Irlanda , Italia ). Il sistema operativo si aggiorna ogni mese per offrire nuove funzionalità, bug fixing puntuali e un’esperienza sempre più coinvolgente. All’avvio viene sempre mostrata la home page, composta da diverse sezioni che possono essere scorse in orizzontale e in verticale, senza interruzioni. È personalizzata, dinamica e pensata su misura per gli abbonati Sky che potranno anche aggiungere tutti i loro contenuti preferiti nelle proprie Playlist personali, una per ogni componente della famiglia. Basterà semplicemente premere il tasto “+” del telecomando per aggiungere il programma desiderato e averlo a disposizione in qualsiasi momento. Inoltre, con la funzione Restart – disponibile su tutti i contenuti on demand e i canali, anche quelli in chiaro – chi torna a casa a programma già iniziato potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio. L’interfaccia è inoltre controllabile anche con la voce , grazie al controllo vocale. I clienti Sky Stream hanno anche a disposizione Sky Go per vedere, senza costi aggiuntivi, i propri programmi preferiti anche da smartphone , tablet e PC . È disponibile, inoltre, anche la pay-per-view di Sky Primafila .





Su Sky Stream lo standard di visione è l’ HD e la maggior parte dei contenuti live e on demand è disponibile in questo formato. Chi ha un televisore compatibile può scegliere anche l’opzione Sky Ultra HD , e avere la visione in 4K HDR sia in modalità lineare – per godersi, ad esempio, lo sport in diretta su Sky Sport 4K – sia per i numerosi contenuti on demand di serie, film e intrattenimento disponibili con il massimo della definizione.





Nei prossimi mesi ci sarà anche la possibilità di associare più Sky Stream al proprio abbonamento. Entro la fine del 2024, sarà infatti disponibile il servizio Sky Multiscreen che consente di avere Sky Stream anche sulle altre TV di casa.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos'è e come funziona Sky Stream?

Sky Stream è il nuovo box che porta l’esperienza Sky su tutte le TV. Integra in un’unica interfaccia tutti i contenuti Sky, delle migliori app e dei canali in chiaro così trovi subito cosa guardare. Avere Sky Stream è facile e veloce: si installa in pochi minuti, ha dimensioni ridotte, è estremamente leggero e si collega facilmente ad ogni TV dotata di porta HDMI. Non ha bisogno di parabola o dell’intervento di un tecnico, si riceve direttamente a casa e per iniziare a guardare i propri contenuti preferiti basta collegarlo alla propria rete domestica.



Quali sono le funzionalità di Sky Stream?



Con Sky Stream è ancora più facile scegliere cosa vedere.

Trovi i contenuti Sky, delle migliori app e dei canali in chiaro (Rai, Mediaset, La7) in unico posto

Grazie al controllo vocale la ricerca dei contenuti è ancora più rapida

Puoi creare fino a 5 playlist personali per salvare i tuoi programmi preferiti Sky, delle migliori app e dei canali in chiaro

Con le funzionalità Pausa e Restart puoi interrompere e far ripartire (anche dall’inizio) i programmi su tutti i canali, anche in diretta

Come installare Sky Stream?

Installare Sky Stream è facile e veloce. Non richiede la parabola o l'intervento di un tecnico. Dopo aver completato l'acquisto, il decoder Sky Stream ti arriva a casa in pochi giorni ed è configurabile in semplici passaggi. Collega Sky Stream alla tua rete internet e segui le istruzioni a schermo per completare l'installazione. Inoltre, grazie all'app Sky Go puoi cominciare a guardare i tuoi programmi preferiti da subito nell'attesa che Sky Stream arrivi a casa tua.



Quali sono le dimensioni di Sky Stream?

Le dimensioni di Sky Stream sono 9x9cm. Grazie alle sue dimensioni compatte è facile da spostare e puoi collegarlo a tutte le tv di casa.



Quanto costa l'offerta Sky Stream?

Per avere Sky Stream, è previsto un costo di attivazione una tantum promozionato di 19€ (anziché 99€). Sky Stream ti verrà consegnato direttamente a casa.ù



Posso usare Sky Stream con tutti gli operatori internet e che connessione devo avere?

Sky Stream funziona con qualsiasi operatore internet con banda minima raccomandata di 10MB/s. Per connettere Sky Stream tramite Wi-Fi, è necessario che il router supporti le bande wireless 2,4 GHz e/o 5 GHz. Per un segnale più stabile, si consiglia un collegamento utilizzando un cavo Ethernet.



Quali sono le app disponibili su Sky Stream?

Le app disponibili su Sky Stream sono: Netflix, DAZN, Paramount+, Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Discovery+, Spotify, YouTube, Mediaset Infinity, RaiPlay, Amazon Music, RTL 102.5 PLAY, Radioplayer e Giochi di Play.Works. Per poter vedere i contenuti delle piattaforme a pagamento è necessario sottoscrivere l'abbonamento con i rispettivi servizi di streaming.



Quali contenuti posso vedere con Sky Stream?

Con Sky Stream puoi vedere tutta la programmazione Sky, live e on demand; accedere direttamente dalla sezione App, input e digitale terrestre a Netflix, Prime Video, Mediaset Play, YouTube e molte altre*; goderti i canali della tv in chiaro. Ti ricordiamo che questi servizi non sono offerti da Sky.



Come funziona il servizio Sky Ultra HD?

Con il Servizio Opzionale Sky Ultra HD puoi godere di un’ampia offerta di contenuti in 4K HDR, con immagini più definite, colori e contrasti ancora più vicini alla realtà. Sky Ultra HD è un servizio a pagamento, acquistabile in qualsiasi momento dai clienti abbonati al Servizio Sky per Sky Stream e in possesso di una TV abilitata al 4K.



Sky Stream è compatibile con il DVB-T2?

Sky Stream è predisposto al nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2. Non dovrai cambiare la tua TV o acquistare un altro decoder per goderti su Sky i programmi e le tue app di intrattenimento preferite, tutto in un unico posto.



Con Sky Stream posso avere l'app Sky Go?

Con Sky Stream hai Sky Go già disponbile e incluso nel tuo abbonamento per vedere quello che ti piace su smartphone, tablet e PC. Con la app Sky Go puoi cominciare a guardare i tuoi programmi preferiti da subito nell'attesa che Sky Stream arrivi a casa tua. Info e dispositivi su sky.it/skygo.