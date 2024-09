Prendi il Volo: il nuovo film d'animazione in Prima TV su Sky Cinema Family e NOW

Arriva in prima TV su Sky il nuovo film d’animazione targato Illumination PRENDI IL VOLO, in onda giovedì 5 settembre alle 21:00 su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Illumination, la casa di produzione dei Minions, vi invita a prendere il volo con la famiglia Mallard in un film d’animazione ricco di umorismo e buoni sentimenti. Prodotto da Chris Meledandri, diretto da Benjamin Renner (Ernest & Celestine) e Guylo Homsy (Cattivissimo Me 2, Sing), con la sceneggiatura di Mike White, il film presenta nella versione italiana le voci di Francesco Scianna e Serena Rossi nei ruoli dei protagonisti, rispettivamente l'ansioso papà Mallard, Mack e la coraggiosa e arguta matriarca dei Mallard, Pam.



SINOSSI - Dai creatori di Cattivissimo Me arriva una nuova commedia piena di avventura che parla di come superare le proprie paure e aprirsi al mondo e alle sue opportunità, con l'umorismo sovversivo, il cuore autentico e i personaggi indimenticabili tipici di Illumination. La famiglia Mallard intraprende un viaggio verso sud per l'inverno, in Giamaica, passando per New York, solo che i loro piani ben congegnati vanno a monte, portando a nuovi amici e orizzonti sconosciuti. Preparatevi a prendere il volo in una vacanza divertente e piumata come nessun'altra!

PRENDI IL VOLO, giovedì 5 settembre alle 21:00 su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive