UEFA Champions League in Chiaro su TV8 | PSG - Girona in diretta e post show con la Gialappa's

La Uefa Champions League, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partitedella massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre con la sfida tra Paris Saint-Germain e Girona.

La serata dedicata alle stelle più luminose del calcio internazionale si apre con TV8 Champions Night, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro troveremo Walter Zenga e Stefano De Grandis, e per la prima serata di coppa, ospiti d’eccezione Gianluca Zambrotta e Aldo Serena, e il tifosissimo Nicola Savino.

Al triplice fischio finale, al via il post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 continua a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band - con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - torna al suo primo amore con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, un’imitazione garanzia di risate e ilarità già apprezzata nell’ultima stagione di GialappaShow.

TV8 Champions Night ritornerà il 2 ottobre, quando il calendario vedrà il confronto tra Lille e Real Madrid. Più avanti, il 23 ottobre, il palcoscenico ospiterà un'altra sfida di rilievo: Barcellona e Bayern Monaco. Per quanto riguarda il mese di novembre, ci sono due sfide di grande interesse. La prima, in programma mercoledì 6, vedrà il Paris Saint-Germain opporsi all'Atletico Madrid, una partita che si preannuncia entusiasmante data la qualità dei due team. Successivamente, il 27 novembre, Liverpool e Real Madrid si scontreranno in un incontro che, come sempre, offrirà spettacolo e intensità, due delle caratteristiche distintive di questi grandi club.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio.

Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale.

E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica: la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming