X Factor 2024 Finale (diretta Sky, NOW, TV8) da Napoli Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives

X FACTOR 2024 – LA FINALE

LORENZO SALVETTI, MIMÌ, I PATAGARRI, LES VOTIVES: CHI VINCERÀ?

GIOVEDÌ 5ALLE ORE21.00 ULTIMO ATTO DI QUESTA EDIZIONE

IN DIRETTA DA PIAZZA DEL PLEBISCITO, NAPOLI

CONDUCE GIORGIA

CON I GIUDICIACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI, PAOLA IEZZI

SUPER OSPITE INTERNAZIONALE ROBBIE WILLIAMS

UN GRANDE OMAGGIO A NAPOLI CON GIGI D’ALESSIO

E dalle 20:00 in diretta puntata speciale di Ante Factor con Gianluca Gazzoli

SU SKY E IN STREAMING SU NOW, IN SIMULCAST IN CHIARO SU TV8

Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go



X Factor 2024, ultimo atto: giovedì 5 dicembre arriva finalmente la finalissima di questa edizione, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno. A partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo atto della gara tra i quattro artisti ancora in corsa, Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI, Les Votives, e tra loro uno sarà il vincitore di #XF2024.

Sarà una finale indimenticabile per diversi motivi. Innanzitutto, lo scenario stupendo in cui si svolgerà: infatti non era mai successo, nella storia internazionale del format, che la finale si svolgesse “in esterna”, e quest’anno il palco sarà nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli.

Lì è stato allestito l’enorme palco a forma – ovviamente – di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i quattro finalisti della gara, la straordinaria conduttrice di questa edizione Giorgia, che detterà i tempi di una finale che si preannuncia intensissima, e gli applauditissimi giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato la stampa insieme alla conduttrice di X Factor 2024 Giorgia, ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e ai quattro finalisti della gara.

«Un ringraziamento alla produzione, a X Factor e a Sky: per noi è davvero un privilegio poter ospitare la finale di X Factor - ha commentato il sindaco Manfredi –. la prima all'aperto a Napoli, nella splendida Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d'Italia e profondamente legata alla musica. Questa piazza ha accolto eventi di grande importanza e ora sarà il palcoscenico per giovani talenti che si esibiranno nell'ultima puntata. Napoli è sempre stata, ed è tuttora, una città in cui tanti giovani hanno trovato una strada positiva per il futuro, una città che ha dato i natali a grandi musicisti. Mi auguro che questa esperienza porti fortuna a voi, al vostro talento e alla vostra carriera. E chissà, quando sarete artisti affermati, sono certo che ricorderete Napoli, conservando un pezzo di questa città nel vostro cuore, perché qui avete dato voce al vostro talento. Sarà una grande festa di popolo e di giovani: avremo in piazza tanti ragazzi provenienti dalle associazioni di tutti i quartieri della città, dalle periferie alle nostre educative territoriali. Napoli è una città che unisce nel segno dell'accoglienza e della contaminazione culturale, dove le differenze sono un valore prezioso. Siamo davvero felici che questa festa della musica si svolga qui e siamo certi che sarà un evento straordinario. C'è un'energia speciale in città, penso che l'abbiate percepita: energia positiva, amore per la musica e grande sostegno per i giovani talenti. Vorrei anche dedicare un pensiero a Ferdinando Tozzi, che mi accompagna come consigliere alla musica in questo grande progetto di "Napoli, città della musica", di cui anche questo evento fa parte. Abbiamo voluto mettere la musica al centro di un’idea di città plurale. La musica è il linguaggio più universale e inclusivo che esista, e Napoli, con la sua storia, ha sempre dato un’importanza unica alla musica. Sono certo che continuerà a farlo anche in futuro.»

«È una sensazione strana per me, perché ormai sono dieci anni che collaboro con X Factor, tra giurati e concorrenti, e oggi invece mi trovo in una veste diversa, accompagnando il sindaco in questo straordinario progetto, 'Napoli, città della musica' – ha dichiarato Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per la Musica e l’Audiovisivo. – Si tratta di un progetto che punta a far diventare la musica non solo un elemento culturale, ma anche un sistema imprenditoriale. Napoli è da sempre una fucina di talenti, ma ha bisogno di colmare un gap, e ci stiamo lavorando. Per questo voglio ringraziare di cuore Sky, Fremantle, Warner e tutti voi, in particolare voi ragazzi, per essere qui oggi. Che sia solo l'inizio di una lunga serie di successi. Grazie ancora e un ringraziamento speciale al sindaco.»

«Per la conduzione di questa prima finale in piazza mi aiuterà la mia esperienza come musicista in particolare quella di stare sul palco con il pubblico. Il pubblico di Napoli sappiamo quanto dà in termini di energia e confido moltissimo nel loro supporto, che sarà l’elemento fondamentale».

«Sicuramente per me c'è stato un 'prima' e un 'dopo'. Prima mi fermavano solo i ragazzi, ma ora mi fermano anche le signore di mezza e terza età, quindi vado fortissimo! – ha ironizzato Jake La Furia – Ma attento a quello che dici, eh! Tu sei una grande signora di mezza età, stai attenta! (ride) Pensavi dicessi qualcosa di peggio? No, in realtà, io sono venuto qui a fare me stesso. Sono così quando sono nella mia zona di comfort: rido, scherzo e mi diverto. Ho cercato di mantenere questo atteggiamento anche all’interno del programma, perché ho capito che c’era bisogno di questa energia, e quindi le cose sono andate bene. Per me c’è stato anche un 'prima' e un 'dopo'. È stato bellissimo partecipare a un programma del genere, che è diventato anche forte a livello emotivo. Ci sono state delle cose belle che ci hanno coinvolto. Poi, ovviamente, ti appassioni al percorso dei ragazzi, con cui stringi amicizie. Siamo diventati amici tra di noi, ci siamo molto rispettati, e penso che questa sia stata una delle ragioni per cui tutto ha funzionato. Se c'è stato un 'prima' e un 'dopo' per il programma o per Jake, non so dirlo, ma credo che alla fine la maggior parte delle persone che non mi conoscevano prima pensassero 'Lo odiavo, ma ora ho scoperto che sei simpatico'. Quindi, evidentemente, ora c'è molta meno gente che mi odia, e questo non è affatto male, soprattutto quando vai in giro!»

«Per me è stata un'occasione incredibile, perché lavorare con talenti così grandi è davvero un onore. – ha sottolineato Manuel Agnelli – Da una parte, devi stare attento a non rovinare quello che c'è, ma allo stesso tempo devi anche cercare di insegnargli e comunicargli tutte le cose che io, con la mia esperienza, ho imparato e raggiunto nel corso degli anni. Lei, soprattutto in televisione, ha ancora molta strada da fare, perché la televisione è un ambiente completamente diverso. Però, alla fine, credo che ci siamo riusciti. Lei crescerà sicuramente tantissimo, anche se purtroppo lo farà senza di me, quindi non mi prenderò il merito: come al solito, qualcun altro lo farà. Ma sono veramente molto orgoglioso di aver lavorato con lei. Abbiamo anche un rapporto che mi permette di controbilanciare il suo positivismo a volte eccessivo, con il mio carattere un po' più schivo. Mi capita spesso che la gente mi incontri per strada e mi dica: 'Prima ti odiavo, ma grazie per avermi confermato che sei uno stronzo'. Ma la cosa più divertente è che mi dicono anche che, da quando sono seduto di fianco a lei, mi vedono ridere. Ed è vero, lo confermo, anche se non sono particolarmente grato, perché ho un sacco di rughe in più! Però sono davvero felicissimo di aver avuto l'opportunità di lavorare con lei. La voce di Mimì è incredibile, e a mio insindacabile giudizio, è la migliore voce che io abbia mai sentito. È una grande responsabilità, quindi le dico: 'Mi raccomando, lavora, perché la cultura del lavoro è quella che io ho cercato di trasmetterle».

«Per me è stata un'esperienza davvero intensa, – ha rimarcato Achille Lauro – vissuta in un modo che ha fatto volare il tempo. È stato tutto così veloce, e mi ritrovo pienamente d'accordo con Paola: sembra ieri che abbiamo iniziato con le audition. All’inizio ci eravamo preparati all'idea che sarebbe stato un percorso difficile, ma si è rivelato davvero straordinario. Credo che i ragazzi arrivati fino a qui meritino tutto il nostro rispetto, così come lo meritano anche quelli che sono stati eliminati lungo il percorso. Mi è piaciuto molto ciò che diceva Manuel rispondendo alle domande dei giornalisti: alla fine, qui entrano in gioco dinamiche diverse. L'appeal televisivo, la capacità di empatizzare con il pubblico, sono aspetti che si intrecciano e rendono la televisione un gioco differente rispetto alla musica pura. Proprio per questo, credo sia giusto ringraziare e fare i complimenti non solo ai finalisti, ma anche a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato, perché abbiamo avuto il privilegio di confrontarci con grandi talenti. Per me, è stato un onore poter essere, prima di tutto, un amico e, poi, una guida in questo loro viaggio. ».

Lauro è riuscito a portare in finale la sua squadra - Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI, Les Votives - al completo, Mimì invece è nella squadra di Manuel.

Lorenzo ha 17 anni ed è di Verona : la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a X Factor nella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop ; è appassionato di cantautorato italiano , quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte . Il suo inedito è “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien ).





ha 17 anni ed è di : la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a nella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound ; è appassionato di , quello contemporaneo (e non solo); canta e suona . Il suo inedito è (scritto dallo stesso Lorenzo con e e prodotto da ). Anche Mimì ha solo 17 anni: è di Usmate Velate , in provincia di Monza-Brianza ; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz , la sua voce ora spazia tra il soul , l’ indie e perfino l’ hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è “Dove si va” , scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi .





ha solo 17 anni: è di , in provincia di ; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando , la sua voce ora spazia tra il , l’ e perfino l’ per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è , scritto da e prodotto da . I PATAGARRI sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), tra i 20 e i 31 anni , tutti di Milano e dintorni , tutti studenti tranne Giovanni che è insegnante: si ispirano ad artisti come Paolo Conte , tra gli italiani, e come Django Reinhard a Ray Charles , tra gli internazionali; vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei mercati di Milano , dove hanno conquistato le loro prime fan, le

nonne . Il loro inedito è “Caravan” , scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien .





sono (tromba e voce), (chitarra), (chitarra), (clarinetto e sassofono) e (trombone e percussioni), tra i , tutti di , tutti studenti tranne che è insegnante: si ispirano ad artisti come , tra gli italiani, e come a , tra gli internazionali; vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei , dove hanno conquistato le loro prime fan, le . Il loro inedito è , scritto da loro stessi e prodotto da e . I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano; uniscono l’eleganza alla rudezza del rock più autentico e, ispirati da cinque decenni di musica, mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea; il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione, rendendoli unici e autentici, proprio come la loro musica. Il loro pezzo originale presentato a #XF2024 è “Monster”, scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

È possibile ascoltare gli inediti firmati Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali.

La finale - che giovedì 5 dicembre avrà inizio alle 21:00 e sarà su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - si svolgerà in tre manche.

La prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo proporrà “Cosa mi manchi a fare”, primo singolo di successo di Calcutta, ormai un autentico classico della musica italiana di questi anni; Mimì sarà alle prese con la leggendaria “Because The Night” di Patti Smith; I PATAGARRI saranno spiazzanti con “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, cambieranno veste a uno dei brani più venduti e amati il tutto il mondo negli ultimi anni, “Someone Like You” di Adele.

A seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro. A seguire, nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito. Quindi arriverà la busta con il verdetto decisivo e verrà proclamato il vincitore di #XF2024.

Prima manche - My song

Per la prima manche ogni artista proporrà la canzone che meglio lo rappresenta:

Lorenzo Salvetti canterà Cosa mi manchi a fare di Calcutta

canterà Cosa mi manchi a fare di Calcutta Mimì si cimenterà con la celebre Because The Night della sacerdotessa del rock Patti Smith

si cimenterà con la celebre Because The Night della sacerdotessa del rock Patti Smith I PATAGARRI eseguiranno Cam-Caminì, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino

eseguiranno Cam-Caminì, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino i Les Votives proporranno l’amata Somone Like You dell’iconica artista britannica Adele

Seconda manche - Best Of

Nella seconda manche i quattro finalisti proporranno un best of delle loro esibizioni sul palco di X Factor 2024.

Terza manche - Gli inediti

Nella terza e ultima manche i concorrenti in gara si esibiranno con gli inediti:

Lorenzo Salvati conquisterà il centro del palco con Mille concerti

conquisterà il centro del palco con Mille concerti Mimì eseguirà la canzone Dove si va

eseguirà la canzone Dove si va I PATAGARRI proporranno il brano Caravan

proporranno il brano Caravan i Les Votives canteranno l'inedito Monsters

Super ospite internazionale della finale di X Factor 2024 sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards - più di qualsiasi altro artista). Sul palco Robbie presenterà anche BETTER MAN, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica e che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio.

E nella grande serata di Piazza del Plebiscito arriverà Gigi D’Alessio, da oltre trent’anni è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli. 30 album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di Diamante, 102 dischi di Platino e innumerevoli dischi d’oro, un pilastro della musica d’autore italiana, Gigi ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Piazza del Plebiscito è casa sua, la scorsa estate vi ha portato un totale di oltre 100mila persone negli 8 live della grande festa in musica “Gigi - Uno come te - L’emozione continua”; ora proseguirà il tour con “GIGI PALASPORT”, tutto esaurito già in prevendita, che si concluderà con il gran finale il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con “Gigi for Xmas, La Festa…”. Nel 2025 tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona con ben due live, il 2 e 3 giugno, che fanno salire a quota 7 i concerti di Gigi in carriera allo Stadio di Napoli, e “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un importante appuntamento di solidarietà e musica che si terrà il prossimo 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Una serata che si preannuncia spettacolare e che segna il culmine di un lungo percorso che ha coinvolto non solo giudici e concorrenti, ma anche tutta la squadra di lavoro di X Factor 2024 capitanata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e Lorenzo Campagnari, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli e Paolo Scarbaci e la direzione musicale di Antonio Filippelli. Ingente lo sforzo produttivo messo in campo da Sky e Fremantle per questa prima finale “in esterna” di X Factor in Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere oltre 16mila persone. Lo spettacolo può contare su circa 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi; 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini coadiuvato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. La direzione artistica è affidata al team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, che dirigeranno sul palco 60 artisti tra cui un corpo di ballo composto da 40 ballerini, creando oltre 20 performance - ciascuna con un proprio visual e una scenografia unica. La scenografia è a cura di Paola Spreafico, i costumi del corpo di ballo sono di Maria Sabato mentre lo styling dei concorrenti di Susanna Ausoni: in totale verranno usati più di 200 costumi in scena. Non mancheranno fuochi d’artificio ed effetti speciali curati da Luca Toscano, inclusa una coreografia pirotecnica con 20 postazioni distribuite tra il palco e le terrazze della Basilica, per uno spettacolo che vuole lasciare il segno. Nel complesso, per questa finale lavoreranno circa 650 persone.

Per condurci verso lo show, per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima e per fare i primi passi verso Piazza del Plebiscito, dalle 20:00 in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 ci sarà l’Ante Factor condotto da Gianluca Gazzoli. Sarà una puntata speciale, della durata di circa un’ora, in cui Gianluca dalla sua postazione a pochi metri dalla piazza accoglierà ospiti e sorprese, raccoglierà le emozioni degli ultimi minuti prima dello show e soprattutto racconterà tutto quello che c’è da sapere sulla notte dell’attesissimo ultimo round di X Factor 2024.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2024: TIM, che per la seconda edizione sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, Astra Make-Up, Caffè Borbone, Novi Elah Dufour, Trenitalia, isybank, Burger King® Restaurants Italia, Dondi Salotti, Allianz, Lemonsoda Energy, RefrigiWear, MSC Crociere, Ecco Shoes, Passione Beauty, Wella Professionals, Dsquared Icon Fragrances, Airbnb, Medici senza Frontiere. Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify. Capo progetto Paola Costa, produttore esecutivo Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Simone Rossi, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografa Paola Spreafico, regia eng e daily Adriano Galli.

