Lega Pro assegna i diritti pay della Serie C a Sky Italia per il triennio 2025-2028

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 6 dicembre 2024, ore 12:00, comunica che, in adesione all’invito a offrire e in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate con delibera del 24 settembre 2024 n. 369/24/CONS dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il provvedimento del 24 settembre 2024 n. 31335 (SR47) dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato, la licenza dei diritti audiovisivi relativi al “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento” per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 è stata assegnata all’Operatore della Comunicazione

Sky Italia S.r.l.

«Per tutta la Serie C è motivo di immensa soddisfazione continuare nei prossimi 3 anni al fianco di Sky Sport, che in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato e all’apprezzamento dello stesso da parte del pubblico italiano. Ringrazio Sky Italia per la fiducia accordataci in questa fase di sviluppo. Grazie alle grandi competenze produttive e giornalistiche che ha al proprio interno, Sky Sport è sinonimo di qualità e di credibilità per gli appassionati. Nei prossimi anni, continuerà il percorso comune già avviato, a favore dei 5 milioni di tifosi della Serie C NOW e a favore dei nostri 60 club, che voglio ringraziare, ancora una volta, per la disponibilità dimostrata nel sostenere questo percorso di rinnovamento. » dice il presidente della Serie C Matteo Marani.

«Siamo molto soddisfatti di poter annunciare il rinnovo della nostra partnership con la Lega Pro», spiega l’Executive Vice President Sport di Sky Marzio Perrelli. «Questo accordo triennale conferma l’impegno di Sky nel sostenere e valorizzare la Serie C NOW, una parte vitale della tradizione calcistica italiana, fondamentale serbatoio di nuovi talenti. Per Sky si tratta di un investimento in passione, tradizione e futuro, che ha avuto importanti riscontri in termini di ascolti. Continueremo dunque a offrire ai tanti appassionati la possibilità di seguire da vicino le loro squadre del cuore fino alla stagione 2027/2028, con tutte le partite in diretta oltre ad approfondimenti con la qualità che contraddistingue Sky Sport.»

Il corrispettivo per l’assegnazione del “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento” è fissato dalla Lega Pro per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 al prezzo minimo di 4.800.000 euro (oltre IVA) per stagione, rappresentando il “Prezzo Minimo” per l’acquisizione del pacchetto. Inoltre, l’offerente ha la possibilità di proporre un corrispettivo variabile derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi in modalità Pay-per-View. L’offerta può includere un minimo garantito dovuto alla Lega Pro e un meccanismo di Revenue Share, che definisce la divisione dei ricavi generati dalla suddetta modalità. L’offerente potrà anche proporre un contributo economico per coprire, in tutto o in parte, i costi di produzione previsti dallo standard tecnico descritto nel pacchetto. Tale contributo è separato dal minimo garantito e sarà considerato nella valutazione complessiva dell’offerta. La valutazione delle offerte terrà conto del minimo garantito (nel caso di Pay-per-View) e del contributo economico, che sono importi dovuti e non riducibili in favore della Lega Pro, contribuendo al prezzo complessivo proposto per l’acquisizione del pacchetto. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA, se applicabile. Oltre al pagamento del prezzo di licenza, il licenziatario dovrà coprire i costi di accesso al segnale, come previsto dal pacchetto. Nel caso in cui non venga indicato un prezzo per lo sfruttamento in modalità Pay-per-View, il licenziatario dovrà negoziare con la Lega Pro, compresa la condivisione dei ricavi.

Il Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento include, per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, tutti gli eventi della Regular Season, dei Play Off e dei Play Out del Campionato di Serie C, nonché della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa Italiana di Serie C. In particolare, il pacchetto prevede la trasmissione in diretta di tutti gli eventi della Regular Season del Campionato di Serie C, dei Play Off e Play Out, della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa Italiana di Serie C. I diritti di trasmissione per questi eventi sono concessi al Licenziatario, che potrà sfruttarli su piattaforme digitali terrestri, satellitari, via cavo e internet.

Il Licenziatario sarà tenuto a trasmettere in diretta solo tramite modalità a pagamento, con eccezioni per un massimo di 9 partite per stagione che potranno essere trasmesse in chiaro nell’ambito di iniziative “Try and Buy”, previa coordinazione con la Lega Pro. Tali partite saranno selezionate d’accordo con la Lega Pro, evitando sovrapposizioni con altre trasmissioni con diritti esclusivi. Il Licenziatario avrà l’obbligo di trasmettere tutte le gare, eccetto quelle precedenti agli ottavi di finale della Coppa Italia, comunicando le partite da trasmettere almeno 20 giorni prima dell’inizio di ogni turno. Le gare non trasmesse potranno essere diffuse dalla Lega Pro sui propri canali social o tramite emittenti locali.

Per quanto riguarda la produzione, il pacchetto include la trasmissione in diretta, repliche, sintesi e highlights, che potranno essere utilizzati anche in chiaro sulle piattaforme del Licenziatario, rispettando tempistiche simili a quelle della Lega Pro, ma per un massimo di 7 giorni dopo l’evento. Il Licenziatario avrà inoltre la possibilità di trasmettere un programma contenitore per la Regular Season, i Play Off e i Play Out, con immagini degli eventi da diversi stadi.

La produzione audiovisiva delle gare dovrà seguire determinati standard tecnici, con una produzione minima negli standard A e B per ciascun evento. Il segnale sarà in HD, conforme agli standard internazionali, e privo di pubblicità virtuale. Questo segnale sarà fornito dalla Lega Pro al Licenziatario, che si farà carico dei costi tecnici e di trasporto.

Il Licenziatario si impegna anche a sviluppare una proposta editoriale per valorizzare le competizioni, comprendente rubriche settimanali, promo, speciali per Play Off e Coppa Italia, e altri contenuti. I diritti audiovisivi concessi sono limitati al territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano, e sono esclusivi per la diretta di tutti gli eventi delle competizioni. Tali diritti non si applicano ai pubblici esercizi in alcuni luoghi come aeroporti e treni, dove la Lega Pro può esercitare i diritti direttamente o cederli a terzi.

