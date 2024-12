Yellowstone: la seconda parte dell’ultima stagione arriva in esclusiva su Sky e NOW

Un western contemporaneo che ha affascinato pubblico e critica. La seconda parte dell’ultima stagione di Yellowstone arriva venerdì 20 dicembre in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming su NOW.

La seconda parte della stagione 5 di Yellowstone arriva ad aumentare l’hype dei fan, quasi due anni dopo la conclusione della prima parte, avvenuta nel gennaio 2023. Lo show è amatissimo, così apprezzato da essere diventato un vero e proprio fenomeno popolare. Negli Stati Uniti, questa serie è da record: si tratta dello spettacolo via cavo più seguito per due estati di fila, nel 2018 e 2019, come fa sapere il magazine americano Variety.

La serie, di genere drama, vede come protagonista Kevin Costner, il quale ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo, ma che da allora ha lasciato lo show. Qui Costner interpreta il potente allevatore del Montana John Dutton, patriarca della famiglia che porta il suo cognome, i Dutton. Kevin Costner è affiancato da Kelly Reilly, che interpreta sua figlia nonché socia in affari. Nel cast c’è Wes Bentley, che interpreta il figlio Jamie, non troppo affidabile, mentre Luke Grimes si cala nel ruolo dell’altro figlio, il cowboy Kayce. A completare il cast c'è Cole Hauser, che recita nella parte del braccio destro, un fedele uomo che potrebbe diventare fin troppo dominante…

In questa seconda parte, la serie riprende dal tragico evento che scompiglia la vita dei membri della famiglia. Kelly Reilly nei panni di Beth e Luke Grimes in quelli di Kayce cominciano a indagare per scoprire la verità, facendosi aiutare dall’amico di famiglia Rip Wheeler, interpretato da Cole Hauser. Gli indizi sembrano arrivare a Jamie, il che porterà una faida tra quest’ultimo e Beth. Le incomprensioni tra i due inevitabilmente metteranno a repentaglio il destino e, di conseguenza, il futuro del ranch in Montana dei Dutton.

Il seguito davvero enorme della serie Yellowstone ha portato a generare molti spin-off, tra cui due prequel. Un prequel è intitolato 1883 e vede come protagonisti Tim McGraw e Faith Hill. Un altro è intitolato 1923 e ha nel cast i divi di Hollywood Harrison Ford e Helen Mirren. La fine di questa quinta stagione della serie televisiva Yellowstone segnerà anche la fine di Kevin Costner come patriarca dei Dutton, ma è in fase di sviluppo una possibile sesta stagione e un seguito intitolato The Madison.

Yellowstone è co-creato da Taylor Sheridan e John Linson. I produttori esecutivi sono John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros e Keith Cox. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

YELLOWSTONE . QUINTA STAGIONE / Seconda Parte | Dal 20 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.



