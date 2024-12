MasterChef Italia 2024 Sky e NOW: Esterna a Marano Lagunare con Chiara Pavan e Pressure Test

Il lungo viaggio di MasterChef Italia è pronto a partire: a bordo ci sono i 18 cuochi amatoriali, che hanno conquistato il grembiule bianco nelle selezioni delle scorse settimane, e 2 riserve, pronti in qualsiasi momento all’imbarco anche a spese dei “titolari”. Con questa formazione, negli episodi di giovedì 26 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si spalancheranno finalmente le porte della Masterclass per ospitare le prime sfide studiate dal trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che metteranno alla prova fin da subito gli aspiranti chef.

A contendersi il titolo di nuovo MasterChef italiano, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ci sono: Alessia, cameriera 21enne di Parma; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Gaetano, 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Giulio, bagnino 35enne della provincia di Pisa; Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini; Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne dalla provincia di Napoli; Laura, 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata; Linda, barista 49enne di Torino; Martina, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Reza, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone B., contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia.

Sono loro i 18 migliori cuochi amatoriali d’Italia, che dovranno difendere il proprio posto in Masterclass dai due aspiranti componenti: Pino, falegname 61enne che è nato a Bari ma vive vicino a Chieti, e Sara, modella 26enne della provincia di Napoli.

La prima tappa del loro viaggio prenderà inizio come sempre con una Mystery Box, che farà riemergere ricordi ed esperienze personali portando i cuochi amatoriali in gara a partire dalle proprie radici e dal proprio “nido”; a seguire, per l’Invention Test, dal nido si sposteranno in un “bosco”, per una passeggiata nel bosco tra profumi intensi e sapori aromatici.

Nella serata di giovedì 26 dicembre – dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – la rotta della Masterclass proseguirà verso Marano Lagunare (Friuli Venezia Giulia), dove la Riserva Naturale alle foci del fiume Stella, un paradiso per uccelli e piante autoctone, farà da sfondo alla prima Prova in Esterna della stagione. Tra canneti e casoni, gli antichi rifugi che assicuravano ristoro ai pescatori, i cuochi amatoriali troveranno dei veri e propri esperti di questo ecosistema: la chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, e 25 pescatori pronti a giudicare le portate dei due menù.

La brigata che non si dimostrerà all’altezza incappando subito in un passo falso dovrà affrontare il primo Pressure Test dedicato a uno dei comfort food per eccellenza della cucina mondiale. Chi tra gli aspiranti chef riuscirà a mettersi in salvo senza perdere l’orientamento?

Prosegue inoltre tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica dedicata agli amanti del food che vedrà i cuochi amatoriali in gara quest’anno alternarsi a chef già affermati. Assisteremo al ritorno tra i fornelli di Eleonora Riso, vincitrice in carica del cooking show, e Niccolò Califano, suo compagno di avventure in Masterclass, per mostrare come impiegare al meglio gli avanzi; ma ritroveremo anche Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, che cucinerà con lo chef due stelle Michelin Ariel Hagen. Poi Salvatore Cozzitorto, concorrente dell’ottava edizione, aprirà le porte del suo ristorante ad Agrigento per raccontare com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma. Infine, Bruno Barbieri indosserà i panni del professore per interrogare Leonardo Colavito, aspirante chef della dodicesima edizione, sulla cucina tradizionale.

La prova in esterna a Marano Lagunare è stata realizzata con il supporto di PromoTurismoFVG e la collaborazione dei Comuni di Marano Lagunare e di Lignano Sabbiadoro, oltre che della Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia.

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

LE SCHEDE DEI CONCORRENTI

ALESSIA SCITA - Parma - 21 anni, cameriera - Alessia vive a Parma con la madre Maria e la sua amatissima gatta Bella. Ha perso il papà quando aveva solo 8 anni. «Volevo fare l'alberghiero - racconta - ma era distante e la situazione in famiglia non era facile, quindi su consiglio di una professoressa delle medie ho fatto un corso di estetica». A 18 anni sceglie di lasciare tutto e partire, va a Roma, sulle Dolomiti, a Milano, a Parigi. È consapevole della sua bellezza: «Andavo ogni weekend dalla nonna paterna, cucinavo con lei e mi diceva sempre “Un giorno sarai una Miss'», dice. Così decide di partecipare ai concorsi di bellezza: «Il primo anno è stato un disastro, ero sempre ultima, poi sono migliorata, ora sono Miss Faenza e Pianoro 2023. Voglio arrivare alle selezioni tv di Miss Italia, ma prima devo diventare miss Parma». Ama la cucina fin da quando era bambina, soprattutto quella tradizionale emiliana. Ha imparato tanto proprio dalla nonna: «La cucina è il mio rifugio di benessere - racconta - mi vergogno a postare sui social qualcosa che non sia perfetto ma cucinare mi fa stare veramente bene». Conosce alternative alle classiche ricette e si reputa brava a lavorare la pasta fresca: «Beh, sono di Parma!». Sogna di diventare chef, è convintissima del suo obiettivo e per questo MasterChef Italia potrebbe essere il giusto trampolino di lancio: «Sto studiando cucina, ma voglio fare di più: devo imparare bene la tradizione per potermi permettere di rivisitarla o sperimentare. Sono convinta di quello che voglio fare e lo raggiungerò».





LE RISERVE