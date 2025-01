Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 17 Gennaio alle 20.45 | ROMA - GENOA



Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusivaper un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare graziealritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K.

VENTUNESIMA GIORNATA – Da venerdì 17 a lunedì 20 gennaio appuntamento con la ventunesima giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Venerdì alle 20.45 la Roma ospita il Genoa per un match da vivere in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, il big match al vertice della classifica: l’Atalanta affronta il Napoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Infine, domenicaalle 18, in campo Hellas Verona-Lazio, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì apreil weekend Calciomercato-L’Originale,condotto da Alessandro Bonan che sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Fayna nella straordinaria cornice del Monte Zoncolan,in Friuli-Venezia Giulia.Sabato, invece, su Sky Sport 24 sarà il momento di Buon Weekend,condotto da Marco Demicheli e Gaia Accoto che si alterneranno con i loro ospiti per discutere gli argomenti del fine settimana. Si continua con la Casa dello Sport,con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi e, dalle 17, anche con Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi per analizzare gli anticipi. Sabato sera tornano Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio con L’Originale,in compagnia di Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi.

La domenica torna Buon Weekend, con Marco Demicheli e Federica Frola,mentre Sara Benci sarà alla conduzione della Casa dello Sportin compagnia di Andrea Marinozzi e Gianfranco Teotino. Nel pomeriggio, appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi e Marco Bucciantini e a seguire Goleador,con Giorgia Cenni, Paolo Assogna e nuovamente Marco Bucciantini. La domenica sera torna Campo Aperto Domenica,con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Dario Massara, Riccardo Gentile e ancora Paolo Assogna, mentre chiude la giornata il tradizionale appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Gli studi continuano anche lunedì, con Calciomercato-L’Originalecondotto da Alessandro Bonan che sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Lorenzo Minotti, Stefano De Grandis, Fabio Quagliarella e Fayna direttamente da Prato Nevoso,in Piemonte.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights,gli highlights marchiati Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

RIPARTE IL TOUR DEL CALCIOMERCATO - Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: Calciomercato – L’Originale. Dopo lo straordinario successo del tour estivo, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour. Questo inverno, la trasmissione toccherà quattro splendide località: debutto a Siena, in Toscana (dal 6 al 10 gennaio). Seconda tappa a Sutrio, alle pendici dello Zoncolan, in Friuli-Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio). Prato Nevoso, in Piemonte, ospiterà la terza settimana (dal 20 al 24 gennaio), mentre il tour si concluderà a Ossana, in Trentino (dal 27 al 31 gennaio). Il programma racconterà, ogni sera, attraverso il suo distintivo studio itinerante le trattative del mercato invernale, un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club, mixando generi, opinioni degli ospiti e dei talent di Sky Sport, con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni UEFA che, nel mese di gennaio, chiuderanno la "league phase". Le trattative di mercato ma non solo, perché a Calciomercato – L'Originale la musica ha un ruolo da protagonista a partire dalla nuova canzone “Il chiodo fisso”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio. È la storia di un ragazzo che viene lasciato dalla ragazza perché a Natale non faceva che parlare di Calciomercato, "un chiodo fisso che è rimasto chiuso nel pensiero ma che mi fa volare, volare per davvero". Calciomercato - L'Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

SKY SERIE A 2024/25 DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdì 17 gennaio 2025, alle 20:00, andrà in onda Studio - Sky CalcioMercato Inverno 2025 - L'Originale, in diretta dalla Baita di Sutrio, situata alle pendici del Monte Zoncolan, in provincia di Udine. La trasmissione, che si protrarrà fino alle 00:00, vedrà la partecipazione di Alessandro Bonan, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Fayna, con i reporter itineranti Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Dal 13 al 17 gennaio 2025, Sutrio ospiterà il celebre programma, che non si limiterà a trattare le trattative del calciomercato, ma esplorerà anche le bellezze del Friuli Venezia Giulia, portando alla luce località come Sappada, Forni Avoltri, Sauris, Forni di Sopra, Spilimbergo e Sequals. Alle 20:45, il match Roma vs Genoa, valido per la 21ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025, sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento tecnico di Aldo Serena. I giallorossi sono imbattuti da quattro giornate, con due vittorie e due pareggi, mentre il Genoa non vince a Roma da 35 anni, registrando 4 pareggi e 20 sconfitte.

Sabato 18 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 12:00, sarà in onda Studio - Buon Weekend, con la conduzione di Marco Demicheli e Gaia Accoto. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, è previsto Studio - Sabato della Casa dello Sport, con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi (dalle 17:00). Alle 15:00, sarà disponibile con opzione DAZN attiva la partita Bologna vs Monza, visibile sull'app DAZN e sul canale DAZN 1 (214). Alle 18:00, sempre con opzione DAZN attiva, sarà trasmessa Juventus vs Milan, in diretta su app DAZN e su DAZN 1 (214). La serata proseguirà con Studio - Sky Calcio - L'Originale, in onda dalle 20:00 e dalle 22:40, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. Il programma offrirà commenti e interviste sugli anticipi di Serie A, oltre ai gol da tutti i campionati. Alle 20:45, Atalanta vs Napoli, valido per la 21ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025, sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento di Massimo Gobbi, mentre Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini si occuperanno del bordocampo e delle interviste. L'Atalanta arriva da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Udinese e Juventus, mentre il Napoli, reduce da una vittoria per 0-3 al Franchi, è in testa alla classifica. La squadra di Bergamo non perde in casa contro il Napoli da tre precedenti.

Domenica 19 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 12:00, sarà trasmesso Studio - Buon Weekend, con Marco Demicheli e Federica Frola. A seguire, dalle 12:00 alle 15:30, andrà in onda Studio - Casa dello Sport, condotto da Sara Benci, Andrea Marinozzi e Giancarlo Teotino. Alle 12:30, Fiorentina vs Torino sarà disponibile con opzione DAZN attiva, visibile su app DAZN e sul canale DAZN 1 (214). Alle 15:00, sempre con opzione DAZN attiva, saranno trasmesse le partite Cagliari vs Lecce (su app DAZN e canale DAZN 1) e Parma vs Venezia (su app DAZN e canale DAZN 2). Dalle 15:30 alle 17:55, ci sarà Studio - Sunday Football, con Leo Di Bello, Nando Orsi e Marco Bucciantini. Alle 18:00, la partita Hellas Verona vs Lazio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Antonio Nucera, con il commento di Blerim Dzemaili. Marina Presello e Matteo Petrucci forniranno il bordocampo e le interviste. L'Hellas Verona arriva da una sconfitta che ha portato a 13 ko stagionali, mentre la Lazio ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 3 giornate. La Lazio è imbattuta negli ultimi 6 precedenti contro il Verona, con 3 vittorie e 3 pareggi. Dalle 18:30 alle 19:30, ci sarà Studio - Goleador, con Giorgia Cenni, Paolo Assogna e Marco Bucciantini. Alle 20:00 e alle 22:40, andrà in onda Studio - Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Alle 20:45, Inter vs Empoli sarà trasmesso con opzione DAZN attiva, visibile su app DAZN e sul canale DAZN 1 (214). Infine, dalle 20:40 alle 22:40, ci sarà Studio - Campo Aperto Domenica, condotto da Leo Di Bello, Paolo Assogna, Riccardo Gentile e Dario Massara.

Lunedì 20 gennaio 2025, alle 20:45, sarà trasmessa la partita Como vs Udinese, disponibile con opzione DAZN attiva, visibile su app DAZN e sul canale DAZN 1 (214). A seguire, dalle 23:00 alle 00:00, andrà in onda Studio - Sky CalcioMercato Inverno 2025 - L'Originale, con la diretta dal Borgo Stalle Lunghe in Prato Nevoso (Cuneo). In studio ci saranno Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Lorenzo Minotti, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Fayna. I reporter itineranti saranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Prato Nevoso ospiterà per cinque giorni consecutivi la trasmissione sportiva più seguita in Italia, Sky Calciomercato – L’Originale, offrendo uno scenario unico tra calcio e neve. L'evento sarà un'occasione straordinaria per promuovere il turismo invernale e valorizzare il Piemonte, con immagini suggestive che faranno conoscere al pubblico le bellezze naturali di Prato Nevoso, situata nella stazione sciistica del Mondolé Ski.

VENERDI 17 GENNAIO 2025

dalle 20:00 alle 20:35 e dalle 22:45 alle 00:00 Studio - Sky CalcioMercato Inverno 2025 - L'Originale

in diretta dalla Baita di Sutrio | Monte Zoncolan [Udine]

In studio: Alessandro Bonan, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti, Fayna

Reporter itineranti: Gianluca Di Marzio, Luca Marchetti

Dal 13 al 17 gennaio 2025 , Sutrio , alle pendici del Monte Zoncolan , ospiterà il celebre programma Sky "Calciomercato – L’Originale". La trasmissione itinerante, condotta da Alessandro Bonan , Gianluca Di Marzio e Fayna , racconterà le trattative del mercato invernale direttamente dal cuore delle montagne friulane . Oltre a Sutrio e al Monte Zoncolan , il programma esplorerà e racconterà altre località del territorio, come Sappada , Forni Avoltri , Sauris , Forni di Sopra , Spilimbergo e Sequals , portando sotto i riflettori non solo il calcio ma anche la bellezza e la varietà del Friuli Venezia Giulia .



ore 20:45 Serie A Enilive 2024/2025 21a Giornata: Roma vs Genoa

Satellite e Fibra: diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Giallorossi imbattuti da 4 giornate, 2 vittorie e 2 pari (l'ultimo il 2-2 di Bologna). Genoa con 7 punti in 3 turni. Non vince a Roma da 35 anni, 4 pari e 20 ko.

SABATO 18 GENNAIO 2025

dalle 10 alle 12 Studio - Buon Weekend

in studio: Marco Demicheli, Gaia Accoto



dalle 14 alle 18:00 Studio - Sabato della Casa dello Sport

in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi (dalle 17)



ore 15:00 Bologna vs Monza [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 18:00 Juventus vs Milan [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



dalle 20 e dalle 22.40 Studio - Sky Calcio - L'Originale

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi

I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati.



ore 20:45 Serie A Enilive 2024/2025 21a Giornata: Atalanta vs Napoli

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini

Bergamaschi reduci dal terzo pareggio consecutivo (Lazio, Udinese e Juve). Napoli in vetta dopo lo 0-3 del Franchi. A Bergamo ha vinto gli ultimi 3 precedenti.

DOMENICA 19 GENNAIO 2025

dalle 10 alle 12 Studio - Buon Weekend

in studio: Marco Demicheli, Federica Frola



dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport

in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Giancarlo Teotino



ore 12:30 Fiorentina vs Torino [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



ore 15:00 Cagliari vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)





ore 15:00 Parma vs Venezia [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Nando Orsi, Marco Bucciantini



ore 18:00 Serie A Enilive 2024/2025 21a Giornata: Hellas Verona vs Lazio

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci

Veneti reduci dal ko n. 13 (record negativo stagionale). Lazio con appena 2 punti in 3 giornate. Imbattuta negli ultimi 6 precedenti, 3 vittorie e 3 pareggi.



dalle 18.30 alle 19.30 Studio - Goleador

In studio: Giorgia Cenni, Paolo Assogna, Marco Bucciantini



dalle 20 alle 20:40 e dalle 22.40 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis



ore 20:45 Inter vs Empoli [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:40 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Riccardo Gentile, Dario Massara

LUNEDI 20 GENNAIO 2025

ore 20:45 Como vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



dalle 23 alle 00:00 Studio - Sky CalcioMercato Inverno 2025 - L'Originale

in diretta dal Borgo Stalle Lunghe in Prato Nevoso [Cuneo]

In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Lorenzo Minotti, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Fayna

Reporter itineranti: Gianluca Di Marzio, Luca Marchetti

A Prato Nevoso arriva “Sky Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione sportiva più seguita in Italia. Da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025, la stazione sciistica del Mondolé Ski diverrà il palcoscenico principale dell’informazione calcistica televisiva. Un parterre d’eccezione, pronto a regalare un gennaio indimenticabile tra calcio e neve. La presenza delle telecamere di Sky Sport a Prato Nevoso per cinque giorni consecutivi, d’altro canto, rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare il fascino delle Alpi con l’adrenalina del calciomercato. Una vetrina di prestigio per la località sciistica e per il Piemonte intero, utile a valorizzare il turismo invernale e documentare alla nazione intera le peculiarità, gli scorci suggestivi e le experience di Prato Nevoso.

TUTTA 21a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2024/2025. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdì 17 gennaio alle 20:45, la Roma affronterà il Genoa allo Stadio Olimpico, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Davide Polizzi sarà alla telecronaca, con il commento tecnico di Aldo Serena e Paolo Assogna e Angelo Mangiante inviati a Roma per i collegamenti e le interviste. I giallorossi sono imbattuti da 4 giornate, con 2 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo dei quali in trasferta a Bologna con un 2-2. Il Genoa, invece, arriva con 7 punti nelle ultime 3 partite e non vince nella capitale da 35 anni, con 4 pareggi e 20 sconfitte.

Sabato 18 gennaio alle 15:00, il Bologna ospiterà il Monza al Dall’Ara, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). La telecronaca sarà affidata ad Alessandro Sugoni, con Francesco Cosatti inviato a Bologna per i collegamenti e le interviste. I rossoblù sono reduci da due pareggi consecutivi (2-2 contro Roma e Inter) e sono in vantaggio nei 5 precedenti contro il Monza in Serie A con 2 vittorie e 3 pareggi. I brianzoli, invece, vengono dal secondo successo stagionale (2-1 sulla Fiorentina). Alle 18:00, la Juventus ospiterà il Milan allo Stadium, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Federico Zancan sarà alla telecronaca, con Giovanni Guardalà e Peppe Di Stefano inviati a Torino per i collegamenti e le interviste. I bianconeri sono reduci dal tredicesimo pareggio stagionale (1-1 con l'Atalanta), mentre il Milan, distante 5 punti dalla zona Champions, è imbattuto nelle ultime 4 sfide contro la Juventus a Torino. Alle 20:45, l'Atalanta affronterà il Napoli al Gewiss Stadium, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Andrea Marinozzi sarà alla telecronaca, con il commento tecnico di Massimo Gobbi e Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini inviati a Bergamo per i collegamenti e le interviste. I bergamaschi sono reduci dal terzo pareggio consecutivo (contro Lazio, Udinese e Juventus), mentre il Napoli, capolista dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, ha vinto gli ultimi 3 precedenti a Bergamo.

Domenica 19 gennaio alle 12:30, la Fiorentina ospiterà il Torino al Franchi, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Daniele Barone sarà alla telecronaca, con Vanessa Leonardi inviata a Firenze per i collegamenti e le interviste. I viola sono reduci dalla sconfitta a Monza (2-1) e hanno conquistato un solo punto nelle ultime 5 giornate. Il Torino, senza vittorie da 4 turni, ha vinto una sola volta negli ultimi 14 precedenti a Firenze. Alle 15:00, il Cagliari ospiterà il Lecce alla Sardegna Arena, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Federico Botti sarà alla telecronaca, con Valentina Caruso inviata a Cagliari per i collegamenti e le interviste. I sardi sono reduci dal pareggio esterno contro il Milan e sono a -2 dalla salvezza. Il Lecce, con 4 punti nelle ultime 2 giornate, è imbattuto negli ultimi 6 precedenti contro il Cagliari. Sempre alle 15:00, il Parma ospiterà il Venezia al Tardini, con diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216). La telecronaca sarà di Manuel Favia, con Manuele Baiocchini inviato a Parma per i collegamenti e le interviste. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte: il Parma con il Genoa e il Venezia con l'Inter. In Serie A, il Venezia non ha mai vinto contro il Parma, con 2 pareggi e 5 sconfitte. Alle 18:00, l'Hellas Verona ospiterà la Lazio al Bentegodi, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). Antonio Nucera sarà alla telecronaca, con Blerim Dzemaili al commento tecnico e Marina Presello e Matteo Petrucci inviati a Verona per i collegamenti e le interviste. I veneti sono reduci dalla tredicesima sconfitta stagionale, mentre la Lazio ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 3 giornate. I biancocelesti sono imbattuti negli ultimi 6 confronti diretti con il Verona, con 3 vittorie e 3 pareggi. Alle 20:45, l'Inter sfiderà l'Empoli a San Siro, sempre su Sky Sport Business 1 (canale 215). Maurizio Compagnoni sarà alla telecronaca, con Matteo Barzaghi e Andrea Paventi inviati a Milano per i collegamenti e le interviste. I nerazzurri sono reduci dal pareggio con il Bologna e hanno perso solo 2 volte nei 19 precedenti contro l'Empoli, con 17 vittorie. I toscani, invece, hanno raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite.

Lunedì 20 gennaio alle 20:45, il Como ospiterà l'Udinese al Sinigaglia, con diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215). La telecronaca sarà di Dario Massara, con Marco Demicheli inviato a Como per i collegamenti e le interviste. I lariani sono reduci dalla sconfitta interna con il Milan (1-2), mentre l'Udinese arriva da tre pareggi consecutivi. I friulani hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro il Como in Serie A.

Venerdi 17 Gennaio ore 20:45 | Roma vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Giallorossi imbattuti da 4 giornate, 2 vittorie e 2 pari (l'ultimo il 2-2 di Bologna). Genoa con 7 punti in 3 turni. Non vince a Roma da 35 anni, 4 pari e 20 ko.



Sabato 18 Gennaio ore 15:00 | Bologna vs Monza

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti

Emiliani reduci da un doppio 2-2 (Roma e Inter). In vantaggio 2 a 1 nei 5 precedenti di A. Il Monza viene dal successo n.2 del torneo (2-1 sulla Fiorentina).



Sabato 18 Gennaio ore 18:00 | Juventus vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Peppe Di Stefano

Bianconeri reduci dal pareggio n.13 (1-1 con l'Atalanta). Milan a -5 dalla zona Champions e una gar ain meno, imbattuto a Torino nelle ultime 4 sfide di A.



Sabato 18 Gennaio ore 20:45 | Atalanta vs Napoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini

Bergamaschi reduci dal terzo pareggio consecutivo (Lazio, Udinese e Juve). Napoli in vetta dopo lo 0-3 del Franchi. A Bergamo ha vinto gli ultimi 3 precedenti.



Domenica 19 Gennaio ore 12:30 | Fiorentina vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone

Inviato a Firenze per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi

Viola reduci dal ko di Monza (2-1). Un punto nelle ultime 5 giornate. Toro senza vittorie da 4 turni. Un solo successo al Franchi negli ultimi 14 precedenti.



Domenica 19 Gennaio ore 15:00 | Cagliari vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso

Sardi reduci dall'1-1 esterno com il Milan -2 dalla salvezza. Lecce con 4 punti in 2 giornate, +2 sul Cagliari. Salentini imbattuti negli ultimi 6 precedenti.



Domenica 19 Gennaio ore 15:00 | Parma vs Venezia

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini

Entrambi reduci da un ko con Genoa e Inter. Emiliani a -1 sulla terzultima, Venezia a -6 dalla salvezza. In A non ha mai battuto il Parma, 2 pari e 5 sconfitte.



Domenica 19 Gennaio ore 18:00 | Hellas Verona vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci

Veneti reduci dal ko n. 13 (record negativo stagionale). Lazio con appena 2 punti in 3 giornate. Imbattuta negli ultimi 6 precedenti, 3 vittorie e 3 pareggi.



Domenica 19 Gennaio ore 20:45 | Inter vs Empoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Nerazzurri reduci dal 2-2 con il Bologna. Appena 2 sconfitte in 19 precedenti con i toscani, 17 vittorie. Empoli con un solo punto in 5 giornate.



Lunedi 20 Gennaio ore 20:45 | Como vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli

Lariani reduci dal ko interno con il Milan (1-2). L'Udinese viene dal terzo pari di fila (Torino, Verona e Atalanta). Ha vinto gli ultimi 3 precedenti di Serie A.

