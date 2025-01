Europa League 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

UEFA EUROPA LEAGUE - ULTIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”

SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW

18 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL

con le grafiche dei risultati e della classifica aggiornata in tempo reale

DUE LE ITALIANE IN CAMPO:



Alle 21 ROMA - EINTRACHT FRANCOFORTE

e BRAGA - LAZIO



Studi pre e postpartita affidati a MARIO GIUNTA

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro AJAX - GALATASARAY

Giovedi 30 Gennaio dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)



Si torna in campo in Europa per l’ultima giornata della “league phase” di UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 30 gennaio alle 21 in campo tutte le 18 partite, da guardare in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE -La Roma affronta all’Olimpico l’Eintracht Francoforte con l’obiettivo di qualificarsi per i playoff (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) mentre la Lazio, già tra le prime otto, è impegnata fuori casa contro il Braga. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

DIRETTA GOL SUGGESTIVA - Sky Sport seguirà secondo per secondo le 18 partite anche in contemporanea a partire dalle 21 grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione aggiornata in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione insiemeai suoi ospiti Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 30 Gennaio con la sfida di Europa League. Ajax affronterà il Galatasaray, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Olandesi 16esimi, dopo il ko con il Riga (1-0), per restare nei playoff. Turchi noni, dopo il 3-3 con la Dinamo K., per sperare nella qualificazione diretta Presenta la serata dalle 20:30 'Europa League Show, che vedrà Mario Giunta condurre insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Lo spazio dedicato alle news sarà condotto da Vittoria Orlando.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Giovedì 30 gennaio 2025 sarà una serata imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, con un palinsesto ricchissimo dedicato alla UEFA Europa League su Sky e NOW. Si partirà con lo "Europa League Show", un approfondimento condotto da Mario Giunta in compagnia di un parterre d'eccezione composto da Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. A curare la parte news sarà Vittoria Orlando, che aggiornerà in tempo reale gli spettatori sulle ultime notizie legate alla competizione. Terminata la serata calcistica, spazio all'"After Party Best of Europe", un ulteriore approfondimento con Federica Masolin alla conduzione, affiancata da Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside, per analizzare gli highlights e i momenti chiave della giornata europea.

Dalle ore 21:00, i riflettori si accenderanno su "Diretta Gol", un'esclusiva Sky Sport 251 che permetterà di seguire in tempo reale tutte le reti segnate nei vari incontri della serata. Questa copertura garantirà un’esperienza immersiva grazie alla narrazione dei migliori telecronisti: Sabino Palermo per AFC Ajax-Galatasaray, Daniele Barone per AS Roma-Eintracht Frankfurt, Antonio Nucera per Athletic Club-Viktoria Plzeň, Andrea Calderoni per Dynamo Kyiv-RFS, Alberto Pucci per Midtjylland-Fenerbahçe, Alessio Colombo per Twente-Beşiktaş, Andrea Voria per Ferencváros-AZ Alkmaar, Paolo Redi per FCSB-Manchester United, Cristiano Tognoli per Maccabi Tel-Aviv-Porto, Calogero Destro per Nizza-Bodø/Glimt, Fabrizio Redaelli per Olympiacos-Qarabağ, Peppe Di Giovanni per Olympique Lione-Ludogorets, Federico Botti per Rangers-Union Saint-Gilloise, Manuel Favia per Real Sociedad-PAOK, Giovanni Poggi per Anderlecht-Hoffenheim, Dario Massara per Braga-Lazio, Niccolò Severini per Slavia Praga-Malmö e Alessandro Sugoni per Tottenham-Elfsborg.

Per quanto riguarda le partite trasmesse in diretta sui canali Sky, il match tra Roma ed Eintracht Frankfurt sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Blerim Dzemaili. A bordocampo e per le interviste post-partita ci saranno Angelo Mangiante e Paolo Assogna. La Roma, attualmente 21esima dopo la sconfitta per 1-0 contro l'AZ Alkmaar, cerca punti fondamentali per restare in corsa per i playoff, mentre l'Eintracht, secondo in classifica, ha bisogno di un solo punto per accedere direttamente agli ottavi.

Ajax-Galatasaray sarà disponibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254, oltre che in chiaro su TV8, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Gli olandesi, reduci da una sconfitta per 1-0 contro il Riga, devono vincere per mantenere viva la speranza playoff, mentre i turchi, attualmente noni in classifica, cercano il pass per la qualificazione diretta agli ottavi dopo il 3-3 con la Dinamo Kiev. Sporting Braga-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport 253 con la voce di Paolo Ciarravano e il commento di Fernando Orsi, mentre Matteo Petrucci seguirà gli aggiornamenti dal campo. I portoghesi, attualmente 27esimi dopo il KO contro l'Union Saint-Gilloise, cercano un posto nei playoff, mentre la Lazio, prima in classifica con 19 punti e ancora imbattuta, è già qualificata agli ottavi.

Stade de Bucarest-Manchester United sarà visibile su Sky Sport 255 con la telecronaca di Matteo Marceddu. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria contro Qarabağ e Rangers e cercheranno di evitare i playoff. Il FCSB è attualmente ottavo, mentre il Manchester United occupa la quarta posizione. Infine, Tottenham-Elfsborg andrà in onda su Sky Sport 256 con la telecronaca di Giovanni Rispoli. Gli Spurs, attualmente sesti, puntano alla qualificazione diretta, mentre gli svedesi, 20esimi, sono in lotta per accedere ai playoff.

GIOVEDI 30 GENNAIO 2025

Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Beppe Bergomi e Lisa Offside. ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- AFC Ajax vs Galatasaray A.Ş. : Sabino Palermo

- AS Roma vs Eintracht Frankfurt: Daniele Barone

- Athletic Club vs FC Viktoria Plzeň : Antonio Nucera

- FC Dynamo Kyiv vs FC RFS : Andrea Calderoni

- FC Midtjylland vs Fenerbahçe SK : Alberto Pucci

- FC Twente vs Beşiktaş JK: Alessio Colombo

- Ferencvárosi TC vs AZ Alkmaar : Andrea Voria

- Fotbal Club FCSB vs Manchester United: Paolo Redi

- Maccabi Tel-Aviv FC vs FC Porto: Cristiano Tognoli

- OGC Nice vs FK Bodø/Glimt: Calogero Destro

- Olympiacos FC vs Qarabağ FK: Fabrizio Redaelli

- Olympique Lyonnais vs PFC Ludogorets 1945: Peppe Di Giovanni

- Rangers FC vs R. Union Saint-Gilloise : Federico Botti

- Real Sociedad de Fútbol vs PAOK FC: Manuel Favia

- RSC Anderlecht vs TSG 1899 Hoffenheim: Giovanni Poggi

- SC Braga vs S.S. Lazio: Dario Massara

- SK Slavia Praha vs Malmö FF : Niccolò Severini

- Tottenham Hotspur vs IF Elfsborg : Alessandro Sugoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go - : Sabino Palermo - Daniele Barone - : Antonio Nucera - : Andrea Calderoni - : Alberto Pucci - Alessio Colombo - : Andrea Voria - Paolo Redi - Cristiano Tognoli - Calogero Destro - Fabrizio Redaelli - Peppe Di Giovanni - : Federico Botti - Manuel Favia - Giovanni Poggi - Dario Massara - : Niccolò Severini - : Alessandro Sugoni ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: ROMA vs EINTRACHT FRANCOFORTE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Paolo Assogna

Giallorossi 21esimi, dopo la sconfitta con l'Az Alkmaar (1-0), per restare nei playoff. Ai tedeschi, secondi, basta un punto per la qualificazione diretta.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: AJAX vs GALATASARAY

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Olandesi 16esimi, dopo il ko con il Riga (1-0), per restare nei playoff. Turchi noni, dopo il 3-3 con la Dinamo K., per sperare nella qualificazione diretta



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Gianluigi Bagnulo Olandesi 16esimi, dopo il ko con il Riga (1-0), per restare nei playoff. Turchi noni, dopo il 3-3 con la Dinamo K., per sperare nella qualificazione diretta ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: SPORTING BRAGA vs LAZIO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Portoghesi 27esimi, dopo il ko con l'Union S.G., per entrare nei playoff. Lazio prima con 19 punti, imbattuta e gia' qualificata agli ottavi. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: STEAUA BUCAREST vs MANCHESTER UNITED

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu

Entrambe reduci da una vittoria con Qarabag e Rangers. Tutte e due vogliono evitare i playoff. Steaua Bucarest ottava, Red Devils quarti. Nessun precedente.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Matteo Marceddu Entrambe reduci da una vittoria con Qarabag e Rangers. Tutte e due vogliono evitare i playoff. Steaua Bucarest ottava, Red Devils quarti. Nessun precedente. ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 8a Giornata: TOTTENHAM vs ELFSBORG

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Entrambe reduci da una vittoria con Hoffenheim e Nizza. Spurs sesti per la qualificazione diretta. Svedesi 20esimi per disputare i playoff. Nessun precedente.

Arttcolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming