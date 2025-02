Kings League Italia 2025, ogni lunedi su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

La Kings League Lottomatica.sport 2025 è in onda su Sky e in streaming su NOW La Kings League è un torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué nel 2022, poi sviluppatosi con grande successo, con regole che mirano a unire il meglio del calcio con le ultime tendenze degli eSports. La Kings League ha coinvolto numerose leggende del calcio internazionale che ne sono protagonisti e testimonial, presenta un format innovativo, che unisce l’elemento agonistico ad un vero e proprio show, con partite spettacolari ed emozionanti. Si parte con la stagione regolare, divisa in 11 giornate dove le 12 squadre si affronteranno.

Lunedì 3 febbraio calcio d’inizio su Sky e NOW per la Kings League Lottomatica.sport 2025, che vede al via 12 squadre. Saranno due le partite della prima giornata in diretta su Sky Sport Calcio e NOW: alle 17 Black Lotus-Punchers, alle 18 Underdogs-Circus. I telecronisti delle sfide saranno Luca Mastrorilli e Gianluigi Bagnulo. Le due partite saranno trasmesse live anche in streaming sul canale YouTube di Sky Sport e sull'account TikTok di NOW. Highlights, news e approfondimenti anche su skysport.it.

La programmazione su Sky e NOW di lunedì 3 febbraio

Ore 17: Black Lotus-Punchers su Sky Sport Calcio e NOW

su Sky Sport Calcio e NOW Ore 18: Underdogs-Circus su Sky Sport Calcio e NOW





