MasterChef Italia 2025: ecco i 4 finalisti, chi vincerà su Sky e NOW?

Anna, Jack, Mary e Simone: il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. Il penultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia è stato carico di adrenalina e di emozione per i cinque aspiranti chef rimasti in gara, tra i quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno potuto decretare i quattro aspiranti chef che giovedì 27 febbraio – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - si contenderanno il titolo; non ci sarà quindi Franco, eliminato di ieri, che abbandona il sogno ad un passo dal traguardo. Ieri sera lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è stata accesissimo e ricco di ospiti e prove sempre più sfidanti: Mystery Box a tema “matrimonio”, con la “coppia di fatto” della scorsa edizione di MasterChef Italia, la vincitrice in carica Eleonora Riso e Niccolò Califano, quinto classificato; quindi, Invention Test dedicato alla cucina scandinava con la Chef svedese Amanda Eriksson (1 stella Michelin al ristorante “Wood Restaurant” a Cervinia, in Val d'Aosta); a seguire, la più prestigiosa Prova in Esterna di stagione, quella nel ristorante stellato, che quest’anno ha avuto luogo ai “Quattro Passi” di Nerano, in Campania, con gli Chef Antonio e Fabrizio Mellino; infine, un Pressure Test scottante dedicato alla griglia giapponese.

Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media serata di 829mila spettatori tv con il 4,2% di share tv. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 907mila spettatori tv medi, con 1.275.000 contatti tv, il 3,9% di share tv e il 71% di permanenza; il secondo ha totalizzato 750mila spettatori tv medi, con 1.067.000 contatti tv, il 4,5% di share tv e il 70% di permanenza.

Sui sette giorni, gli episodi di una settimana fa raggiungono una media, tra TV e second screen, di 1.838.000 spettatori.Sui social il cooking show ha raggiunto 161mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e quasi 222mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l’hashtag ufficiale del programma, i nomi dei 3 giudici, quelli di tutti i cuochi amatoriali in gara nella serata di ieri e quelli di tutti gli ospiti arrivati in Masterclass ieri (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Mystery Box inedita a inizio serata: Eleonora e Niccolò hanno portato agli aspiranti chef dieci ingredienti a loro cari per farli “unire in matrimonio” in un piatto unico (Eleonora ha portato melanzane, lemongrass, seppia, albicocche, bardiccio – una salsiccia tipica fiorentina; Niccolò ha invece scelto birra scura, coriandolo, cozze, zenzero e labneh – un formaggio mediorientale). I piatti migliori sono stati Tutti insieme appassionatamente di Anna (seppia scottata ripiena di bardiccio su acqua di cozze, lemongrass e nero di seppia, salsa di melanzana e zenzero e cozze fritte), Connubio di Jack (seppia marinata con zenzero, cozze in lemongrass, birra, salsa all’albicocca e crema di labneh e melanzane con bardiccio saltato), e Wedding Day di Simone (seppia scottata, albicocche piastrate sfumate con birra, cozze al coriandolo, crema di melanzane e labneh su bardiccio saltato): quest’ultimo è stato il piatto vincente della gara.

Per la seconda prova, la Masterclass ha accolto la chef Amanda Eriksson, protagonista di una storia incredibile che nasce da Älvsbyn, piccolo paese della Lapponia (nel nord della Svezia) e arriva in Italia, dove Eriksson sposa un sommelier di Varese, Cristian Scalco, con cui apre il Wood Restaurant a Cervinia, in Valle d’Aosta. Nei piatti si uniscono la sua tradizione svedese a quella, fortemente territoriale, tipicamente valdostana, sia nel gusto che nelle tecniche di lavorazione, conservazione, fermentazione: un connubio incredibile, che le ha permesso di arrivare alla Stella Michelin. Per i cuochi amatoriali in gara, obiettivo era la riproduzione di uno dei piatti più iconici della chef svedese, ovvero una renna affumicata servita con le patate Hasselback – tipicamente nordiche – e una salsa di mirtillo rosso. Il piatto migliore della sfida è stato quello di Anna, giudicato dalla chef svedese come il più fedele al suo, mentre Franco ha commesso gli errori più gravi e non ha potuto partecipare all’esterna, aspettando in Masterclass i propri colleghi per il Pressure Test finale.

Per gli altri quattro, destinazione Nerano, in Campania: ad attenderli, i fornelli del ristorante “Quattri Passi” degli chef Antonio e Fabrizio Mellino, 3 stelle Michelin, punto di riferimento per l’alta cucina e unico ristorante 3 stelle al Sud. Anna, vincitrice dell’Invention Test, ha potuto assegnare a se stessa e a ciascuno dei suoi colleghi uno dei quattro piatti mostrati dagli chef: per sé ha scelto Fiore di Loto al calamaro con tartare di scampo e caviale osetra su acqua di mela verde, mentre ha affidato a Jack le Linguine alla Nerano, a Simone il Waffle di Triglia con spuma di arancio e olio al rosmarino e all’arancio e a Mary il Filetto di in foglia di lattuga romana su salsa di aceto e limone. Al termine della cucinata è stato proprio lo chef Antonio Mellino a proclamare il nome del vincitore della prova, nonché ufficiale primo finalista di quest’anno: il nome è stato quello di Anna.

Tornati in Masterclass, Jack, Simone e Mary si sono uniti a Franco per affrontare il temutissimo Pressure Test. Protagonista di questa ultima sfida una griglia giapponese con carbone bianco che mantiene il calore per lungo tempo, che i quattro cuochi in gara hanno dovuto utilizzare per cucinare due particolarissimi ingredienti, un controfiletto di Wagyu - particolare razza di bovino giapponese - e delle ostriche, in due step da trenta minuti. A un passo dalla serata finale, è stato Franco a commettere gli errori più gravi: il direttore marketing di Verona ha slegato il proprio grembiule, lasciando per sempre la Masterclass.

La prossima settimana, giovedì 27 febbraio, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, a MasterChef Italia andrà in scena l’ultimo appuntamento di questa stagione. Chi tra Anna, Jack, Mary e Simone

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

verrà eletto quattordicesimo MasterChef italiano?