Champions League in chiaro🏆 Oggi Arsenal - PSV in Diretta TV8 + Gialappas Night

L’Uefa Champions League elegge le 8 squadre che si contenderanno il trofeo più ambito. Chi ha già più di un piede nei quarti di finale, grazie al successo per 7-1 di sette giorni fa, è l’Arsenal, che attende il PSV Eindhoven, nel ritorno degli ottavi di finale.

La sfida dell’Emirates Stadium va in onda, in diretta su TV8, mercoledì 12 marzo, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Gunners virtualmente ai quarti di Champions per la seconda stagione consecutiva dopo il 7-1 dell'andata. L'ultima volta del PSV ai quarti 18 anni fa. Telecronaca di Paolo Ciarravano e commento di Lorenzo Minotti.

Ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight delle altre partite del mercoledì sera con unocchio di riguardo sul derby di Madrid tra Real e Atletico. Spazio anche alla partita dell’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa nella massima competizione continentale per club, che ospita martedì il Feyenoord, partendo dal confortante 2-0 della partita di andata.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night:Gialappa'sBand, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni di Pierluigi Pardo.

Anche l’Europa League si allinea ai quarti di finale. Giovedì 13 marzo TV8 trasmette in diretta la sfida tra Manchester United e Real Sociedad (si parte dell’1-1 della gara di andata) alle ore 21.00.

Pre-partita alle ore 20.30.

