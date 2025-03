Dinner Club su TV8: il viaggio Prime Video di Carlo Cracco arriva per la prima volta in chiaro

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arrivano le prime due stagioni di Dinner Club, l’innovativo food travelogue firmato Amazon Original e prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, in cui il cibo italiano è il vero protagonista, in onda dal 25 marzo, ogni martedì in un doppio appuntamento, dalle ore 21.30.

Siamo ancora in grado di assaporare davvero il cibo? È ancora possibile condividere la buona tavola in ottima compagnia? In questa serie innovativa Amazon Original tutto questo sarà possibile nella forma di un inedito food travelogue che unisce con toni da comedy l’amore per la cultura culinaria italiana e la scoperta di alcuni luoghi e personaggi straordinari del nostro paese.

I requisiti per entrare nel Dinner Club sono amare i viaggi, l'ottima compagnia e il buon cibo. In ogni episodio, infatti, ciascuno dei sei protagonisti scoprirà una destinazione inedita e mai scontata attraversandola in lungo e in largo a bordo di un mezzo di trasporto sempre diverso di puntata in puntata. Con loro viaggerà lo chef stellato Carlo Cracco e li guiderà in alcune tra le più belle mete d'Italia per scoprire non solo la cucina più autentica legata al territorio, ma anche persone, storie e luoghi mozzafiato.

Concluso il loro viaggio e tornati a casa, ciascun viaggiatore dovrà mostrare quanto ha appreso preparando una cena perfetta per gli altri membri del Dinner Club utilizzando gli ingredienti, le tecniche e i metodi di cottura scoperti nel territorio. Una sfida, quindi, anche per lo chef che dovrà affiancare ognuno dei suoi compagni di avventura in cucina con l’obiettivo di condividere un’esperienza unica e divertente, come quella di un viaggio, attraverso una cena in cui il cibo si unisce a risate e confidenze, dove ogni sapore racconta delle storie: quella della cucina, di un viaggio e ovviamente quella dei membri del Dinner Club.

Nelle sei puntate della prima stagione, gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea sono protagonisti, con lo chef stellato Carlo Cracco, di altrettanti viaggi attraverso il Belpaese, alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari.

Lo chef viaggia con ognuno di loro, assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti, anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritrovano a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.

Nella seconda stagione, invece, lo chef stellato Carlo Cracco è in viaggio per l’Italia insieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniscono a cena con le socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, regalando altre sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

La prima e la seconda stagione di Dinner Club che arrivano per la prima volta in chiaro sono disponibili su Prime Video.

SINOSSI DEGLI EPISODI

Episodio #1x01 – Delta del Po | Carlo e Fabio De Luigi sono pronti a navigare tra i sapori tipici della Delta del Po. Su un houseboat percorreranno le acque del fiume più lungo d'Italia fino a raggiungere la laguna di Venezia. Assaggeranno piatti semplici, stellati e anche ingredienti afrodisiaci. Cosa decideranno però di preparare per il resto del Dinner Club? Antipasti non adatti ai baci e un primo piatto per cui varrà la pena attendere.





Carlo e Fabio De Luigi sono pronti a navigare tra i sapori tipici della Delta del Po. Su un houseboat percorreranno le acque del fiume più lungo d'Italia fino a raggiungere la laguna di Venezia. Assaggeranno piatti semplici, stellati e anche ingredienti afrodisiaci. Cosa decideranno però di preparare per il resto del Dinner Club? Antipasti non adatti ai baci e un primo piatto per cui varrà la pena attendere. Episodio #1x02 – Puglia & Basilicata | A bordo di un camper d'epoca, Carlo Cracco e Luciana Littizzetto attraverseranno la Puglia e la Basilicata. Luciana cercherà di sopravvivere alla guida di Carlo e si cimenterà in cucina, lui invece affronterà una delle sue più grandi paure: quella dell'altitudine. Al rientro però li attende una cena da preparare, una cena a base di sapori pugliesi-lucani, balli e inaspettate dichiarazioni d'amore.





A bordo di un camper d'epoca, Carlo Cracco e Luciana Littizzetto attraverseranno la Puglia e la Basilicata. Luciana cercherà di sopravvivere alla guida di Carlo e si cimenterà in cucina, lui invece affronterà una delle sue più grandi paure: quella dell'altitudine. Al rientro però li attende una cena da preparare, una cena a base di sapori pugliesi-lucani, balli e inaspettate dichiarazioni d'amore. Episodio #1x03 – Sardegna | A bordo di una macchina d’epoca, Carlo Cracco e Diego Abatantuono scopriranno i gusti della Sardegna poco conosciuta? Tra scosse amorose e gastronomiche, tradizioni pastorali e centenarie, affronteranno il viaggio con molto appetito facendo addirittura tornare Carlo “allievo” in cucina. Alla cena del Dinner Club sarà però Diego a dover mostrare le sue abilità culinarie, ma non tutti le riconosceranno.





A bordo di una macchina d’epoca, Carlo Cracco e Diego Abatantuono scopriranno i gusti della Sardegna poco conosciuta? Tra scosse amorose e gastronomiche, tradizioni pastorali e centenarie, affronteranno il viaggio con molto appetito facendo addirittura tornare Carlo “allievo” in cucina. Alla cena del Dinner Club sarà però Diego a dover mostrare le sue abilità culinarie, ma non tutti le riconosceranno. Episodio #1x04 – Cilento | Carlo Cracco e Valerio Mastandrea percorreranno in bicicletta la Via Silente, uno dei percorsi più belli del Cilento. Tra prime volte gastronomiche, incontri di un certo livello, problemi di comprensione e molto acido lattico, Carlo e Valerio scopriranno i segreti di una cucina semplice e autentica. E sarà proprio la semplicità, la chiave del piatto con cui proveranno a conquistare il Dinner Club.





Carlo Cracco e Valerio Mastandrea percorreranno in bicicletta la Via Silente, uno dei percorsi più belli del Cilento. Tra prime volte gastronomiche, incontri di un certo livello, problemi di comprensione e molto acido lattico, Carlo e Valerio scopriranno i segreti di una cucina semplice e autentica. E sarà proprio la semplicità, la chiave del piatto con cui proveranno a conquistare il Dinner Club. Episodio #1x05 – Maremma | Carlo Cracco ha deciso di portare Sabrina Ferilli in Maremma a bordo di un fuoristrada. La mascolinità toscana ostacolerà il loro rapporto, ma Carlo riuscirà sempre a riconquistare Sabrina grazie ai sapori e gusti toscani. Saranno una scommessa e un uovo sodo a decretare il destino della loro cena finale. Tra racconti di prime volte e intuiti culinari, Sabrina sorprenderà il resto del Dinner Club?





Carlo Cracco ha deciso di portare Sabrina Ferilli in Maremma a bordo di un fuoristrada. La mascolinità toscana ostacolerà il loro rapporto, ma Carlo riuscirà sempre a riconquistare Sabrina grazie ai sapori e gusti toscani. Saranno una scommessa e un uovo sodo a decretare il destino della loro cena finale. Tra racconti di prime volte e intuiti culinari, Sabrina sorprenderà il resto del Dinner Club? Episodio #1x06 – Sicilia | A bordo di una spiaggina, Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino vivranno la vera ospitalità del sud, quella della Sicilia. Tra mare ed entroterra, Carlo insegnerà a Pierfrancesco le basi, come ad esempio condire un’insalata, per poi farlo confrontare anche con piatti di altissimo livello. Una volta tornati, i due rielaboreranno una ricetta stellata scatenando l’invidia di alcuni membri del Dinner Club.

