883 - Nord Sud Ovest Est è ufficialmente in produzione, prossimamente su Sky e NOW

È ufficialmente in lavorazione Nord Sud Ovest Est, l’epico finale della leggendaria storia degli 883 la serie Sky Original di Sydney Sibilia sugli 883. La seconda stagione sarà dedicata alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia - l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, prima stagione della serie prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, si è rivelata da subito un successo senza precedenti, facendo segnare primati su tutti i fronti: dagli ascolti record già al debutto e poi cresciuti costantemente di settimana in settimana – è la serie Sky Original alla prima stagione più vista degli ultimi 8 anni – alle recensioni stellari e all’entusiasmo sui social, letteralmente invasi per mesi da un’ondata travolgente di affetto per la serie, i suoi protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e ovviamente per i veri 883, Max Pezzali e Mauro Repetto.

La serie è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo (Mike), e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

