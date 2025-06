Fayna Sky Sport Insider: «Golfo Aranci svela i suoi segreti: tra delfini, pesci e colpi di Calciomercato»

Il racconto del tour estivo di Calciomercato L’Originale in Sardegna ci porta dietro le quinte di un viaggio unico, che unisce la passione per il calcio alle meraviglie culturali e paesaggistiche dell’isola. Settimana a Golfo Aranci tra mare, delfini e calciomercato con Alessandro Bonan e la sua crew che, tra immersioni e passeggiate tra storia e natura, scoprono un paradiso trasparente e accogliente. Tra gare di velocità con i delfini “sussurrati” da Paolo, uramaki di calamaro per pescare alla grande e il battesimo subacqueo con zio Bergomi, il tutto si intreccia con i colpi di mercato: Spalletti che chiude in bellezza, il Chelsea che bussa al Milan, Gattuso che diventa candidato per la Nazionale e il Napoli che annuncia De Bruyne come colpo clamoroso. Il finale? Concerto live per chiudere una settimana da sogno tra onde, radio storiche di Marconi e una squadra di calcio che non si ferma mai.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo(2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno).La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno.Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno),prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche,dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta(14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la torunée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie.Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

GOLFO ARANCI, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



Trasparenza. È la parola eletta da Alessandro Bonan per descrivere questa settimana passata a Golfo Aranci. La trasparenza del cielo, del vento, delle acque di un mare che ci invidia tutto il mondo, ma soprattutto la trasparenza delle persone che ci hanno accolto e sostenuto con entusiasmo e affetto.

Lunedì 9 giugno La nostra settimana a Golfo Aranci inizia a bordo della barca Marco Del Mare, ospiti del comandante Paolo che in alcuni tratti ha lasciato il timone a Raffaele per farci da guida in quella che resterà per noi una memorabile escursione nella baia di Golfo Aranci: Paolo Porcelli, ex sommozzatore, è famoso per essere 'l'uomo che sussurrava ai delfini'. La sua conoscenza di questi mammiferi è smisurata e ha condiviso con noi il suo sapere, regalandoci un incontro ravvicinato con Dafne e Gioia, due delfini che al passare della sua barca si divertono sempre a gareggiare in velocità. Paolo naviga da oltre 30 anni, conosce a memoria i fondali di Golfo Aranci e nel tempo è riuscito a instaurare un rapporto speciale con i delfini di queste acque, molti li ha visti nascere e al passaggio della sua barca è garantito un loro saluto. La sua giovanissima ciurma ha cucinato per noi e insieme abbiamo fatto un bagno alle piscine di Molara, dove l'acqua è turchese come in un cartone animato. Esperienza da 10 e lode: passare il tempo con questi ragazzi fa venire voglia di vivere in mare.

I COLPI DEL GIORNO Spalletti chiude la sua avventura azzurra con una vittoria e la Figc prova a convincere Ranieri, che però ha un impegno con la Roma. Il Chelsea bussa al Milan per Maignan: i rossoneri pensano a Svilar e Perri del Lione, per sostituire il francese. L'Inter saluta Correa, che va al Botafogo, Osimhen rifiuta l'Al-Hilal di Inzaghi.

Martedì 10 giugno Oggi abbiamo vissuto una giornata da pescatori. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e in questo martedì sardo dobbiamo ringraziare Franco e Francesco. Sotto la loro custodia, due veri maestri della pesca turismo, abbiamo puntato l'isola di Figarolo partendo dal porto di Golfo Aranci con l'obiettivo di mangiare tutto ciò che avremmo pescato. Dopo una breve lezione al timone abbiamo preparato le esche, componendo degli uramaki di calamaro e sistemando gli ami con precisione svizzera stando attenti a non infilzarci. La fortuna dei principianti ci premia e facciamo un figurone: è pesca grossa.

I COLPI DEL GIORNO La Figc invece non sa che pesci pescare. Gestire il post Spalletti è più complicato del previsto: dopo i rifiuti di Ranieri e Pioli, si apre un dialogo con Gattuso. Intanto il Napoli si prepara al D-Day, dove la D sta per De Bruyne. Attenzione al Como: trovato l'accordo per il talento croato Baturina sulla base di 25 milioni bonus compresi. L'Inter sceglie Kolarov come vice di Chivu.

Mercoledì 11 giugno Ancora mare, che spettacolo. Partenza dal Centro Immersioni Figarolo, gestito da Andrea e Valentina, marito e moglie. Raggiungiamo in gommone l'isolotto di Figarolo, abitato da mufloni e negli ultimi anni anche da una colonia di galli, e puntiamo Cala moresca, una spiaggia meravigliosa che è stata scelta come set per il remake del film Disney 'La Sirenetta'. Passando dalla spiaggia di Cala Moresca si raggiunge il promontorio di Capo Figari, dove Guglielmo Marconi nel 1932 trasmise il primo segnale radio della storia. Nel nostro spostamento verso Cala del Sonno, dove i pescatori venivano a dormire, la nostra guida ci mostra 'Sa mama chiatta', una roccia dal profilo che ricorda una donna dalle forme generose, e il Mamuthone, che raffigura invece la famosa maschera carnevalesca sarda.

I COLPI DEL GIORNO Continuano i contatti con Gattuso, candidato n. 1 alla panchina della Nazionale. Il Milan saluta Reijnders, che diventa ufficialmente un giocatore del City. L'Inter continua a seguire Bonny mentre la Juve lavora al prolungamento di Tudor.

Giovedì 12 giugno Cito Fabio Caressa: "Immergiamoci". Portiamo lo Zio Bergomi al centro immersioni e ci vestiamo: muta, pinne, infarinatura su come usare l'erogatore. Ci attende un battesimo subacqueo perché nessuno di noi aveva mai nuotato con le bombole. Farlo nelle acque della Sardegna è stato spettacolare. Tra l'altro, per chi avesse già pianificato l'estate 2026 a Golfo Aranci, non fatevi sfuggire il MuMart, il primo museo di arte contemporanea subacqueo, che è attualmente in fase di restauro e tornerà operativo l'anno prossimo: alcune statue sono state posizionate nel fondale del mare di Golfo Aranci, davanti alla quarta spiaggia. Si potrà visitare facendo snorkeling o con un semisommergibile.

IL COLPO DEL GIORNO 'Kevin DAY Bruyne': il 12 maggio 2025 resterà una data impressa nella memoria dei tifosi napoletani. I campioni d'Italia annunciano ufficialmente il belga che negli ultimi dieci anni ha vestito la maglia del City.

Venerdì 13 giugno Ultimo giorno a Golfo Aranci. Sveglia presto e raggiungiamo via terra capo Figari, guidati da Renato che conosce ogni segreto di questo promontorio calcareo colorato dal verde dei ginepri e dal grigio delle rocce. La nostra è stata una passeggiata tra storia e natura, perché un mare paradisiaco fa da cornice a fortini, forni della calce, un cimitero di naufraghi e soprattutto qui c'è il semaforo che Guglielmo Marconi utilizzò per uno dei suoi più importanti esperimenti di trasmissione mediante onde radio: risale all'11 agosto 1932 il suo collegamento in microonde fra Capo Figari e Rocca di Papa. Abbiamo percorso il sentiero che porta a Cala Moresca, una vera e propria piscina naturale, passando sopra la spiaggia del Corallo e fermandoci dove c'è una batteria militare con vecchie postazioni per cannoni. Proseguendo quasi sul livello del mare c'è il cimitero degli inglesi, basta seguire le indicazioni per trovarlo: oltre alla tomba di un marinaio inglese sepolto qui nel 1900 ci sono altre dodici tombe di marinai italiani. Invitati dal termometro, ci siamo bagnati a Cala Greca, una piccola spiaggetta di sassi e scogli di colore rosa. Prima della diretta dell'ultima puntata il pubblico di Golfo Aranci risponde presente al concerto di Bonan e la sua band: è un successone.

COLPI DEL GIORNO Gianluca Di Marzio annuncia che sarà Gattuso il ct dell'Italia. La Juve pensa all'attacco: priorità a Kolo Muani, l'altro nome è quello di Osimhen. Per il centrocampo piacciono Ederson, Tonali e Frattesi. Ufficiale il rinnovo di Tudor.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive