Calcio, il Campionato Argentino visibile in chiaro su Sportitalia fino al 2027

Il campionato dei campioni del mondo rimane un’esclusiva di Sportitalia fino al 2027, rinnovando per altre quattro stagioni una partnership che dura dal 2021 e che ha visto passare sui Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio le migliori sfide di Boca Juniors, River Plate e delle altre grandi squadre argentine.

Il nuovo accordo copre le stagioni 2024, 2025, 206 e 2027 e conferma la vocazione dell’emittente diretta da Michele Criscitiello di essere la casa del calcio sudamericano. Non solo il Clasico e le gare delle big, sui canali dell’offerta di Sportitalia sarà possibile ancora per quattro anni osservare le gesta di giovani talenti che saranno poi protagonisti in Europa o con la maglia dell’Argentina, come accaduto nel recente Mondiale di Qatar 2022 che ha laureato l’Albiceleste campione del mondo.

L’appuntamento con la Liga Profesional 2023 è per venerdì 27 gennaio quando scatterà la nuova stagione. Le partite saranno trasmesse sia sul digitale terrestre che sulla App Sportitalia.

La programmazione di Sportitalia e di tutti i canali della piattaforma è disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.