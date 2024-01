Cronache di Spogliatoio porta la Coppa del Re in diretta su YouTube

«Dopo due competizioni brevi come il Mondiale per Club FIFA e la Supercoppa di Spagna, volevamo investire su un torneo più lungo che ci permettesse di garantire una copertura maggiore. Il grande calcio su Cronache continua e siamo felicissimi di offrire alle persone questo servizio», dichiara Giulio Incagli, Fondatore e AD Cronache.

Dopo il successo del Mondiale per Club FIFA e della Supercoppa di Spagna 2024 (oltre 121mila spettatori unici connessi contemporaneamente durante la finale), arriva un altro evento disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Cronache.

Reduce dal trionfo nel Clásico in Supercoppa, il Real Madrid è chiamato a difendere il titolo in coppa nazionale conquistato nella scorsa stagione in finale contro l’Osasuna.

«Siamo estremamente felici di vedere giovani realtà come Cronache di spogliatoio trovare in YouTube una grande opportunità», afferma Francesca Mortari, YouTube Partnership Director for Southern Europe at Google. «I risultati conseguiti dal canale YouTube di Cronache con le dirette del Mondiale per Club FIFA e della Supercoppa di Spagna sono la dimostrazione di come la passione di giovani creator insieme alla tecnologia e la platea che offre YouTube, rappresentino un passaggio fondamentale per l'innovazione dell'offerta di intrattenimento e sport per il pubblico italiano. Una dimostrazione di come YT giochi un ruolo importante nella creazione di opportunità lavorative per i giovani e nella crescita economica del digitale in Italia. L'engagement che abbiamo osservato da parte del pubblico di YouTube rispetto a questi eventi sportivi è stato oltre le aspettative e suggerisce un successo simile con le prossime dirette di Coppa del Re in programma sul canale di Cronache di spogliatoio».

IL PROGRAMMA DELLA COPPA DEL RE SU CRONACHE

L’On Air su Cronache parte dagli ottavi di finale con la diretta di Getafe-Siviglia alle ore 20:00 di martedì 16 gennaio, per poi passare il giorno successivo alla trasmissione di Valencia-Celta Vigo (ore 20:00) e Girona-Rayo Vallecano (ore 21:30).

Giovedì spazio alle big del calcio spagnolo: il Barcellona affronta l’Unionistas, favola della competizione, alle ore 19:30; il piatto forte arriva alle 21:30 con il derby di Madrid, rivincita della semifinale di Supercoppa (5-3 show) tra Real e Atlético.