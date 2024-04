Europa League: Roma-Milan (diretta Rai 1, Sky Sport, DAZN). Analisi, statistiche, prospettive

Diciassettesimo minuto della gara di andata (diretta Rai 1, Sky Sport, DAZN): corner battuto da Paulo Dybala e colpo di testa vincente di Gianluca Mancini. Roma-Milan riparte da lì, dal gol che al momento fa pendere il discorso qualificazione dalla parte dei giallorossi che avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Se i ragazzi di Daniele De Rossi saranno sicuri di fare un altro passo in avanti verso la fine del 22 maggio che si giocherà alla Dublin Arena di Dublino, in Irlanda, con una vittoria o un pareggio, il Milan avrà a disposizione solo un risultato: la vittoria I rossoneri, infatti, potranno eliminare la Roma solo vincendo con due o più gol di scarto, mentre in caso di vittoria con un solo gol di scarto la partita proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Quella di stasera sarà la sfida numero 199 tra le due squadre considerando tutte le competizioni, la seconda in Europa, dopo la gara di andata di settimana scorsa: i rossoneri hanno vinto 84 volte contro le 52 dei giallorossi, mentre completano il quadro 62 pareggi. Dybala e soci, secondi nel Gruppo G e capaci poi di eliminare Feyenoord e Brighton, proveranno a confermare la statistica che li ha visti sconfitti solo una volta nelle ultime 31 gare casalinghe in competizioni Uefa. Non solo: i giallorossi hanno passato il turno in tutte le 14 occasioni in cui hanno vinto la gara di andata in trasferta. Il Milan, invece, ‘retrocesso’ dalla Champions dopo il terzo posto nel gruppo F, ha fatto fuori Rennes e Slavia Praga, tornando giocare un quarto di finale di Europa League a 22 anni dall’ultima volta. L`obiettivo sarebbe tornare in semifinale nella competizione per la terza volta dopo il 2001/02 (fuori col Borussia Dortmund) e il 1971/72 (eliminato dal Tottenham). Per farlo Leao e compagni dovranno ribaltare la sconfitta dell`andata, impresa riuscita solo una volta, contro il Saarbrücken in Coppa Campioni nel 1955/56, nelle nove occasioni in cui il Milan è stato sconfitto in casa all`andata in Europa.

Capitolo rigori: la Roma ha perso 4 volte su 6 dal dischetto, eliminando il Feyenoord quest`anno ma perdendo la finalissima dello scorso anno contro il Siviglia, mentre il Milan ha perso solo una volta su 6, la finalissima di Champions contro il Liverpool nel 2004/05, vincendo però quella contro la Juventus due anni prima. Chi passerà il turno se la vedrà contro la vincente della doppia sfida tra Bayer Leverkusen e West Ham (2-0 per i tedeschi all’andata in Germania).

La speranza sarebbe quella di rivivere una finale tutta italiana, solo sfiorata lo scorso anno , dopo Fiorentina-Juventus, nel 1990, Inter-Roma, la stagione successiva, Parma-Juventus, nel 1995 e Inter-Lazio nel 1998: l’Atalanta, infatti ripartirà dal 3-0 ottenuto settimana scorsa in Inghilterra col Liverpool e in caso di passaggio del turno sfiderà la vincente di Olympique Marsiglia-Benfica (2-1 per i padroni di casa settimana scorsa in Portogallo).

Diverse opzioni per seguire la partita in televisione:

Su Sky Sport Uno , Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW , potremo godere della telecronaca di Maurizio Compagnoni , accompagnato nei commenti da Aldo Serena . Inoltre, avremo aggiornamenti in tempo reale dal bordo campo con Peppe Di Stefano, Paolo Assogna, Emanuele Baiocchini e Angelo Mangiante . Per ulteriori aggiornamenti, potremo seguire Diretta Gol Europa League , dove Riccardo Gentile su Sky Sport 251 ci terrà informati sui momenti salienti della serata.





, , potremo godere della telecronaca di , accompagnato nei commenti da . Inoltre, avremo aggiornamenti in tempo reale dal bordo campo con . Per ulteriori aggiornamenti, potremo seguire , dove su ci terrà informati sui momenti salienti della serata. Per coloro che preferiscono seguire gli eventi in chiaro sulla RAI , potranno godere della telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio di Gennaro su Rai 1 e Rai Play , con interviste e contributi dal bordo campo di Tiziana Alla . In studio, con Simona Rolandi, Daniele Adani, Ubaldo Righetti , avremo approfondimenti e analisi della partita. La radiocronaca del match in diretta su Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport alternata con Atalanta-Liverpool .





, potranno godere della telecronaca di e su , con interviste e contributi dal bordo campo di . In studio, con , avremo approfondimenti e analisi della partita. La radiocronaca del match in diretta su alternata con Atalanta-Liverpool Per gli appassionati che seguono gli eventi sportivi su DAZN, l'appuntamento è sempre alle 21:00 per i Quarti di Ritorno della UEFA Europa League tra Roma e Milan. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con i commenti di Dario Marcolin.

Che vinca il migliore!

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione delle Coppe Europee 2023/2024!