Serie A 2023 - 2024, anticipi e posticipi 36a e 37a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

La Lega Serie A ha ufficialmente annunciato il calendario della 36a e 37a giornata giornata della stagione 2023/2024. Potrai seguire gli incontri in diretta su DAZN e Sky Sport. Definita anche la data per il match ATALANTA-FIORENTINA, valevole per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM non disputato in data 17 marzo 2024, che sarà recuperato domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00 con diretta esclusiva su DAZN.

La 36ª giornata della Serie A TIM si apre stasera venerdì 10 maggio alle 20:45, preparatevi per Frosinone e Inter, esclusiva su DAZN. Poi, sabato 11 maggio alle 18:00, sarà la volta del Napoli contro il Bologna, da non perdere solo su DAZN. Ma la serata del sabato si scalderà ulteriormente con Milan contro Cagliari alle 20:45, disponibile sia su DAZN che su Sky. La domenica avrà un inizio emozionante con la Lazio contro l'Empoli alle 12:30, seguita da Genoa contro Sassuolo e Hellas Verona contro Torino, entrambe alle 15:00 e in esclusiva su DAZN. Poi, alle 18:00, i riflettori saranno puntati su Juventus contro Salernitana, solo su DAZN. E per concludere la domenica in bellezza, alle 20:45, l'Atalanta affronterà la Roma, da non perdere solo su DAZN. Lunedì 13 maggio sarà altrettanto ricco di calcio: alle 18:30, Lecce sfiderà Udinese, in esclusiva su DAZN. E per chiudere la giornata, alle 20:45, Fiorentina si scontrerà con Monza, disponibile sia su DAZN che su Sky.

Nella 37ª giornata venerdì 17 maggio alle 20:45, Fiorentina sfiderà il Napoli in un confronto avvincente, esclusiva su DAZN. Sabato 18 maggio, alle 18:00, Lecce sarà di fronte all'Atalanta, con la trasmissione esclusiva di DAZN e Sky. Poi, alle 20:45, preparatevi per Torino contro Milan, disponibile sia su DAZN che su Sky. Domenica 19 maggio si aprirà con Sassuolo contro Cagliari alle 12:30, seguito da Monza contro Frosinone e Udinese contro Empoli, entrambi alle 15:00 e solo su DAZN. Alle 18:00, l'Inter affronterà la Lazio, esclusiva su DAZN. E per chiudere la giornata, alle 20:45, sarà il turno di Roma contro Genoa, solo su DAZN. Infine, per concludere il weekend calcistico, lunedì 20 maggio alle 18:30, Salernitana giocherà contro Hellas Verona, esclusiva su DAZN. E alle 20:45, non perdetevi Bologna contro Juventus, solo su DAZN.

SERIE A TIM 2023/2024 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE;

36a GIORNATA

10/05/2024 Venerdì 20.45 FROSINONE − INTER ESCLUSIVA DAZN

11/05/2024 Sabato 18.00 NAPOLI − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

11/05/2024 Sabato 20.45 MILAN − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/05/2024 Domenica 12.30 LAZIO − EMPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/05/2024 Domenica 15.00 GENOA − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

12/05/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA − TORINO ESCLUSIVA DAZN

12/05/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS − SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

12/05/2024 Domenica 20.45 ATALANTA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

13/05/2024 Lunedì 18.30 LECCE − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

13/05/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

37a GIORNATA

17/05/2024 Venerdì 20.45 FIORENTINA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

18/05/2024 Sabato 18.00 LECCE − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 18/05/2024 Sabato 20.45 TORINO − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 19/05/2024 Domenica 12.30 SASSUOLO − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 19/05/2024 Domenica 15.00 MONZA − FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

19/05/2024 Domenica 15.00 UDINESE − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/05/2024 Domenica 18.00 INTER − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

19/05/2024 Domenica 20.45 ROMA − GENOA ESCLUSIVA DAZN

20/05/2024 Lunedì 18.30 SALERNITANA − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

20/05/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

RECUPERO 29a GIORNATA

02/06/2024 Domenica 18.00 ATALANTA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

