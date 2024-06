Euro 2024, il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 18 Giugno 2024

Il lunedì di Euro 2024 si era apero con il colpaccio della Romania all’esordio nel gruppo E di Euro2024, con secco 3-0 rifilato all’Ucraina. Dopo un buon avvio la squadra di Rebrov cade al 29’ con l’eurogol del capitano romeno Stanciu su assist di Man, viziato da un errore a rinvio di Lunin. Il portiere del Real Madrid torna protagonista in negativo anche al 53’, non perfetto sul raddoppio di Razvan Marin. Gli uomini di Iordanescu calano il tris al 57’ con Dragus, che chiude i conti. Alle 18 Calzona mette ko Tedesco nel derby calabrese dei tecnici italiani agli Europei, e la Slovacchia, sorniona, supera il favorito Belgio in una gara senza particolari spunti spettacolari. Schranz all'inizio buca la difesa avversaria per un errore di Doku, poi il Belgio crea molte occasioni, Lukaku sbaglia alcune conclusioni, ma segna due gol, che vengono annullati dal Var. Il primo per un suo fuorigioco, il secondo per un fallo di mano di Openda, autore dell'assist. Nella gara serale una Francia bella, ma non eccezionale, che ha mostrato solo a sprazzi il suo enorme potenziale tecnico, ha avuto meglio dell'Austria nell'esordio ad Euro 2024. Ma a Duesseldorf è stata solo una autorete (deviazione di testa di Woeber su un cross di Mbappé al 38' del primo tempo) a piegare i biancorossi, che altrimenti non hanno sfigurato difronte ai più blasonati avversari. I vicecampioni del mondo hanno costruito diverse occasioni, sia con Thuram che con lo stesso Mbappé, non riuscendo però a trovare la rete della sicurezza.



LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SU SKY SPORT



L’attesa è finita nella Casa dello Sport di Sky, è tempo di scendere in campo per UEFA Euro 2024, la grande competizione continentale di scena in Germania a partire da venerdì 14 giugno. Fino al 14 luglio, un’avventura straordinaria da vivere su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva, anche in 4K. Grande attesa per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa. Sky Sport seguirà minuto per minuto il torneo continentale e il percorso degli Azzurri, con una copertura capillare dal mattino alla sera, tecnologia al top e un dream team d’eccezione. A partire dalla prima partita della Nazionale in programma sabato 15 giugno, alle 21: Italia-Albania. Inoltre, la collaborazione con le redazioni sportive di Sky UK, Sky De e Sky Austria garantirà una copertura ancora più estesa della Nazionale italiana e delle sue avversarie, inclusi i campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. Sarà un mese da vivere pienamente anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, X, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

E ancora, sarà un torneo a ritmo di musica grazie all'ultimo singolo di Paola & Chiara, Festa Totale: realizzato per l’occasione in formato speciale, il brano diventerà la colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport, comprese le partite di UEFA Euro 2024. Scritto e musicato da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ne ha curato anche la produzione – il nuovo singolo delle due artiste è un invito a far festa e a celebrare il rito collettivo dell’estate con le sue emozioni e la sua libertà.

NUOVI VOLTINEL DREAM TEAM DI SKY SPORT – Al dream team formato da Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi, per questa avventura si aggiungono nuovi convocati d’onore: il numero 1 del Milan e della Nazionale femminile Laura Giuliani, il francese ex Udinese Thomas Heurtaux che sarà seconda voce in telecronaca e Angelo Ogbonna: il difensore sarà special guest in studio e porterà al commento la sua esperienza in azzurro e in Premier League. Inoltre, torna anche chi la coppa l’ha sollevata a Wembley, Giorgio Chiellini, vero testimonial della competizione per Sky Sport: l’ex capitano azzurro sarà in collegamento da Los Angeles e accompagnerà il racconto per tutto la competizione, anche sui social, fino alla finale, dove sarà protagonista dello studio di Sky Sport allo stadio. La padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera. Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport.

Inoltre, dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee: come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006.

COPERTURA NON STOP E TRE STUDI DEDICATI– Sky permetterà agli appassionati di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. L’Italia è nel Gruppo B, dove incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Incontri che godranno di una copertura capillare, a partire dalle fasi di avvicinamento ai match: previsti collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara. Inoltre, durante l’intero arco della manifestazione, Sky potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione: il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano, il secondo sarà lo studio Home of adidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, mentre in occasione delle partite dell’Italialo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match. Oltre agli Azzurri, gli inviati di Sky Sport seguiranno costantemente anche l’avventura delle principali squadre Nazionali. In particolare, la copertura di Sky Sport 24 sarà continua, con un flusso ininterrotto di news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri.

OGNI GIORNO SU SKY– La giornata tipo di Sky Sport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino con la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24, Guten Morgen Euro, lo spazio dedicato a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive. Dalle 12.30 si continua con gli studi live da Berlino, dove dalle 13 è in diretta l’appuntamento con L’Europa è servita. In serata, dalle 18, sempre dalla Home of adidas Football, spazio agli approfondimenti dedicati ai match, anche con gli aggiornamenti di calciomercato. In conduzione si alterneranno Dario Nicolini, nella prima metà del torneo, e Marina Presello per il rush finale. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci; dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 con Sky Euro Show. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

PRODUZIONI ORIGINALI - Non c’è Estate Italiana di Sky senza i racconti delle Produzioni Originali di Sky Sport.Grandi storie, personaggi indimenticabili in grado di scatenare ricordi ed emozioni, narratori coinvolgenti: sono gli ingredienti dei 3 nuovi speciali a rotazione sui canali Sky Sport e disponibili anche on demand. Dal 14 giugno, Storie di Europei, un viaggio nella storia e nelle storie dei tornei continentali raccontate da Federico Buffa, in un percorso a ritroso nel secolo del calcio, dialogando con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, per aprire la seconda stagione di Federico Buffa Talks. All’interno della serie di interviste di Buffa Talks anche il centrocampista croato e dirigente sportivo Zvonimir Boban, protagonista del nuovo appuntamento in due puntate in onda il 21 e 28 giugno: racconti, ricordi ed emozioni sulla vita di uno dei grandi protagonisti del mondo del calcio, a dialogo con Federico Buffa e Federico Ferri. On demand anche il secondo speciale, Campioni 2021 Rewind – Speciale Mister Condò: storia di un trionfo: la straordinaria impresa degli Azzurri, sul campo e nel contesto unico in cui è stata realizzata. Un racconto affidato a Paolo Condò, con la partecipazione di Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luigi Donnarumma, Leonardo Spinazzola e Matteo Pessina. Nel terzo appuntamento, Giorgio Porrà racconta invece il CT Luciano Spalletti al decollo nell'Europeo tedesco nell’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano: vita e conquiste di un allenatore speciale, svelato nella sua dimensione più intima, che punta a completare in azzurro la sua rivoluzione.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT



Martedì 18 giugno inizierà con EuroGoleador alle 14:00 con Sara Benci, Paolo Assogna e Gianfranco Teotino. Sky Euro Show sarà trasmesso dalle 17:00 con Mario Giunta, Paolo Assogna e Alessandro Costacurta. Alle 18:00 si giocherà Turchia-Georgia con telecronaca di Paolo Ciarravano e Francesco Cosatti al bordocampo. Il Gruppo F, che include Portogallo e Repubblica Ceca, vede la Turchia con un bilancio di una vittoria e un pareggio nei due precedenti incontri ufficiali, entrambi nelle qualificazioni del 2005. Sky Euro Show dalle 20:00 e dalle 23:00 sarà con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Andrea Marinozzi. Alle 21:00, Portogallo-Repubblica Ceca sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con Riccardo Gentile alla telecronaca e Lorenzo Minotti al commento. Il Gruppo F vede il Portogallo con 4 vittorie e una sola sconfitta nei 5 precedenti incontri ufficiali, subendo un solo gol nella sconfitta agli Europei del 1996.

MARTEDÌ 18 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Paolo Assogna, Gianfranco Teotino





in studio: Sara Benci, Paolo Assogna, Gianfranco Teotino Dalle 17 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Paolo Assogna, Alessandro Costacurta





in studio: Mario Giunta, Paolo Assogna, Alessandro Costacurta Ore 18 Uefa Euro 2024 1a Giornata Gr. F: TURCHIA vs GEORGIA ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano, bordocampo Francesco Cosatti

Gruppo F con Portogallo e Repubblica ceca. Nei 2 precedenti (amichevoli escluse) il bilancio e' di una vittoria Turchia e un pareggio, entrambi alle QM 2005.





diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Paolo Ciarravano, bordocampo Francesco Cosatti Gruppo F con Portogallo e Repubblica ceca. Nei 2 precedenti (amichevoli escluse) il bilancio e' di una vittoria Turchia e un pareggio, entrambi alle QM 2005. Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Andrea Marinozzi





in studio Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Andrea Marinozzi Ore 21 Uefa Euro 2024 1a Giornata Gr. F: PORTOGALLO vs REPUBBLICA CECA

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti

Gruppo E con Turchia e Georgia. Nei 5 precedenti, il Portogallo ha perso una sola volta (agli Europei del 1996), per il resto 4 vittorie con un solo gol subito.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SULLA RAI

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU RAI

Il programma di oggi su RAIDUE offre un'ampia copertura degli eventi legati agli Europei 2024 di calcio. Alle 13:30, si avvia con la rubrica "Dribbling Europei", trasmessa in diretta dallo stadio SR3 di Roma. Questo programma storico è condotto da Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati, offrendo servizi di colore, storie e interviste dagli inviati presenti a Berlino e altre città della Germania.

Su RAIUNO, la programmazione prosegue alle 20:33 con la diretta della partita Portogallo vs Repubblica Ceca, sempre dai Campionati Europei Germania 2024, trasmessa dal Leipzig Stadium. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto con il commento di Daniele Adani, mentre Umberto Martini gestirà le interviste nella zona mista. Lo studio sarà condotto da Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Alle 23:10 su RAIUNO, prende il via la rubrica "Notti Europee", in diretta dallo studio SR3 di Roma, condotta da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Il programma propone approfondimenti, servizi e ospiti in studio dedicati agli Europei di calcio, con la partecipazione di ospiti come Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, mentre Giusy Meloni esplorerà il mondo social. Infine, alle 00:45 su RAIUNO, verrà trasmessa la replica della partita Portogallo vs Repubblica Ceca. Entrambe le trasmissioni delle partite saranno disponibili anche su Rai 4K sui canali 101 DTT e 210 Tivùsat.

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



: dallo stadio SR3 - Roma In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. ore 20:33 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Portogallo vs Repubblica Ceca (diretta)

dal Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Umberto Martini

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi e Marco Lollobrigida



: dal Leipzig Stadium di Lipsia Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani In zona mista per le interviste: Umberto Martini Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi e Marco Lollobrigida ore 23:10 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



: dallo studio SR3 di Roma In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni. Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social. ore 00:45 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Portogallo vs Repubblica Ceca (replica)

dalla Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Umberto Martini

