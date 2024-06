Euro 2024, il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 26 Giugno 2024

UEFA EUROPEI GERMANIA 2024

Slovacchia - Romania ore 18 in diretta esclusiva su Sky Sport

Ucraina - Belgio ore 18 in diretta su Sky Sport e Rai 2

Diretta Gol Gruppo E ore 18 in diretta esclusiva su Sky Sport

Georgia - Portogallo ore 21 in diretta su Sky Sport e Rai 1

Repubblica Ceca - Turchia ore 21 in diretta esclusiva su Sky Sport

Diretta Gol Gruppo F ore 21 in diretta esclusiva su Sky Sport



Si delinea il quadro degli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo Germania, Svizzera, Spagna e Italia, accedono anche Francia, Inghilterra, Danimarca e Austria. L'Olanda e la Slovenia, terze, guardano al ripescaggio.

Spettacolo a Berlino con l'Austria del maestro Ralf Rangnick che crea la grande sorpresa battendo con merito l'Olanda e, approfittando del pari che la Polonia impone alla Francia, vince a sorpresa il girone D. È un'impresa memorabile per l'Austria che va in vantaggio due volte, viene raggiunta dall'Olanda che cede alla fine con una micidiale combinazione Baumgartner-Sabitzer, con una classifica del girone D rivoluzionata dal pari della Francia: Austria prima, Francia seconda, Olanda terza e comunque qualificata con quattro punti.

Sono terminate senza reti le due partite che concludevano il gruppo C dell'Europeo di calcio 2024. A Colonia lo 0-0 tra Inghilterra e Slovenia ha promosso entrambe le squadre agli ottavi di finale, quella inglese come prima e con un avversario ancora da definire. Stesso risultato a Monaco tra Danimarca e Serbia. I danesi negli ottavi incontreranno la Germania. I serbi, ultimi del gruppo, chiudono qui il loro Europeo.

LE PARTITE DI OGGI - FACCIAMO I CONTI...



LA SITUAZIONE NEL GRUPPO E

La Romania (3 punti) accederà agli ottavi di finale (da prima o seconda) se evita la sconfitta contro la Slovacchia . Non potrà raggiungere gli ottavi se perde e l' Ucraina non perde





accederà agli (da prima o seconda) se contro la . Non potrà raggiungere gli ottavi se perde e l' non perde Il Belgio (3 punti) accederà agli ottavi di finale (da prima o seconda) se evita la sconfitta contro l' Ucraina . Non potrà raggiungere gli ottavi se perde e la Romania non perde.





accederà agli (da prima o seconda) se contro l' . Non potrà raggiungere gli ottavi se perde e la Romania non perde. La Slovacchia (3 punti) accederà agli ottavi di finale almeno come migliore terza se evita la sconfitta contro la Romania . Non potrà raggiungere gli ottavi e sarà quarta se perde e il Belgio non perde.





accederà agli almeno come migliore terza se contro la . Non potrà raggiungere gli ottavi e sarà quarta se perde e il Belgio non perde. L'Ucraina (3 punti) accederà agli ottavi di finale (da prima o seconda) se batte il Belgio, oppure come migliore terza classificata se pareggia e l'altra partita non termina in parità. L'Ucraina non potrà raggiungere gli ottavi e sarà quarta posto se perde e la Slovacchia non perde, oppure se entrambe le partite terminano in parità.

Nel caso in cui entrambe le partite finissero in pareggio, le quattro squadre chiuderebbero a quattro punti e allora si procederebbe come segue:

A) Se i due pareggi terminano con lo stesso risultato, o se Belgio-Ucraina termina con un pareggio con meno gol di Slovacchia-Romania, la classifica del girone verrà stilata secondo la differenza reti e gol segnati e sarebbe: Romania; Belgio; Slovacchia; Ucraina

B) Se i due pareggi hanno risultati diversi, si prevedono i seguenti scenari:

Se Belgio-Ucraina termina 1-1 e Slovacchia-Romania finisce 0-0, o qualsiasi coppia di risultati in cui il Belgio segna esattamente un gol in più della Romania nel loro pareggio, il Belgio e la Romania occuperebbero le prime due posizioni del girone ma sarebbero a pari merito per differenza reti e gol segnati. In questo caso, come previsto dall'articolo 20.01d del regolamento ufficiale della competizione, il criterio del testa a testa viene riapplicato esclusivamente a queste due squadre, il che significherebbe che il Belgio precederebbe la Romania in quanto ha vinto lo scontro diretto. La Slovacchia invece sarebbe terza e l'Ucraina quarta per differenza reti.

In tutti gli altri scenari, Romania e Belgio occuperebbero i primi due posti del girone e sarebbero divisi in base ai gol segnati. Il Belgio vincerà il girone se segnerà due (o più) gol in più della Romania nel pareggio; la Romania vincerà il girone se segnerà più gol del Belgio nel pareggio. La Slovacchia si piazzerebbe al terzo posto davanti all'Ucraina in base alla differenza reti.

LA SITUAZIONE NEL GRUPPO F



Il Portogallo (6 punti) raggiunge gli ottavi di finale come vincitrice del girone .

La Turchia (3 punti) accederà agli ottavi di finale da seconda del girone se evita la sconfitta contro la Cechia . Arriverà terza (ma potrebbe non qualificarsi) se perde e la Georgia non batte il Portogallo. La Turchia non potrà raggiungere gli ottavi e sarà quarta se perde e la Georgia batte il Portogallo.

La Cechia (1 punto) accederà agli ottavi di finale almeno come migliore terza se batte la Turchia . Arriverà terza (ma potrebbe non qualificarsi) se pareggia e la Georgia non vince. In caso di sconfitta, la Cechia non potrà raggiungere gli ottavi, anche se dovesse finire terza davanti alla Georgia.

La Georgia (1 punto) accederà agli ottavi di finale almeno come migliore terza se batte il Portogallo. Arriverà terza (ma potrebbe non essere qualificata) se pareggia e la Cechia perde. La Georgia non potrà raggiungere gli ottavi se perde (anche se finisce terza davanti alla Cechia), oppure se pareggia e la Cechia non perde.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SU SKY SPORT

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite del terzo turno di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Sarà un mese da vivere dall’inizio alla fine, con risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of Adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Croazia-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dal Leipzig Stadium insieme al suo dream team di ospiti: Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, che anticipa il primo match della giornata, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri.



IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT



Mercoledì 26 giugno dalle 14:00, "EuroGoleador" vedrà Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella in studio. Alle 17:00, 20:00 e 23:00, "Sky Euro Show" sarà condotto da Mario Giunta con la partecipazione di Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi. Alle 18:00, la 3a giornata del Gruppo E di UEFA Euro 2024 sarà trasmessa con "Diretta Gol" su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Nicolò Ramella commenterà Slovacchia vs Romania, mentre Federico Zancan sarà alla telecronaca di Ucraina vs Belgio. La Slovacchia e la Romania si affrontano con la speranza di avanzare agli ottavi, mentre l'Ucraina cercherà di strappare punti preziosi contro un Belgio favorito. Alle 18:00, Ucraina vs Belgio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Dario Massara e il contributo a bordocampo di Massimiliano Nebuloni. Il Belgio, una delle squadre favorite per la vittoria finale, cercherà di mantenere il primato nel gruppo. Sempre alle 18:00, Slovacchia vs Romania sarà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Paolo Ciarravano. La partita sarà decisiva per entrambe le squadre, che cercheranno di assicurarsi un posto negli ottavi di finale.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella



in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella Dalle 17, dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi



in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Slovacchia vs Romania: Nicolò Ramella

Ucraina vs Belgio: Federico Zancan



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Slovacchia vs Romania: Nicolò Ramella Ucraina vs Belgio: Federico Zancan Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Ucraina vs Belgio

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara

Bordocampo Massimiliano Nebuloni

Gruppo E con Romania (prima) e Slovacchia (terza). Tutte le squadre del girone a quota 3 punti. Ucraina quarta e Belgio secondo.



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Dario Massara Bordocampo Massimiliano Nebuloni Gruppo E con Romania (prima) e Slovacchia (terza). Tutte le squadre del girone a quota 3 punti. Ucraina quarta e Belgio secondo. Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Slovacchia vs Romania ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Gruppo E con Belgio (secondo) e Ucraina (quarta). Tutte a quota 3 punti. Slovacchi terzi e romeni primi. Imbattuti nei 4 precedenti (amichevoli escluse)



diretta Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Paolo Ciarravano Gruppo E con Belgio (secondo) e Ucraina (quarta). Tutte a quota 3 punti. Slovacchi terzi e romeni primi. Imbattuti nei 4 precedenti (amichevoli escluse) Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Georgia vs Portogallo: Andrea Marinozzi

Repubblica Ceca vs Turchia: Paolo Redi



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Georgia vs Portogallo: Andrea Marinozzi Repubblica Ceca vs Turchia: Paolo Redi Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Georgia vs Portogallo

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi

Bordocampo Paolo Assogna

Gruppo F con Turchia (seconda) e Repubblica Ceca terza con un punto come la Georgia, quarta. Portogallo già agli ottavi. Ha vinto l'unica sfida (un'amichevole)



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi Bordocampo Paolo Assogna Gruppo F con Turchia (seconda) e Repubblica Ceca terza con un punto come la Georgia, quarta. Portogallo già agli ottavi. Ha vinto l'unica sfida (un'amichevole) Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Repubblica Ceca vs Turchia ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile

Gruppo F con Portogallo (agli ottavi) e Georgia con un punto come i Cechi. Turchi secondi con 3 punti. In vantaggio 3 a 1 in 4 sfide (amichevoli escluse)

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SULLA RAI

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU RAI

Alle ore 13:30 su RAIDUE, sarà trasmessa in diretta la rubrica "Dribbling Europei" dallo stadio SR3 di Roma. In studio ci saranno Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. Questa trasmissione storica offre ogni giorno servizi di colore, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in altre città tedesche in occasione dell'Europeo di calcio 2024.

Alle ore 18:00, sempre su RAIDUE, si potrà seguire in diretta la partita Ucraina vs Belgio, valida per i Campionati Europei Germania 2024. La partita si svolgerà alla Stuttgart Arena di Stoccarda in Germania. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, mentre Francesco Rocchi si occuperà delle interviste nella zona mista. Dalle 17:15, nello studio pre-partita, ci saranno Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Mimmo Cugini e Mauro Bergonzi.

Alle ore 21:00 su RAIUNO, sarà trasmessa in diretta la partita Georgia vs Portogallo, sempre per i Campionati Europei Germania 2024, dall'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen in Germania. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Daniele Adani, con Alessandra D'Angiò in zona mista per le interviste. Lo studio pre-partita inizierà alle 20:33 con Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano e Mauro Bergonzi.

Alle ore 23:10 su RAIUNO, andrà in onda in diretta la rubrica "Notti Europee" dallo studio SR3 di Roma. In studio saranno presenti Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni. Paola Ferrari e Marco Mazzocchi condurranno il programma di approfondimento dedicato agli Europei di calcio, con vari ospiti in studio e servizi, e Giusy Meloni esplorerà il mondo social.

Infine, alle ore 00:45 su RAIUNO, sarà trasmessa la replica della partita Georgia vs Portogallo dall'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Anche in questa occasione, la telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Daniele Adani, con Alessandra D'Angiò per le interviste nella zona mista.

MERCOLEDI 26 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



: dallo stadio SR3 - Roma In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Ucraina vs Belgio (diretta)

dalla Stuttgart Arena di Stoccarda [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

In zona mista per le interviste: Francesco Rocchi

Studio (dalle 17:15): Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Mimmo Cugini, Mauro Bergonzi



: dalla Stuttgart Arena di Stoccarda [Germania] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni In zona mista per le interviste: Francesco Rocchi Studio (dalle 17:15): Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Mimmo Cugini, Mauro Bergonzi ore 21:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Georgia vs Portogallo (diretta)

dall' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



: dall' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen [Germania] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi ore 23:10 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



: dallo studio SR3 di Roma In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni. Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social. ore 00:45 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Georgia vs Portogallo (replica)

dall' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

