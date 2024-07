Calendario Serie A EniLive 2024-2025: Diretta Streaming con le date delle Partite

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Il calendario della Serie A è da sempre più che un appuntamento statistico, un rendez vous di semplici numeri: è la nascita del nuovo campionato, con i suoi sogni, le sue sfide, le sue ambizioni squadra per squadra, tifoseria per tifoseria.

L'evento, terrà i tifosi ancora una volta col fiato sospeso, nell'attesa di conoscere la data del primo big-match della squadra del cuore o della prima stracittadina. Le squadre partecipanti sono 20 e le giornate, fra gironi d'andata e ritorno saranno inevitabilmente 38 (19 di andata e 19 di ritorno). Confermato il calendario assimetrico che prevede che le partite del girone di ritorno siano in ordine diverso – sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata – rispetto all’andata.

La Serie A EniLive, il campionato di calcio italiano di massima serie, prenderà il via il 18 agosto 2024 e si concluderà il 25 maggio 2025. Questa lunga e intensa stagione vedrà le squadre contendere per il titolo nazionale, con un totale di 38 giornate di partite. Oltre alle partite del weekend, è previsto un turno infrasettimanale cruciale per il 30 ottobre 2024, che aggiunge ulteriore suspense e opportunità per le squadre di migliorare la loro posizione in classifica.

Il calendario della Serie A include anche delle soste significative, necessarie per permettere lo svolgimento delle partite delle squadre nazionali. Questi break sono programmati per il 08 settembre 2024, il 13 ottobre 2024, il 17 novembre 2024 e il 23 marzo 2025, momenti in cui i giocatori si uniranno alle loro nazionali per rappresentare il loro paese in competizioni internazionali.

Parallelamente alla Serie A, la Coppa Italia FrecciaRossa, il torneo nazionale a eliminazione diretta, sarà un'arena di intensa competizione fin dal suo inizio. Il torneo comincerà con il Turno Preliminare il 04 agosto 2024 e i Trentaduesimi il 11 agosto 2024, offrendo l'opportunità a squadre minori di sfidare i club di Serie A e Serie B. Le fasi successive includono i Sedicesimi il 25 settembre 2024, seguiti dagli Ottavi di finale, che si svolgeranno in due tappe il 04 dicembre 2024 e il 18 dicembre 2024.

I Quarti di finale della Coppa Italia FrecciaRossa si terranno il 05 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2025, mentre le Semifinali si disputeranno il 02 aprile 2025 (andata) e il 23 aprile 2025 (ritorno). L'evento culminerà con la tanto attesa Finale, programmata per il 14 maggio 2025, che vedrà le due squadre rimaste contendersi per il trofeo nazionale.

Dopo aver salutato le retrocesse Sassuolo, Salernitana, Frosinone , il nuovo campionato 2024-2025, vedrà in ritorno nella massima serie del Parma, del Como e del Venezia Ecco tutte le altre 17 protagoniste del nuovo campionato: Atalanta; Bologna; Cagliari; Empoli; Fiorentina; Genoa; Hellas Verona; Inter; Milan; Juventus; Lazio; Lecce; Monza; Napoli; Parma; Roma; Torino; Udinese



Come nella scorsa stagione di Serie A, se due squadre arriveranno a fine campionato prime a pari punti si disputerà uno spareggio scudetto in gara unica per assegnare il tricolore. Non verranno più presi in considerazione quindi i risultati relativi agli scontri diretti e alla differenza reti, come invece prevedeva il regolamento fino alla Serie A 2021-2022. In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre il titolo verrà assegnato seguendo i criteri della classifica avulsa. Previsto uno spareggio in gara unica non solo per assegnare eventualmente lo scudetto, ma anche per decidere le retrocessioni.

Dopo il trionfo nero-azzurro dell'Inter nella stagione 2023-2024 la Juventus rimane comunque leader quanto a numero di scudetti conquistati. A pari merito, al secondo posto nell'albo d'oro, Inter e Milan a quota 19, ad un passo dalla seconda stella. Questa la graduatoria completa secondo la FIGC delle società che hanno conquistato il tricolore: Juventus 36 titoli, Inter 20, Milan 19, Genoa 9, Bologna, Pro Vercelli e Torino 7, Roma e Napoli 3, Fiorentina, Lazio e, Cagliari, Casale, Novese, Sampdoria e Verona 1.

Anche quest’anno DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co-esclusiva Dazn/Sky (il match serale del sabato, la gara domenicale delle 18 e il Monday Night).



Sabato ore 15 (Esclusiva DAZN)

Sabato ore 18 (Esclusiva DAZN)

Sabato ore 20.45 (Co-Esclusiva DAZN / Sky Sport)

Domenica ore 12.30 (Esclusiva DAZN)

Domenica ore 15 (Esclusiva DAZN)

Domenica ore 18 (Co-Esclusiva DAZN / Sky Sport)

Domenica ore 20.45 (Esclusiva DAZN)

Lunedì ore 20.45 (Co-Esclusiva DAZN/Sky Sport)

In attesa di conoscere il dettaglio delle 38 giornate di Campionato la Lega Calcio ha diffuso i criteri che presenta diverse peculiarità che mirano a ottimizzare l'organizzazione delle partite e a massimizzare l'interesse del pubblico e delle televisioni.

Innanzitutto, è stata stabilita un'alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per alcune coppie di squadre chiave: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina. Questo significa che ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta con le squadre avversarie in questione, garantendo equità nel numero di partite casalinghe e fuori casa. Un'altra caratteristica del calendario è l'asimmetria tra il girone di andata e quello di ritorno. Questo aspetto è stato pensato per diversificare le sequenze delle partite e rispettare un intervallo di almeno 8 giornate tra le partite di andata e ritorno contro la stessa squadra. L'obiettivo è gestire al meglio le esigenze di ordine pubblico, le competizioni europee, gli eventi locali e le necessità dei club, oltre a cercare di ottimizzare l'audience televisiva e l'affluenza negli stadi. I derby sono stati calendarizzati in giornate diverse, escludendo la prima e l'ultima giornata di campionato e il turno infrasettimanale (giornata 10). Questo permette di distribuire strategicamente gli incontri più intensi nel corso della stagione.

Per quanto riguarda le squadre partecipanti alle competizioni europee, è stato stabilito che le squadre che competono nella UEFA Champions League non si scontreranno con quelle che partecipano alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League in determinate giornate, evitando così concomitanze con i turni "back to back" delle competizioni UEFA. Il calendario prevede un unico turno infrasettimanale, che sarà la giornata 10 del Campionato 2024/2025. Questo permette di concentrare le partite in un breve periodo di tempo per gestire al meglio le esigenze logistiche e competitive delle squadre. Infine, il campionato non avrà una sosta invernale tradizionale. Le partite si giocheranno dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025, interrompendosi solo nelle quattro finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e durante il periodo natalizio, con partite previste nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.