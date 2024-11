Fragile, arriva su Prime Video il documentario su Nicolò Fagioli della Juventus

Prime Video ha annunciato FRAGILE - La storia di Nicolò Fagioli, il documentario dedicato al centrocampista della Juventus e prodotto da Juventus Creator Lab, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal 26 novembre.

Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate, difficili da accettare e da gestire. Quella di Nicolò Fagioli è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire sé stesso e la propria carriera.

Tutto pronto per la quinta giornata di UEFA Champions League che vedrà affrontarsi a Birmingham l’Aston Villa di Unai Emery contro la Juventus di Thiago Motta. Un match decisivo per i bianconeri che, attualmente 11esimi in classifica, sono a caccia di punti per qualificarsi e accedere alla fase a eliminazione diretta. La gara sarà trasmessa mercoledì 27 novembre in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. In diretta dal Villa Park ci saranno Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Claudio Marchisio e Fernando Llorente.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Cristiana Girelli. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 26 e mercoledì 27 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 27.

