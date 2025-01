Supercoppa Italiana 2025, Semifinale Inter vs Atalanta (diretta tv esclusiva Canale 5)

L'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in Arabia Saudita è pronto ad accogliere la prima semifinale di EA SPORTS FC Supercup, in programma questa sera alle 20.00 (orario italiano) con diretta su Canale 5 in gara secca: in caso di eventuale parità dopo i 90 minuti, non ci saranno i supplementari, ma si passerà direttamente ai calci di rigore. Si sfideranno l'Inter, Campione d'Italia in carica, e l'Atalanta, finalista dell'ultima edizione di Coppa Italia Frecciarossa. Domani allo stesso orario, nella seconda semfinale in diretta esclusiva su Canale 5 saranno in campo Juventus e Milan.

STORIA DELLA MANIFESTAZIONE - Sia l’Inter che il Milan prenderanno parte alla Supercoppa Italiana per la 13ª volta; solo la Juventus conta più partecipazioni (18) – già inclusa l’edizione che sta per essere disputata. L’Inter ha portato a casa il trofeo nelle ultime tre occasioni in cui ha disputato la Supercoppa Italiana (nelle tre edizioni più recenti): nessuna squadra ha mai sollevato il trofeo in quattro edizioni consecutive (tre anche il Milan tra il 1992 e il 1994). L'anno scorso, nella prima edizione con la nuova formula con quattro squadre in lizza, ha vinto l'Inter, che era arrivata in Arabia con la Coccarda della Coppa Italia Frecciarossa cucita sul petto, nella finale contro il Napoli che invece si presentava da Campione d'Italia in carica. Per il secondo anno consecutivo ha quindi vinto la squadra detentrice della Coppa Italia, un'inversione di tendenza rispetto alla storia della manifestazione: la squadra che si presenta da campione in carica della Serie A di solito parte in vantaggio, visto che i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 66% delle occasioni finora (24 su 36). Dieci volte la Coppa è andata ai detentori della Coppa Italia, solamente due volte alla finalista della Coppa Italia (nel 2016 e nel 2017 quando Milan e Lazio rispettivamente sconfissero la Juventus). Sarebbe invece una novità assoluta se la EA SPORTS FC Supercup fosse vinta dalla seconda classificata in campionato (Milan), visto che lo scorso anno la Lazio fu eliminata in semifinale proprio dall'Inter. L'Atalanta diventerà il dodicesimo club a prendere parte alla manifestazione. L’ultima società ad aver esordito era stata la Lazio nel 1998. Nell'Albo d'Oro della Supercoppa Italiana troviamo in testa la Juventus con 9 successi, seguita dall'Inter, vincitrice delle ultime tre edizioni, con 8 e dal Milan con 7. L'anno scorso tutte tre le partite di EA SPORTS FC Supercup si sono chiuse nei 90 minuti, le due semifinali, Napoli-Fiorentina e Inter Lazio sono terminate entrambe 3-0 mentre un gol di Lautaro Martinez realizzato al 91' ha permesso all'Inter di portarsi a casa il trofeo nella finale contro i partenopei. La finale si è risolta ai tiri di rigore solamente in cinque circostanze, l'ultima nella vittoria del Milan sulla Juventus nel 2016. I tempi supplementari sono risultati necessari in otto occasioni, e in quattro di queste sono bastati per determinare il vincitore. L'ultima volta è successo nel 2021 a San Siro quando l'Inter è riuscita a imporsi sulla Juventus nell'extra time. Per quanto riguarda i singoli rimangono irraggiungibili i recordman di presenze Gigi Buffon e Dejan Stankovic, entrambi a quota nove, che sono anche i due calciatori ad avere alzato più trofei: sette Buffon, uno in meno Stankovic, ma potrebbe avvicinarsi Stefan de Vrij che ha giocato sei finali, vincendone quattro. Per quanto riguarda la classifica marcatori, guida Paulo Dybala con 4 reti, seguito da Lautaro Martinez, Samuel Eto`o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Andrij Shevcenko a tre. Capitolo allenatori: Simone Inzaghi guida la classifica dei tecnici più vincenti con cinque vittorie davanti a Fabio Capello e Marcello Lippi a quattro, ma in caso di vittoria Giampiero Gasperini, a 67 anni da compiere il prossimo 26 gennaio, diventerebbe l'allenatore più anziano a vincere la EA SPORTS FC Supercup superando Vujadin Boškov, campione nel 1991 con la Sampdoria a 60 anni e 100 giorni.

LA COPPA - Il trofeo della Supercoppa è un unicum nel panorama italiano essendo l`unico in argento, rispetto alla Coppa dello Scudetto e alla Coppa Italia, entrambe in oro.Eseguito a mano da maestri argentieri e prodotto in argento 100 con rifinitura in oro bianco platino, il trofeo è composto da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie contenenti rami di foglia d’alloro, e dall’alzata con lucidatura superficiale in metallo e argentatura galvanica con doratura di 24 carati all’interno. La Supercoppa è il trofeo più alto tra quelli messi in palio da Lega Serie A con i suoi 77 centimetri (la Coppa dello Scudetto è alta 58 centimetri, la Coppa Italia leggermente più bassa) ma anche il più leggero, pesando sette chili e mezzo contro gli otto della Coppa Italia e del trofeo assegnato alla vincitrice dello Scudetto. La coppa è realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo. Il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup” verrà consegnato alla squadra vincitrice, in custodia, per la stagione sportiva 2024/2025.

PRECEDENTI - L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare giocate contro l’Atalanta considerando tutte le competizioni (le due più recenti con il punteggio di 4-0), dopo che non aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (6N, 1P). Il club meneghino potrebbe ottenere almeno sette vittorie consecutive contro la Dea per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso). L’ultimo gol segnato dall’Atalanta contro l’Inter, esclusa la Serie A, risale al 31 agosto 1977, in Coppa Italia; da allora i bergamaschi non hanno trovato la rete in nessuna delle successive sei sfide contro i milanesi al di fuori del campionato (quattro in Coppa Italia e due in Coppa UEFA).

ALLENATORI - Simone Inzaghi è l’allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Italiana: cinque, su cinque partecipazioni (due con la Lazio, tre con l’Inter). In caso riuscisse ad alzare il trofeo ancora una volta, eguaglierebbe Marcello Lippi come tecnico che ha vinto più volte la manifestazione con una singola squadra (quattro con la Juventus). Gian Piero Gasperini, nei match contro l’Inter da allenatore in Serie A, ha collezionato 16 sconfitte su 30 incontri disputati: completano il quadro cinque vittorie e nove pareggi.

CALCIATORI - Dopo le reti nel 2022, 2023 e 2024, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez può diventare il primo giocatore capace di andare a segno in quattro diverse edizioni della Supercoppa Italiana (attualmente anche Paulo Dybala a quota tre). In generale, Lautaro Martínez ha realizzato tre gol nella Supercoppa Italiana e solo Paulo Dybala (quattro) conta più reti nella storia del torneo. Charles De Ketelaere è il giocatore di Serie A che ha chiuso il 2024 con più partecipazioni a gol considerando tutte le competizioni, ben 36 (20 reti e 16 assist); alle sue spalle c’è il compagno di squadra all’Atalanta Ademola Lookman (34: 22 reti e 12 assist). La prossima sarà la 100ª presenza di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta tra tutte le competizioni. Dalla sua prima stagione con la Dea (2022/23), solo Lautaro Martínez (77 – 62 gol e 15 assist) ha preso parte a più marcature dell’atalantino (65, al pari di Rafael Leão) tra i giocatori delle squadre di Serie A in gare ufficiali.

CURIOSITÀ - Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei, considerando tutte le competizioni, l’Inter è quella che nel 2024 ha mantenuto più volte la porta inviolata (27), mentre l’Atalanta è in quinta posizione per gol fatti (127), dietro solo a Liverpool, Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Nella Serie A 2024/25, Inter e Atalanta sono le due squadre con più: gol segnati (45 il club meneghino e 43 la Dea), tiri totali (279 l’Atalanta e 270 l’Inter) e nello specchio (104 i bergamaschi e 97 i milanesi), tocchi in area avversaria (524 la Dea e 482 i meneghini) e miglior percentuale realizzativa (l’Inter 16.7% e l’Atalanta 15.4%).

GIUDICE SPORTIVO - Squalificati: nessuno; Diffidati: nessuno.

ARBITRI - Chiffi (Cecconi-Bahri), IV: Zufferli, VAR: Abisso, AVAR: Meraviglia.

OTTIENI IL PALLONE DEI GOL - Lega Serie A e PUMA presentano lo speciale pallone ufficiale PUMA Orbita realizzato per la EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh dal 2 gennaio 2025 al 6 gennaio 2025. Dopo l’edizione dello scorso anno, la prima con il nuovo formato a quattro squadre, PUMA e Lega Serie A hanno lavorato a una nuova versione del pallone Orbita, mantenendo il colore oro come simbolo del prestigio della competizione, accostato alle grafiche audaci e impattanti presentate nella versione Hi-Vis. L’edizione speciale del pallone Orbita, nella nuova preziosa colorazione che combina l’oro a colori sgargianti ispirati alle grafiche degli anni ’80 e ’90, sarà disponibile nelle due versioni FIFA Quality PRO e Hybrid. Il pallone PUMA Orbita presenta una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali. Il pallone da gioco PUMA Orbita nella speciale edizione per la EA SPORTS FC Supercup debutterà nelle due semifinali e sarà nuovamente in campo per la Finale del 6 gennaio. Il pallone sarà disponibile presso selezionati retailer a partire dal 7 gennaio.

EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 segna un importante traguardo nella collaborazione tra Socios.com e Lega Serie A. Per il terzo anno consecutivo, i tifosi di tutto il mondo avranno l’opportunità di ottenere i palloni ufficiali dei gol segnati durante tutta la competizione, che si disputerà a Riyadh dal 2 al 6 gennaio. Questa iniziativa rappresenta una perfetta sintesi tra innovazione tecnologica e passione per il calcio, offrendo ai fan la possibilità di possedere un autentico pezzo di storia del calcio italiano. Grazie alla partnership tra Lega Serie A e Socios.com, in questa stagione gli appassionati possono accedere ai palloni dei gol di oltre cento partite selezionate nelle diverse competizioni, quasi il doppio rispetto alle stagioni precedenti. I palloni dei gol segnati dai calciatori di Atalanta, Inter, Juventus e Milan durante la EA SPORTS FC Supercup saranno raccolti, certificati tramite la blockchain Chiliz e dotati di un chip NFC. Questo chip permetterà ai futuri proprietari di visualizzare il gol e accedere al certificato di autenticità direttamente dal proprio smartphone. Un’ulteriore novità di questa stagione è l’introduzione di un QR code visibile sugli schermi durante le partite della Supercoppa. Scannerizzando il QR code, i tifosi potranno accedere a una piattaforma dedicata per registrarsi e partecipare all’asta per aggiudicarsi i palloni ufficiali dei gol.

LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025 IN ESCLUSIVA SULLE RETI MEDIASET

Il grande calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, su Canale 5, alle ore 20.00, i 4 top club del calcio italiano, Inter, Milan, Juventus e Atalanta, si sfidano per aggiudicarsi la 37ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo 'Al-Awwal Park Stadium'.

Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L'Inter campione d'Italia sfiderà l'Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Per il grande evento Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming su SportMediaset.it, le conferenze stampa dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match.

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta dalle ore 18:55 alle 19:30 su Italia 1, dalle 19:30 alle 20, su Canale 5 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio su Canale 5 i post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini.

LA PIU' GRANDE PRODUZIONE TELEVISIVA DELL'ANNO

Storia, blasone e grandi campioni in campo; un trofeo da conquistare, la EA SPORTS FC Supercup, che vede sfidarsi le migliori squadre della scorsa stagione; una produzione televisiva di assoluta eccellenza per raccontare ogni dettaglio delle azioni e dei protagonisti sul terreno di gioco.

Questo e molto altro sarà la EA SPORTS FC Supercup che per la quinta volta si giocherà in Arabia Saudita, la quarta a Riyadh. Come l’anno scorso si scenderà in campo all’Al-Awwal Park di Riyadh e sarà utilizzata la formula a quattro squadre.

Per esaltare al massimo lo spettacolo sul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in Campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e del Broadcaster sul Territorio Saudi Sports Channel.

I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a un grande evento, con inquadrature innovative e coinvolgenti grazie all’impiego di telecamere speciali e grafiche arricchite editorialmente.

La steadycam in campo, le telecamere con ottiche cinematografiche, tra cui un jimmy iib con la camera full frame Sony “Venice” (con focus puller), le camere retroporta, l’intellijib e le reverse in SuperSlowMotion, oltre alle camere gimbal e le microcamere posizionate presso le due panchine, saranno solo alcune delle eccellenze tecnologiche che saranno utilizzate nel corso di tutto il torneo. Per offrire spettacolari riprese dall’alto saranno disponibili anche i droni, tra i quali uno acrobatico, e la Sky Cam, che garantirà una narrazione sia tattica sul gioco che emozionale sul pubblico.

Oltre all’evento live saranno realizzate anche speciali clip che forniranno punti di vista inediti ed accattivanti: il supporto dei replay consentirà inoltre la realizzazione di video ad elevato impatto visivo, permettendo ai telespettatori di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico.

"In questa Supercoppa italiana alziamo, ancora una volta, lo standard della produzione televisiva sportiva - ha dichiarato l`Amministratore Delegato di Lega Seire A Luigi De Siervo -. Mai prima d’ora avevamo messo in campo ben 36 telecamere considerando il drone acrobatico, la Sky Cam e le telecamere cinematografiche. Stiamo trasformando la trasmissione della partita in un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente, capace di catturare ogni emozione, in campo e sugli spalti, oltre a raccontare le varie fasi di gioco e i gesti tecnici più significativi. Grazie alla collaborazione con Mediaset e Saudi Sports Channel, sarà realizzata una produzione televisiva di grande qualità tecnica ed estetica per valorizzare ulteriormente il prodotto Serie A a livello globale. Questo sforzo produttivo riflette il nostro impegno a innovare e a rendere il calcio italiano, sempre più, un vero spettacolo per tutti".

Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite in Italia, nel resto del mondo la competizione sarà distribuita live da 53 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori raggiunti.

