Tennis Australian Open 2025, dirette integrali e contenuti speciali su Eurosport e Discovery+

L’Australian Open 2025 è un’esclusiva in Italia di Warner Bros. Discovery, che da domenica 12 gennaio alle finali femminile e maschile del 25/26 sarà trasmesso su Eurosport e per la prima volta in diretta integrale su Discovery+.

Con oltre 250 ore di tennis LIVE su Eurosport 1 (match di cartello) ed Eurosport 2 (match italiani) dai campi di Melbourne Park, Warner Bros. Discovery rinnova nel 2025 la sua squadra di campioni oggi autorevoli opinionisti: Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin, Tim Henman, John McEnroe, Laura Robson, Barbara Schett, Roberta Vinci, Mats Wilander e per la prima volta il due volte vincitore dell’Australian Open Jim Courier al commento per Eurosport.

L’Australian Open sarà commentato in Italia da una grande e ormai storica squadra di telecronisti e autorevoli spalle tecniche: Riccardo Bisti, Gianmario Bonzi, Andrea Campagna, Mario Castelli, Simone Eterno, Federico Ferrero, Alessandro Lettieri, Jacopo Lo Monaco, Francesco Paone, Michele Pedrotti, Dario Puppo, Francesco Sessa; Marco Bucciantini, Paolo Canè, Lorenzo Cazzaniga, Guido Monaco, Barbara Rossi, Roberta Vinci e, novità di questo Slam, Giulia Gatto Monticone, ex-tennista professionista che nel 2019 ha disputato Wimbledon e il Roland Garros.

Prodotto in 20 lingue per 50 mercati europei, l’Australian Open 2025 vive una lunga vigilia già iniziata su Eurosport e on demand su Discovery+, dove sono disponibili 3 produzioni originali:

John McEnroe: The Racket , che riesamina la squalifica di The Genius dall'Australian Open 1990 per condotta antisportiva, dopo aver insultato l’arbitro durante il match.

, che riesamina la squalifica di The Genius dall'Australian Open 1990 per condotta antisportiva, dopo aver insultato l’arbitro durante il match. Forza Sinner and the Rise of Italian Tennis , che celebra fin dal primo trionfo di Jannik negli Slam il miglior anno della nostra vita tennistica.

, che celebra fin dal primo trionfo di Jannik negli Slam il miglior anno della nostra vita tennistica. Rafael Nadal: King of Paris, che ripercorre i 14 trionfi di Rafa al Roland Garros poche settimane dopo il suo ritiro da leggenda del tennis.

Numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner difende il titolo a Melbourne dopo una stagione di trionfi, dall’Australian Open allo US Open, fino alle Nitto ATP Finals di Torino e alla sua seconda Coppa Davis da leader della Nazionale italiana. Fra i suoi maggiori rivali, il 10 volte campione dell’Australian Open Novak Djokovic, il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev, il finalista uscente Daniil Medvedev e il rivale generazionale Carlos Alcaraz, ma anche un rigenerato Matteo Berrettini. Oltre a lui e Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi; Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti saranno protagonisti sui campi di Melbourne.

Fino a giovedì 9 gennaio i match italiani delle Qualificazioni dell’Australian Open saranno in diretta e on demand su Discovery+. Nel 2024 Eurosport ha ottenuto il maggior numero di spettatori in 35 anni di trasmissione dell’Australian Open. I numeri streaming del torneo sono cresciuti in tutti i mercati europei, mentre l'audience televisiva è aumentata di un quarto rispetto all’anno precedente.

partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+, la piattaforma streaming con tutti i campi a disposizione a partire già dalle qualificazioni al torneo al via lunedì 6 gennaio. Il main draw invece prenderà il via domenica 12 gennaio con i primi match del tabellone principale. Solo con la piattaforma in live streaming digitale si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), Tim Vision e Amazon video channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 12 gennaio 2025, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Segui gli Australian Open 2025 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del primo Slam della stagione 2025. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, TikTok, Youtube e X, i nostri contenuti esclusivi.

Ogni giorno, al termine della sessione serale di Melbourne e quindi indicativamente intorno all’ora di pranzo italiana, appuntamento con "Schiaffo al Volo" il format italiano dedicato al tennis condotto da Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno. E nel 2025, "Schiaffo" raddoppia: dal 12 gennaio, fino alla finalissima del 26 gennaio, potrete ascoltare ogni puntata sia in versione Podcast (sulle migliori piattaforme a disposizione) sia LIVE (o on-demand) sul nuovo canale Youtube Eurosport Italia. E non è finita... Oltre alle ospitate di Roberta Vinci, quest’anno Schiaffo al Volo avrà anche un inviato italiano a Melbourne – Matteo Zorzoli – per scoprire meglio il dietro le quinte del torneo da un punto di vista italiano.