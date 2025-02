Serie A Recupero, STASERA Fiorentina-Inter: diretta TV su Sky Sport e DAZN

Fiorentina-Inter è pronta a ripartire (Sky Sport e DAZN). Lo farà sessantasette giorni dopo l'interruzione del match valevole per la 14^ giornata, fermato dal malore di Edoardo Bove. I viola, che arrivano dalle due vittorie con Lazio e Genoa, cercano il tris per superare la Juventus ed agganciare la Lazio al quarto posto, mentre i nerazzurri in caso di vittoria affiancherebbero il Napoli al comando della classifica.

A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A (5N, 8P); inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato, e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso). L’Inter ha vinto sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): dall’inizio della stagione 2020/21 nessuna squadra ha battuto più volte i viola nella massima serie rispetto ai nerazzurri (sei, al pari del Milan). L’Inter ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola.

Nelle ultime 10 stagioni in Serie A, solo in quella 2015/16 (42 punti) - chiusa poi in quinta posizione - la Fiorentina ha ottenuto più punti dopo 22 partite stagionali rispetto a quella in corso (39); in quel caso, la Viola vinse anche la 23ª gara disputata. L’Inter è imbattuta da 17 partite di campionato, grazie a 13 vittorie e quattro pareggi; nel periodo, dal weekend del 28-29 settembre, solo altre tre squadre dei maggiori cinque campionati europei sono rimaste senza sconfitte (Liverpool, Bayer Leverkusen e PSG): nessuna di queste, però, ha ottenuto più successi dei nerazzurri (13, appunto – al pari dei Reds). L’Inter ha guadagnato 27 punti in trasferta e 24 in casa in questo campionato; solo l’Empoli (cinque punti) ha una differenza maggiore tra i punti conquistati fuori casa e in gare interne nella Serie A 2024/25 rispetto ai nerazzurri (tre, al pari dell’Hellas Verona). Si affrontano le due squadre che hanno segnato più gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato: Inter (16) e Fiorentina (14).

Ma come si riparte concretamente? Il rituale di entrata in campo, fa sapere la Lega Calcio, resta lo stesso: dunque ingresso, inno della Serie A, saluto tra le due squadre, foto di rito e, poi, la ripresa della gara dalla situazione di gioco al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara. La partita era stata interrotta al minuto 16:02 (quindi si riprenderà dal 17'), e si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla fascia sinistra, dato che Dumfries aveva messo il pallone fuori su un passaggio sbagliato verso Lautaro in quella zona del campo. E, ovviamente, sul risultato di 0-0.

Innanzitutto, giocatori sostituiti o espulsi nella prima parte di partita non potranno continuare nella prosecuzione, ma nei 16 minuti giocati non c'erano stati né cambi, né provvedimenti disciplinari da parte dell’arbitro. Anche i giocatori squalificati per quella partita (14^ giornata del primo dicembre) restano squalificati, ma anche in questo caso non ce n'erano. Da sottolineare invece la situazione con le ultime squalifiche relative alle partite più recenti: sia Dumfries che Comuzzo erano diffidati (e sono stati ammoniti) nell’ultimo weekend di campionato, rispettivamente nel derby contro il Milan e contro il Genoa. Per quanto il regolamento dica che un giocatore debba saltare la prima gara disponibile dopo la squalifica, non sarà questa la circostanza, visto che i restanti 74 minuti di Fiorentina-Inter sono una prosecuzione di un match già iniziato. Entrambi però salteranno, curiosamente, Inter-Fiorentina, la gara di ritorno valida per la 24^ giornata del campionato, in programma lunedì 10 febbraio. I giocatori attualmente diffidati (Bastoni per l’Inter più Gosens e Mandragora per la Fiorentina) in caso di ammonizione salteranno sempre Inter-Fiorentina di lunedì.

Altro importante aspetto da sottolineare: Fiorentina e Inter (così come Bologna e Milan, il cui match dello scorso 26 ottobre era stato rinviato) non potranno utilizzare i calciatori acquistati nel mercato invernale. Essendo due recuperi di partite antecedenti all’apertura del calciomercato (26 ottobre Bologna-Milan e 1 dicembre Fiorentina-Inter), il regolamento prevede che possano essere utilizzati solamente i calciatori tesserati a ottobre e dicembre.

QUATTORDICESIMA GIORNATA – Giovedì 6 febbraio appuntamento con il recupero della quattordicesima giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Alle 20.45,tornano a sfidarsi al Franchi Fiorentina e Inter, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT – Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Giovedì sera appuntamento con Thursday Night Football, Leo Di Bello alla conduzionein compagnia di Federico Zancan e Lorenzo Minotti, per analizzare i temi del recupero con le ultime da Firenze e gli aggiornamenti live pre e postpartita.

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

dalle 20 e dalle 22.30 Thursday Night Football

ore 20:45 Serie A Enilive 2024/2025 14a Giornata: Fiorentina vs Inter

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K, Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Utenze commerciali (bar/hotel): diretta su Sky Sport Business 1 (215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Matteo Barzaghi

Viola per la 3a vittoria consecutiva. Inter reduce dall'1-1 del derby. -3 dal Napoli. Imbattuta al Franchi nelle ultime 8 sfide, 5 vittorie e 3 pareggi.



ore 20:45 Serie A 14a Giornata: Fiorentina vs Inter (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Il calendario, già saturo di impegni tra Coppa Italia e competizioni europee, ha aperto un varco dopo la qualificazione di Fiorentina e Inter direttamente agli ottavi di finale rispettivamente di Conference League e Champions League.

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15: Tommaso Turci

