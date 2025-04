Serie A 2024-2025, il nuovo calendario 33a 34a e 35a Giornata su DAZN e Sky

Ridefinito il programma della prossima giornata di Serie A Enilive. Si giocherà domenica alle 15, invece che sabato alle 18, Inter-Roma, match clou della 34esima giornata. La Lega di Serie A ha cosi' rimodulato il calendario per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Delle altre due partite in programma per il 26 aprile, Lazio-Parma, che era prevista sabato sera alle 20.45, è stata spostata a lunedi' alle 20.45; Como-Genoa invece verrà disputata domenica alle 12.30. Era arrivata la deroga da parte del Governo alla possibilità di giocare la sfida sabato alle 20.45, ma l'Inter, ha preferito rispettare il lutto di Papa Francesco e non scendere in campo nel giorno del funerale del Pontefice. Sarà la prima volta in cui una squadra italiana impegnata in una semifinale di una coppa europea scenderà in campo di domenica, ma la decisione dell'Inter al completo (non solo dirigenza ma anche squadra e giocatori) "è stata quella di rispettare il lutto e far posticipare la gara"

Ecco giorno per giorno cosa succederà.

Mercoledì 23 aprile : i recuperi della 33ª giornata di Serie A Enilive si giocheranno tutti e quattro alle ore 18.30, seguiti dalla Semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Milan alle 21.00.





i recuperi della si giocheranno tutti e quattro alle ore 18.30, seguiti dalla Semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra alle 21.00. Giovedì 24 aprile : si gioca la seconda Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Empoli , alle 21.00





: si gioca la seconda Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, , alle 21.00 Venerdì 25 aprile : Atalanta-Lecce inaugura la 34ª giornata di Serie A Enilive alle 20.45





inaugura la 34ª giornata di Serie A Enilive alle 20.45 Domenica 27 aprile : ore 12.30 Venezia-Milan e Como-Genoa, ore 15.00 Inter-Roma e Fiorentina-Empoli , ore 18.00 Juventus-Monza , ore 20.45 Napoli-Torino.





: ore 12.30 ore 15.00 , ore 18.00 , ore 20.45 Lunedì 28 aprile: ore 18.30 Udinese-Bologna, ore 20.45 Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma.

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

33a GIORNATA

19/04/2025 SABATO 15.00 LECCE − COMO ESCLUSIVA DAZN

19/04/2025 SABATO 18.00 MONZA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/04/2025 SABATO 20.45 ROMA − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/04/2025 DOMENICA 15.00 EMPOLI − VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

20/04/2025 DOMENICA 18.00 BOLOGNA − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 20/04/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2025 MERCOLEDI 18.30 TORINO − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/04/2025 MERCOLEDI 18.30 CAGLIARI − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2025 MERCOLEDI 18.30 GENOA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

23/04/2025 MERCOLEDI 18.30 PARMA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

34a GIORNATA

25/04/2025 VENERDÌ 20.45 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 12.30 VENEZIA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 12.30 COMO − GENOA ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 15.00 INTER − ROMA* ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 18.00 JUVENTUS − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/04/2025 DOMENICA 20.45 NAPOLI − TORINO ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 18.30 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 20.45 HELLAS VERONA − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 28/04/2025 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

35a GIORNATA

02/05/2025 VENERDÌ 20.45 TORINO − VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 18.00 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 20.45 INTER − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 12.30 EMPOLI − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 15.00 MONZA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 20.45 BOLOGNA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

05/05/2025 LUNEDÌ 20.45 GENOA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024

