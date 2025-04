Serie A 2024-2025, il calendario con anticipi e posticipi DAZN e Sky 34a - 35a - 36a Giornata

Con il campionato di Serie A Enilive ormai entrato nella fase decisiva e con i verdetti ancora aperti sia per lo Scudetto sia per la corsa salvezza, il calendario si fa serrato tra il 2 e il 12 maggio, con il programma completo della 35ª e 36ª giornata.

La 35ª giornata parte venerdì 2 maggio alle 20.45 con Torino-Venezia, trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 3 maggio si apre con una doppia sfida alle 15.00: il Cagliari ospita l'Udinese e il Parma riceve il Como, entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 18.00 tocca a Lecce-Napoli, sempre su DAZN, mentre alle 20.45 l' Inter affronta l' Hellas Verona in co-esclusiva DAZN e Sky. Domenica 4 maggio si riparte come da tradizione all’ora di pranzo, con Empoli-Lazio alle 12.30 su DAZN. Alle 15.00 il Monza ospita l' Atalanta in esclusiva su DAZN, mentre alle 18.00 all’ Olimpico va in scena Roma-Fiorentina, una sfida chiave per l’ Europa, trasmessa sia su DAZN che su Sky. Alle 20.45 il Bologna ospita la Juventus per una partita di grande peso nella lotta Champions, visibile su DAZN. Il turno si chiude lunedì 5 maggio alle 20.45 con il posticipo Genoa-Milan in esclusiva su DAZN.

Nemmeno il tempo di rifiatare e subito si torna in campo per la 36ª giornata, che si apre venerdì 9 maggio alle 20.45 con Milan-Bologna, ancora una volta con il Diavolo protagonista in una sfida visibile in co-esclusiva DAZN e Sky. Sabato 10 maggio, alle 15.00, il Como cerca punti salvezza contro il Cagliari su DAZN, mentre alle 18.00 Lazio e Juventus si affrontano in uno scontro diretto per la Champions League, in esclusiva DAZN. La giornata di sabato si chiude alle 20.45 con Empoli-Parma, gara fondamentale per la lotta salvezza, anche questa trasmessa in co-esclusiva DAZN e Sky.

Domenica 11 maggio si parte alle 12.30 con Udinese-Monza su DAZN. Alle 15.00 spazio a Hellas Verona-Lecce, una sfida che mette in palio punti pesantissimi per la permanenza nella massima serie, sempre su DAZN. Alle 18.00 l' Inter sarà impegnata in trasferta contro il Torino, match visibile sia su DAZN che su Sky, e poi alle 20.45 il Napoli ospiterà il Genoa in esclusiva su DAZN, in un appuntamento chiave per la corsa europea. A chiudere il programma, lunedì 12 maggio si giocano due posticipi cruciali: alle 18.30 Venezia-Fiorentina in esclusiva DAZN, sfida che intreccia ambizioni europee e obiettivi salvezza, e alle 20.45 Atalanta-Roma, match da alta classifica trasmesso su DAZN.

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

34a GIORNATA

27/04/2025 DOMENICA 12.30 VENEZIA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 12.30 COMO − GENOA ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 15.00 INTER − ROMA* ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 18.00 JUVENTUS − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 27/04/2025 DOMENICA 20.45 ATALANTA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

27/04/2025 DOMENICA 20.45 NAPOLI − TORINO ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 18.30 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

28/04/2025 LUNEDÌ 20.45 HELLAS VERONA − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 28/04/2025 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

35a GIORNATA

02/05/2025 VENERDÌ 20.45 TORINO − VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 18.00 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

03/05/2025 SABATO 20.45 INTER − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 12.30 EMPOLI − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 15.00 MONZA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

04/05/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 04/05/2025 DOMENICA 20.45 BOLOGNA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

05/05/2025 LUNEDÌ 20.45 GENOA − MILAN ESCLUSIVA DAZN

36a GIORNATA

09/05/2025 VENERDÌ 20.45 MILAN − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/05/2025 SABATO 15.00 COMO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

10/05/2025 SABATO 18.00 LAZIO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

10/05/2025 SABATO 20.45 EMPOLI − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 11/05/2025 DOMENICA 12.30 UDINESE − MONZA ESCLUSIVA DAZN

11/05/2025 DOMENICA 15.00 HELLAS VERONA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

11/05/2025 DOMENICA 18.00 TORINO − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 11/05/2025 DOMENICA 20.45 NAPOLI − GENOA ESCLUSIVA DAZN

12/05/2025 LUNEDÌ 18.30 VENEZIA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

12/05/2025 LUNEDÌ 20.45 ATALANTA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024

