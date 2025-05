Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Domenica 4 maggio 2025 la Serie B torna protagonista con la 37a giornata, tutta in campo alle ore 15:00, tranne per il posticipo serale. A Bari, al San Nicola, si accendono i riflettori su Bari–Pisa con la telecronaca affidata a Francesco Nigro. I nerazzurri di Pippo Inzaghi, galvanizzati dall’ultima vittoria, si giocano l’aritmetica promozione in Serie A: basta un pareggio. Ma attenzione, perché il campo pugliese è da sempre ostico. Basti pensare che l’unico successo pisano in casa del Bari risale al lontano agosto 2007, quando José Castillo firmò una storica doppietta. A Brescia, invece, con la voce di Samuele Ragusa, le Rondinelle vogliono consolidare una salvezza ancora da blindare. Dopo il successo in trasferta, ospitano una Juve Stabia che punta molto su Andrea Adorante, specialista nel gioco aereo con ben sei reti di testa, cifra record condivisa con Francesco Pio Esposito.

A Carrara, diretta affidata a Pietro Scognamiglio, la Carrarese cerca riscatto contro il Modena, che ha sempre vinto negli ultimi tre precedenti. Gli occhi sono tutti su Ernesto Torregrossa, protagonista di una stagione brillante e già decisivo in passato proprio contro i canarini. A Catanzaro, dove il pubblico del Ceravolo sogna i playoff, arriva una Sampdoria affamata di punti salvezza ma in crisi fuori casa: 12 trasferte di fila senza vittorie, come sottolinea Fernando Siani in telecronaca. I padroni di casa puntano sulle fasce e su una statistica importante: 14 gol su cross, dietro solo alla Cremonese. A Cesena, si gioca uno scontro playoff tra i romagnoli e il Palermo, con Matteo Gandini alla telecronaca. I rosanero sono la squadra più prolifica del torneo da marzo a oggi, 19 partite consecutive in gol, record storico per i siciliani nella Serie B.

A Frosinone, microfono a Ivan Fusto per raccontare una gara ad alta tensione: i ciociari cercano la salvezza contro il Cittadella, oggi penultimo. I granata pagano a caro prezzo le palle inattive: solo 4 gol realizzati da fermo e 24 subiti, primato negativo assoluto. A Reggio Emilia, la Reggiana sogna il terzo successo consecutivo ma riceve uno Spezia che ha pareggiato tutte le ultime cinque trasferte. La telecronaca è di Alessandro Rimi per un match che può avere risvolti pesantissimi nella lotta salvezza e nei playoff. A Salerno, dove l’Arechi si prepara ad essere una bolgia, la Salernitana vuole la terza vittoria interna consecutiva per uscire dal terzultimo posto. Ma di fronte c’è un Mantova agguerrito, guidato in attacco da Leonardo Mancuso, già autore di cinque reti in trasferta in questa stagione. In diretta Federico Casna. A Bolzano, al Druso, il Südtirol vuole difendere il suo fortino dall'assalto del Cosenza, disperato ma ancora in corsa. In trasferta però i calabresi sono un disastro: zero vittorie da mesi e solo tre punti raccolti lontano da casa. Matteo Vigliotti racconta la partita.

Chiude la giornata alle 19:30 il big match Cremonese–Sassuolo, visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com. Telecronaca affidata a Cristiano Tognoli. I neroverdi, già promossi, vanno a caccia di altri record: 25 vittorie stagionali, una in meno del record di Benevento e Ascoli. La Cremonese, però, lotta ancora per un posto sul podio e davanti al proprio pubblico ha raccolto 8 punti nelle ultime 4.

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Bari vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

A tre giornate dal termine, la Serie BKT sta per emettere altri verdetti in una stagione che ha regalato finora il solito grande equilibrio in molte zone della classifica. Grande attesa per il Pisa di Pippo Inzaghi, che dopo l’ultimo successo dista soltanto un punto da una storica promozione diretta in Serie A: i nerazzurri, consci che a Bari basterà un pareggio per la certezza aritmetica, si ritroveranno tuttavia su un campo storicamente ostico. L’unico successo dei toscani al San Nicola nel campionato cadetto, infatti, risale a un 2-1 dell’agosto 2007, grazie alla doppietta di José Castillo (Massimo Bonanni invece a bersaglio per i Galletti).



Telecronaca: Samuele Ragusa

Ossigeno puro invece il trionfo esterno di misura nell’ultima giornata per il Brescia, ora a quota 38 punti e più tranquillo seppur tutt’altro che fuori pericolo. Le Rondinelle ricevono la Juve Stabia dell’ariete Andrea Adorante, noto per la sua fisicità e scelta di tempo nello stacco aereo: già sei gol di testa nel torneo in corso, record condiviso con Francesco Pio Esposito, tra cui quattro degli ultimi sei nella cadetteria.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Carrarese e Modena saranno invece chiamate a rispondere agli ultimi ko: canarini vittoriosi in ciascuno degli ultimi tre confronti diretti tra Serie BKT e C, mentre i toscani si appoggeranno su un Ernesto Torregrossa in gran forma reduce da quattro contributi al gol nelle ultime sei uscite e unico giocatore della rosa ad avere già segnato in carriera nel torneo contro l’avversario di giornata, con una doppietta e assist nell’ottobre 2022.



Telecronaca: Fernando Siani

Continua a faticare invece la Sampdoria, che in trasferta non trova il successo da 12 incontri di fila in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di gare senza successi in Serie BKT (14 tra aprile 1978 e febbraio 1979). L’occasione giusta per ritrovare la gioia lontano da Marassi arriva contro il Catanzaro, con i calabresi che faranno molta leva sui cross dalle fasce: già 14 marcatori sugli sviluppi di un cross per i calabresi, meno soltanto della Cremonese (16).



Telecronaca: Matteo Gandini

Al Manuzzi, il Cesena prova a scuotersi dopo due ko consecutivi senza reti all’attivo contro un Palermo incostante ma imprevedibile, e sempre in grado di far male all’avversario: i rosanero vanno infatti in gol da 19 match consecutivi nel torneo cadetto - già striscia record per i siciliani nella competizione -, serie aperta più lunga di gare di fila con reti all’attivo nella competizione (a 16 la Dominante negli anni ’30).



Telecronaca: Ivan Fusto

Si è complicata invece la posizione del Cittadella, ora penultimo in classifica davanti solo al Cosenza e atteso dalla difficile sfida dello Stirpe contro il Frosinone, anch’esso ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere seppur con un prezioso ‘gap’ da sfruttare. Croce assoluta in questa annata per i veneti sono state le palle inattive: quella granata è infatti sia la squadra che ha realizzato meno gol su sviluppi di gioco fermo (quattro) sia quella che ne ha subiti di più da questa situazione di gioco (24) nel torneo.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Lo Spezia fa visita a una Reggiana a caccia del terzo successo di fila in campionato. Gli Aquilotti hanno, tuttavia, pareggiato le ultime cinque trasferte di Serie BKT, per quella che è la striscia aperta di pareggi esterni più lunga nella competizione (al pari del Novara, la cui ultima gara risale però al 2018).



Telecronaca: Federico Casna

La Salernitana avrà invece bisogno di tutta la spinta dell’Arechi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, visto il terzultimo posto occupato attualmente in graduatoria. I campani sono reduci da due successi di fila davanti al proprio pubblico e in questa stagione non hanno mai inanellato tre vittorie interne consecutive, ma il Mantova non starà certamente a guardare affidandosi soprattutto a Leonardo Mancuso che in trasferta quest’anno ha già realizzato cinque reti: tante quante quelle segnate tra il 2023/24 con il Palermo (due) e il 2022/23 con il Como (tre).



Telecronaca: Matteo Vigliotti

Ridotte le speranze di salvezza del Cosenza, che contro il Südtirol venderà certamente cara la pelle onorando fino alla fine la contesa. I calabresi, tuttavia, devono fare i conti con un rendimento in trasferta estremamente deficitario dallo scorso inverno in poi, con zero successi e soltanto tre punti raccolti.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Chiude infine il programma il big match tra la Cremonese e il già promosso Sassuolo, che insegue altri record in una stagione che resterà negli annali del campionato cadetto. I neroverdi hanno infatti conquistato 25 vittorie in questa stagione di Serie BKT e solo due squadre hanno ottenuto più successi in un singolo torneo a 20 squadre nella storia della competizione: il Benevento nel 2019/20 e l'Ascoli nel 1977/78 (entrambe 26).

