Basket in diretta in chiaro sulla Rai: tutte le partite azzurre EuroBasket ed EuroBasket Women 2025

Sarà un’estate a tinte fortemente azzurre quella che sta arrivando, in particolare per gli appassionati di basket. La Rai, infatti, ha acquisito da DAZN i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro di tutte le gare delle due Nazionali italiane, femminile e maschile, che tra giugno e settembre saranno impegnate nei due tornei continentali, più entrambe le finali, a prescindere dalla presenza di una formazione italiana in campo.

Tutti e due i tornei, secondo una formula ormai consolidata, vivranno una prima fase a gironi (quattro da quattro squadre per le ragazze, quattro da sei per i maschi) e una seconda a eliminazione diretta: le Azzurre di Andrea Capobianco, inserite nel girone B, che prevede tutte le partite a Bologna, esordiranno il 18 giugno contro la Serbia, proseguiranno la sera successiva contro la Slovenia prima di chiudere la prima fase sabato 21 contro la Lituania.

Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, invece, disputeranno la prima fase del torneo a Cipro, inseriti in un girone, il C, particolarmente competitivo, con i campioni in carica, la Spagna di Sergio Scariolo, la Grecia dei fratelli Antetokounmpo, la Georgia, la Bosnia Erzegovina e i padroni di casa di Cipro. L’esordio è fissato per il 28 agosto alle 20.30, a Limassol, contro gli ellenici.

Tutte le gare andranno in onda in diretta su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport HD, DAZN, NOW e Sky Sport.

EuroBasket Women 2025

18 giugno (Bologna)

18 giugno (Bologna)

Ore 21.00 Italia-Serbia ( Rai, DAZN, NOW, Sky Sport )





Ore 21.00 ( ) 19 giugno (Bologna)

19 giugno (Bologna)

Ore 21.00 Italia-Slovenia ( Rai, DAZN, NOW, Sky Sport )





Ore 21.00 ( ) 21 giugno (Bologna)

21 giugno (Bologna)

Ore 21.00 Italia-Lituania ( Rai, DAZN, NOW, Sky Sport )





Ore 21.00 ( ) 24/29 giugno (Pireo)

Eventuale fase a eliminazione diretta

EuroBasket 2025