Serie B DAZN 18a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Tempo di una breve pausa per ricaricare le batterie e la Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] ritorna in campo con la 18a giornata di campionato. L’Empoli capolista, dopo la bella figura di Napoli in Coppa Italia, affronta la seconda in graduatoria, la Salernitana che cerca riscatto dopo due k.o. di fila. Inseguono Cittadella, impegnato in casa contro il rinato Ascoli, e Monza, che affronterà tra le mura amiche il Cosenza. Anche la Spal, dopo le fatiche di coppa, torna in campo al Mazza per il derby emiliano contro la Reggiana, che va a caccia di punti salvezza. Trasferta a Reggio Calabria per il Lecce in un match dalla grande tradizione, così come lo è Pisa-Brescia. Dopo l’impresa compiuta proprio al Rigamonti, il L.R. Vicenza torna al Menti per affrontare il Frosinone, il Venezia invece è atteso a Lignano dal Pordenone. Completa il quadro Pescara-Cremonese.

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



VENERDI 15 GENNAIO 2021

ore 19:00 Serie B 18a Giornata: Chievo Verona vs Virtus Entella (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Bentegodi il Chievo ospita la Virtus Entella nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie BKT. A Verona padroni di casa sempre vittoriosi nei 2 precedenti contro la Virtus Entella: ultima volta 2-1 nella serie B dell’anno scorso. Chievo imbattuto da 6 turni di campionato: 2 le vittorie clivensi, 4 i pareggi, con ultimo k.o. veronese il 2-3 a Frosinone del 5 dicembre scorso. Chievo in gol da 16 partite ufficiali consecutive al Bentegodi: 25 gol complessivi ed ultimo stop datato 29 febbraio 2020, 0-1 contro il Livorno. Virtus Entella reduce, prima della sosta, da 3 vittorie consecutive; la porta biancoceleste è inviolata da 294’: ultima rete subita da Djuric al 66’ di Salernitana-Virtus Entella 2-1 del 21 dicembre scorso, cui fanno seguito i residui 24’ dell’Arechi e le gare vinte in casa sul Pescara (3-0), a Vicenza (1-0) e in casa sul Cittadella (1-0). L’Entella è la formazione più fragile della B 2020/21 nei primi 15’ della ripresa: 9 i gol subiti dai biancocelesti dal 46’ al 60’ di gioco. Tra Alfredo Aglietti e Vincenzo Vivarini 2 incroci tecnici ufficiali, con doppio pareggio in Ascoli-Latina della serie B 2016/17. Alfredo Aglietti ex di giornata: ha allenato i biancocelesti liguri dall’aprile 2015 al giugno 2016 e dal novembre 2017 al maggio 2018, 79 panchine ufficiali, con score di 24 vittorie, 28 pareggi e 27 sconfitte.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Alessandro Surza

Momento di netta flessione per il Frosinone che non vince da quattro partite. La classifica, però, è ancora ottima e allora contro un agguerrito LR Vicenza l’obiettivo è tornare a vincere. A Vicenza i precedenti ufficiali sono stati finora 7: 4 le vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella serie B 2014/15), 1 pareggio (1-1 nella serie B 2016/17) e 2 successi ciociari (ultimo 1-0 nella serie B 2008/09). Vicenza formazione cadetta che segna di più, dopo 17 turni del torneo 2020/21, nei primi 15’ di gioco: 5 le reti biancorosse. Frosinone formazione cadetta 2020/21 che effettua meno sostituzioni dopo 17 giornate: 55 sulle 85 a disposizione. Inedito il confronto tecnico tra Domenico Di Carlo ed Alessandro Nesta. Mimmo Di Carlo a quota 199 vittorie in carriera tecnica da professionistica, sommandone finora 52 in serie A, 68 in B, 53 in Lega Pro, 18 fra coppa Italia maggiore e di serie C, 2 nelle coppe europee e 6 in altri tornei. La prima vittoria assoluta risale al 17 agosto 2003, Mantova-Spal 1-0, coppa Italia di serie C.

SABATO 16 GENNAIO 2021

ore 14:00 Serie B 18a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Raffaele Pappadà

La marcia del Cittadella, che vuole continuare a stupire tutti, passa dalle mura amiche del Tombolato. Avversario di giornata l'Ascoli, che in trasferta cerca punti preziosi. Sono 10 i confronti ufficiali fra le due squadre al Tombolato: 4 vittorie granata (ultima 3-2 nella serie B 2017/18), 2 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2018/19) e 4 successi marchigiani (ultimo 2-1 nella serie B 2019/20). Cittadella con 2 record nella B 2020/21: cooperativa del gol con 14 marcatori diversi e squadra regina dei gol con subentranti (6). Abdelhamid Sabiri è il giocatore della B 2020/21 che, in valore relativo, ha portato il maggior numero di punti rispetto al globale della squadra: 7 su 13 punti bianconeri sono stati “griffati” dai suoi gol determinanti, pari al 53,8% del dato complessivo. Ascoli una delle due compagini cadette 2020/21 che, dopo 17 giornate, segnano con meno elementi, 6, come il Cosenza. Ascoli reduce da 7 punti nelle 3 partite prima della sosta: 2 vittorie e 1 pareggio per i bianconeri, striscia positiva record nel torneo cadetto 2020/21. Confronto tecnico inedito tra Roberto Venturato ed Andrea Sottil.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Obiettivo Serie A: il Monza non si nasconde, e non può permettersi di perdere punti contro il Cosenza in casa. Nei 10 confronti ufficiali in Brianza fra le due squadre, bilancio di 4 vittorie biancorosse (ultima 4-2 nella serie B 2000/01), 5 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1999/00) e 1 affermazione calabrese (2-1 nella serie B 1988/89). Monza a porta chiusa da 360’: ultima rete subita da Bocchetti al 90’ di Pescara-Monza 3-2 del 19 dicembre scorso, poi si contano i 4 match interi successivi, contro Ascoli (2-0 in casa), Cremonese (2-0 esterno), Salernitana (3-0 in casa) e a Lecce (0-0). Cosenza attacco più anemico della B 2020/21 (11 sole reti segnate in 17 giornate) che sfida al Brianteo la difesa più solida del torneo (Monza, 12 gol subiti). I calabresi sono una delle due compagini cadette 2020/21 che segnano con meno elementi diversi, 6, come l’Ascoli. Cosenza a secco da 227’: ultima rete firmata Bahlouli al 43’ di Cosenza-Pisa 1-1 del 27 dicembre scorso; da allora si sommano i residui 43’ di quel match e le intere gare a Pescara (0-0) ed Empoli (0-2 in casa). Inedita la sfida tecnica fra Cristian Brocchi e Roberto Occhiuzzi.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Lorenzo Marrucci

All'Arena Garibaldi arriva un Brescia alla ricerca di continuità. Sono 20 i precedenti ufficiali in Toscana fra le due squadre: 15 le vittorie nerazzurre (ultima 1-0 nella serie B 2016/17), 3 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 1991/92), 2 i successi bresciani (ultimo 1-0 nella serie B 2008/09). Pisa scatenato nei 15’ finali di gara: 8 le reti nerazzurre firmate tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, primato nella B 2020/21. Pisa in serie positiva da 7 giornate, con score di 3 successi e 4 pareggi. Ultimo k.o. nerazzurro datato 5 dicembre scorso, 0-4 a Ferrara dalla Spal. Nikolas Spalek è il calciatore della Serie BKT 2020/21 plurisostituito dopo 17 giornate: 14 le sue uscite anzitempo. Il Brescia è la formazione cadetta 2020/21 che segna e subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali del primo tempo, dopo 17 giornate: 7 le reti segnate dalle “rondinelle” in questa fase di gioco, altrettante quelle subite. Brescia a porta aperta da 20 trasferte ufficiali consecutive, totale di 49 gol al passivo. Ultima porta inviolata nell’1-0 a Ferrara dell’8 dicembre 2019, serie A. In assoluto, fra casa e trasferta, le “rondinelle “ incassano gol in partite ufficiali da 14 match di fila, totale di 26 gol al passivo, ultima porta inviolata, in questo caso, Brescia-Perugia 3-0 di coppa Italia, 28 ottobre scorso. Luca D’Angelo e Davide Dionigi al quarto incrocio tecnico ufficiale: finora ha sempre vinto il coach nerazzurro.



Telecronaca: Alberto Santi

A Lignano Sabbiadoro arriva il Venezia, per una partita che è quasi un derby. In Friuli i confronti ufficiali fra le due squadre sono 14: 4 le vittorie dei padroni di casa (ultima 1-0 nella serie C 2016/17), 6 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B dell’anno scorso) e 5 successi lagunari (ultimo 5-2 nella coppa Italia serie C 1988/89). Davide Diaw è uno dei due giocatori della B 2020/21, in valore assoluto, più decisivi del torneo con 10 punti portati al “suo” Pordenone grazie alle sue reti determinanti, come Coda (Lecce). Il Venezia non vince da 5 giornate, con score di 4 pareggi e 1 sconfitta. Ultimo successo dei lagunari datato 14 dicembre scorso, 2-1 a Reggio Calabria. Tra Attilio Tesser e Paolo Zanetti 3 incroci tecnici ufficiali con coach dei friulani imbattuto: per lui 1 successo e 2 pareggi. Attilio Tesser ex di giornata: il coach dei “ramarri” ha allenato dal 1996/97 al 2000/01 nel settore giovanile arancioneroverde, mai la prima squadra.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Matteo Occhiuto

Il Lecce vuole recuperare terreno dalle prime in classifica: come finirà a Reggio Calabria? In Calabria i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 24: 9 i successi amaranto (ultimo 2-1 nella serie C 2014/15), 6 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie A 2004/05) e 9 vittorie salentine (ultima 1-0 nella serie C 2017/18). Tra Reggina e Lecce si contano al Granillo anche 6 confronti di serie A, con score di 3 vittorie amaranto, 1 pareggio e 2 successi giallorossi. La Reggina è la formazione cadetta 2020/21 che perde nelle riprese il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: -12 il saldo negativo amaranto, con – su 24 reti totali subite dai calabresi – appena 3 nei primi tempi e ben 21 nelle riprese. Massimo Coda è uno dei due giocatori della B 2020/21, in valore assoluto, più decisivi del torneo con 10 punti portati al “suo” Lecce grazie alle sue reti determinanti, come Diaw (Pordenone). Lecce formazione cadetta che subisce di più, dopo 17 turni del torneo 2020/21, nei primi 15’ di gioco: 6 le reti giallorosse. Lecce scatenato nei primi 15’ della ripresa: 8 gol segnati dai salentini dopo 17 turni della B 2020/21, primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Spal ed Empoli. Lecce vittorioso una sola volta nelle ultime 8 giornate, 2-1 sul Vicenza al Via del Mare il 27 dicembre scorso; nel mezzo 5 pareggi e 2 sconfitte. Marco Baroni ed Eugenio Corini al secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Pescara-ChievoVerona 1-0 nella coppa Italia 2014/15. Baroni ex di giornata: da giocatore ha vestito la casacca del Lecce dal 1987 al 1989 con 68 presenze e 5 reti.

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Pescara vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni

A Pescara la Cremonese cerca preziosi punti-salvezza, per una sfida che può decidere le sorti di entrambe le squadre. Sono 13 i confronti ufficiali in Abruzzo tra le due squadre: in bilancio 8 vittorie biancazzurre (ultima 3-1 nel 2005/06, in serie B), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B dell’anno scorso) e 1 successo grigiorosso (2-0 il 13 dicembre 1981, in B, con le reti di Nicolini e Frutti). Pescara unica squadra della B 2020/21 che, dopo 17 turni, segna solo con titolari, mai con subentranti. Pescara formazione cadetta 2020/21 che effettua il maggior numero di sostituzioni dopo 17 giornate: 80 sulle 85 a disposizione. Zan Celar, accanto all’empolese Marco Olivieri, è uno dei due giocatori subentrati più volte a partita in corso nei primi 17 turni della B 2020/21: 12 a testa. Cremonese a secco da 271’ in campionato; ultima rete firmata Ciofani al 89’ di Pordenone-Cremonese 1-2 del 22 dicembre scorso, da cui si sommano il restante 1’ a Lignano e le intere gare perse con Monza (0-2 in casa), Reggina (0-1 esterno) e ChievoVerona (0-2 allo Zini). Tra Roberto Breda e Fabio Pecchia 2 incroci tecnici ufficiali, con 1 successo per parte. Gennaio mese d’oro per le formazioni di Breda, che viaggiano alla media di 2 punti esatti a partita, con bilancio composto da 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in 16 match disputati.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

Appuntamento tra due realtà che nella prima parte della stagione hanno mostrato di avere le qualità per lottare per la promozione. Al Castellani i confronti ufficiali tra le due squadre sono 16: 11 le vittorie toscane (ultimo 2-0 nella serie B 2018/19), 2 pareggi (ambedue per 1-1, ultimo nella serie B dell’anno scorso) e 3 successi campani (ultimo 3-0 nella serie B 1999/00). Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 17 giornate: +16 il saldo attivo degli azzurri toscani, che hanno segnato 6 reti nei primi tempi e ben 22 nelle riprese su 29 complessivi, di cui 8 nei primi 15’ della ripresa (dove è primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Lecce e Spal). Empoli unica squadra cadetta 2020/21 ancora imbattuta in casa dopo 18 giornate. I toscani non perdono al Castellani in match ufficiali dal 27 luglio scorso, 1-5 dal Cosenza in serie B, poi 10 partite giocate con score di 6 vittorie e 4 pareggi. Marco Olivieri, accanto al cremonese Zan Celar, è uno dei due giocatori subentrati più volte a partita in corso nei primi 17 turni della Lega B 2020/21: 12 a testa. Salernitana a secco da 232’: ultima rete firmata Anderson al 38’ del match vinto 2-1 a Venezia del 27 dicembre scorso; da allora si contano i residui 52’ del Penzo e le intere gare perse a Monza (0-3) e in casa col Pordenone (0-2). Tra Alessio Dionisi e Fabrizio Castori secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Venezia-Trapani 1-1 della Lega B dell’anno scorso.

LUNEDI 18 GENNAIO 2021

ore 21:00 Serie B 18a Giornata: Spal vs Reggiana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Il colpo esterno sul campo del Frosinone proprio prima della sosta ha rilanciato le ambizioni della SPAL, tornata protagonista nel gruppo di testa. La squadra di Pasquale Marino riparte da una sfida delicata, il derby emiliano contro la Reggiana. A Ferrara derby emiliano numero 40: bilancio di 14 vittorie estensi (ultima 2-0 nella coppa Italia di C 2011/12), 9 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2009/10) e 16 successi granata (ultima 1-0 nella serie C 2014/15). Spal scatenata nei primi 15’ della ripresa: 8 gol segnati dagli estensi dopo 17 turni della B 2020/21, primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Lecce ed Empoli. Reggiana a secco da 508’: ultima rete granata firmata Radrezza al 32’ del match perduto 1-3 a Brescia lo scorso 19 dicembre, da cui si contano i restanti 58’ al Rigamonti e le intere gare ad Empoli (0-0), in casa contro la Reggina (0-1), a Lignano contro il Pordenone (0-3) e in casa contro Pescara (0-1) e Cittadella (0-2). Inedito il confronto tecnico fra Pasquale Marino e Massimiliano Alvini.

