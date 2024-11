Diretta Rai Sport Sabato 16 Novembre 2024 - Tennis ATP Finals Sinner vs Ruud, Sci Alpino Levi

In vista del weekend, Sabato 16 Novembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle ore 11:00 su RAIDUE sarà trasmesso in diretta il TG Sport Mattino dallo studio TV1 di Milano. In serata, alle 20:30, sempre su RAIDUE, si terrà la semifinale numero 2 delle Nitto ATP Finals, con il match tra Sinner e Ruud in diretta dall'Inalpi Arena di Torino. La telecronaca sarà affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con interviste a cura di Maurizio Fanelli. In studio, a guidare il dibattito e l'analisi, ci saranno Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande. La giornata rappresenta uno dei momenti culminanti del tennis maschile del 2024, con quattro singolaristi e altrettante coppie di doppio che si sfidano per conquistare l'ultimo titolo ATP dell'anno.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 20:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis - Nitto ATP Finals Semifinale #2: Sinner vs Ruud (diretta)

dall'Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Interviste: Maurizio Fanelli

Studio: Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande

Giornata di semifinali per il gran finale di stagione del tennis maschile: quattro singolaristi e quattro coppie di doppio si battono per l'ultimo titolo ATP del 2024.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 16 Novembre 2024



Sabato 16 novembre 2024, Rai Sport HD trasmetterà una giornata ricca di eventi sportivi in diretta, con particolare attenzione a sport come il tennis, lo sci alpino, il pattinaggio di figura e il rugby. La programmazione inizia alle 06:00 con la rubrica "Radiocorsa", seguita alle 07:00 dal "TG Sport Mattino", in diretta. Subito dopo, alle 07:30, ci sarà la replica del "Nuoto: Campionati Italiani Invernali - 2a Giornata Finali" da Riccione, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, e le interviste a cura di Marco Tripisciano. Alle 09:45, si accenderanno i riflettori sulla "Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25" con lo studio in diretta da Milano, dove Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa commenteranno gli eventi in programma. Alle 09:55, la diretta proseguirà con il "Slalom Femminile - 1a Manche" da Levi, in Finlandia, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 11:10, sempre dalla sede di Milano, il programma tornerà per un altro aggiornamento sulla "Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25", mentre alle 11:15, in replica, sarà trasmesso il "Pattinaggio di Figura - Grand Prix Finlandia - Corto Donne" da Helsinki, con la telecronaca di Maddalena Montecucco e Franca Bianconi.

Nel pomeriggio, alle 12:45, tornerà il "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25" in diretta dallo studio TV5 di Milano, con un nuovo aggiornamento, mentre alle 12:55 ci sarà la "2a Manche dello Slalom Femminile" in diretta da Levi, commentata ancora una volta da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 14:15, Rai Sport trasmetterà in diretta la partita di rugby della Serie A Elite maschile tra Mogliano e Padova, in diretta da Mogliano Veneto, con la telecronaca di Vito Giannulo e Andrea Gritti.

Nel pomeriggio, alle 16:30, andrà in onda la rubrica "Gli Imperdibili", seguita alle 16:35 dal "Pattinaggio di Figura - Grand Prix Finlandia - Rhythm Dance" in diretta da Helsinki, con commento di Maddalena Montecucco e Franca Bianconi. Alle 18:00, spazio al "Nuoto: Campionati Italiani Invernali - 3a Giornata Finali" da Riccione, con la telecronaca di Mecarozzi e Sacchi e interviste a Marco Tripisciano. Alle 20:25, Rai Sport trasmetterà la diretta della partita di pallavolo maschile tra Cisterna e Taranto, valida per l'8a giornata del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25. La serata continuerà con una serie di eventi di pattinaggio di figura in differita, tra cui il "Libero Uomini" alle 23:00 e alle 00:00, e il "Libero Donne" alle 01:15, tutti da Helsinki, con la telecronaca di Maddalena Montecucco e Franca Bianconi.

La programmazione si concluderà con la replica della "Semifinale Nitto ATP Finals" tra Jannik Sinner e Casper Ruud, alle 03:00, e la replica del "Ciclismo: MTB Castro Legend" da Castro (Lecce), che andrà in onda alle 05:30, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. L'evento di punta della giornata, sicuramente, sarà la semifinale delle Nitto ATP Finals, con Sinner e Ruud che si sfideranno per un posto nella finale dell'ultimo grande appuntamento del tennis maschile 2024.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Nuoto : C.ti Italiani Invernali 2a Giornata - Finali )replica)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Marco Tripisciano

ore 09:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 09:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Femminile 1a Manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

ore 11:10 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:15 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia - Corto Donne (replica)
da Helsinki [Finlandia]
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

ore 12:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 12:55 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Femminile 2a Manche (diretta)
da Levi [Finlandia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Levi [Finlandia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

ore 14:10 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 14:15 Rugby. Serie A Elite maschile 5a giornata: Mogliano - Padova (diretta)
da Mogliano Veneto [Treviso]
Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

da Mogliano Veneto [Treviso] Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti ore 16:30 Rubrica: Gli Imperdibili

ore 16:35 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia - Rhythm Dance (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

ore 18:00 Nuoto : C.ti Italiani Invernali 3a Giornata - Finali (diretta)
da Riccione [Rimini]
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
Interviste: Marco Tripisciano

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Marco Tripisciano

ore 20:25 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banka 2024/25 8a Giornata : Cisterna - Taranto (diretta)
da Cisterna [Latina]
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 23:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia -Libero Uomini - 1a parte (differita)
da Helsinki [Finlandia]
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

ore 00:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia - Libero Uomini - 2a parte (differita)
da Helsinki [Finlandia]
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

ore 01:15 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finlandia - Libero donne (differita)
da Helsinki [Finlandia]
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 03:00 Tennis - Nitto ATP Finals Semifinale #2: Sinner vs Ruud (replica)

dall'Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Adriano Panatta

Interviste: Maurizio Fanelli

Studio: Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande

Giornata di semifinali per il gran finale di stagione del tennis maschile: quattro singolaristi e quattro coppie di doppio si battono per l'ultimo titolo ATP del 2024.

ore 05:30 Ciclismo : Mtb Castro Legend (replica)
da Castro [Lecce]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Castro [Lecce]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Sabato 16 novembre 2024, le gare in diretta su Rai Sport saranno disponibili anche in streaming per tutti gli appassionati. Su Rai Sport HD, sarà possibile seguire l'intera programmazione 24 ore su 24, con la diretta delle competizioni sportive. Alle 09:30, su Rai Play Sport 2, partirà la diretta del "Nuoto: Campionati Italiani Invernali - Batterie 3a giornata" da Riccione (Rimini), con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi e le interviste di Marco Tripisciano. Alle 11:45, su Rai Play Sport 1, ci sarà la diretta del "Pattinaggio di figura ISU Grand Prix - Finlandia Trophy" con il programma libero uomini da Helsinki (Finlandia), con la telecronaca di Maddalena Montecucco e Franca Bianconi. Poi, alle 14:00, sempre su Rai Play Sport 1, si proseguirà con il "Pattinaggio di figura ISU Grand Prix - Finlandia Trophy" con il programma libero donne, sempre da Helsinki, commentato da Maddalena Montecucco e Franca Bianconi. Alle 17:50, su Rai Play Sport 1, sarà la volta della diretta della "Pallavolo: Serie A1 femminile - 8a giornata" con il match tra Bergamo e Chieri, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto: C.ti Italiani Invernali - Batterie 3a giornata (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Marco Tripisciano



ore 11:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Pattinaggio di figura ISU Grand Prix - Finlandia Trophy: Libero Uomini (diretta)
da Helsinki [Finlandia]
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

Pattinaggio di figura ISU Grand Prix - Finlandia Trophy: Libero Uomini (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi



da Helsinki [Finlandia] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi ore 14:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura ISU Grand Prix - Finlandia Trophy: Libero Donne (diretta)

da Helsinki [Finlandia]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi



ore 17:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Pallavolo: Serie A1 femminile - 8a giornata: Bergamo - Chieri (diretta)
da Bergamo
Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Pallavolo: Serie A1 femminile - 8a giornata: Bergamo - Chieri (diretta)

da Bergamo

Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

