Diretta Rai Sport Sabato 8 Marzo 2025 - Ciclismo Strade Bianche Siena, Sci Alpino Kvitfjell / Are

In vista del weekend, Sabato 8 Marzo 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata su Rai Due si accende fin dal mattino con una scarica di adrenalina: alle 9:50 va in scena la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, con la Discesa Maschile da Kvitfjell, in Norvegia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità pura, con i migliori sciatori pronti a lanciarsi a oltre 130 km/h sulle nevi scandinave. A raccontare ogni brivido ci saranno Davide Labate e Alberto Schieppati, mentre Ettore Giovannelli raccoglierà le impressioni dei protagonisti a fine gara. In studio, il commento tecnico sarà affidato a Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, per analizzare ogni dettaglio della competizione.

Ma è nel pomeriggio che l'azione si sposta sulle strade sterrate e leggendarie della Strade Bianche Maschili 2025, la gara che dalle 14:00 trasformerà le Crete senesi in un’arena epica del ciclismo. Uno scenario da cartolina che nasconde insidie micidiali: 231 km di pura battaglia, con 82 km di sterrato suddivisi in sedici settori capaci di fare selezione e rendere questa corsa una delle più affascinanti e dure al mondo. Considerata il "sesto Monumento" del ciclismo, la Strade Bianche vedrà tra i grandi favoriti Tadej Pogacar, dominatore del 2022 e 2024, con il suo incredibile assolo di ottanta chilometri ancora impresso nella memoria di tutti. Lo sloveno dovrà vedersela con il britannico Tom Pidcock, primo nel 2023, e con l'ecuadoriano Richard Carapaz, campione olimpico e già vincitore del Giro d’Italia. Pogacar partirà con il numero 1, così come la sua compagna Urska Zigart, che nel giorno della Festa della Donna sfiderà la regina uscente, Elisa Longo Borghini, nella corsa femminile. La diretta della gara maschile sarà su Rai 2, con il commento di Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi, mentre la prova femminile andrà live su RaiPlay dalle 11:45 e sarà riproposta alle 22:00 su Rai Sport HD.

Dalle due ruote alla grande celebrazione dello sport inclusivo: alle 18:00 riflettori puntati sulla Cerimonia di Apertura degli Special Olympics, in diretta dalla Inalpi Arena di Torino, con il racconto emozionante di Andrea Fusco.

Poi, in prima serata, spazio all’informazione sportiva con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dalle 20:05 dallo studio SR8 di Roma, per poi chiudere la giornata con il classico appuntamento con 90° Minuto del Sabato, alle 23:00. Paola Ferrari e Paolo Paganini guideranno i telespettatori attraverso tutte le immagini della Serie A, con analisi, collegamenti dai campi e focus sugli episodi arbitrali più discussi. Una serata da non perdere per chi vuole rivivere il meglio del calcio italiano.

ore 09:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Maschile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Strade Bianche Maschili 2025 (diretta)

da Siena

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

Interviste: Umberto Martini

Lo sfondo è quello da cartolina delle Crete senesi , un panorama tanto affascinante da ammirare e fotografare quanto difficile da affrontare pedalando. E' la " Strade Bianche ", la " Classica del Nord più a Sud d'Europa ", secondo il fortunato slogan che l'accompagna dalla nascita. In appena diciotto anni - sabato si corre la diciannovesima edizione - la corsa senese si è guadagnata l'appellativo di " sesto Monumento ", l’élite del ciclismo mondiale con Sanremo , Fiandre , Roubaix , Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia . La gara di sabato 8 marzo, peraltro, sarà " raddoppiata " a maggio, visto che quest’anno il Giro d’Italia farà tappa proprio da queste parti, con l'arrivo della nona tappa in Piazza del Campo e dopo un tratto proprio di Strade Bianche , quindi sullo sterrato (più o meno 30 chilometri). La partenza sarà come sempre dalla Fortezza Medicea , con l'arrivo in Piazza del Campo , dopo 231 km - per la gara maschile - privi di lunghe salite, ma costellati di strappi più o meno ripidi, specialmente sullo sterrato: saranno circa 82 i chilometri di strade bianche divisi in sedici settori, tredici dei quali in comune con la corsa femminile, che si svilupperà su un tracciato di 136 chilometri (con 50 di sterrato) e un doppio passaggio dal Colle Pinzuto . Il " faro " della gara maschile sarà il principe Tadej “Pogi” Pogacar , vincitore nel 2022 e nel 2024 con un assolo clamoroso di oltre ottanta chilometri e la foto iconica all'arrivo, in piedi con la bici sopra la testa, e che proprio a Siena aprirà la sua campagna europea: gli avversari più accreditati dello sloveno saranno il britannico Tom Pidcock , due volte olimpionico di mountain bike e primo in Piazza del Campo nel 2023, e l'ecuadoriano Richard Carapaz , vincitore del Giro d'Italia 2019 e olimpionico in linea a Tokyo 2020 . Pogacar avrà sulla schiena il numero 1, così come la fidanzata, Urska Zigart , che corre nella formazione belga Ag Insurance-Soudal e che nel giorno della festa della donna sfiderà la campionessa uscente, Elisa Longo Borghini . Entrambe le gare saranno trasmesse, in esclusiva free-to-air , dalla Rai : la corsa maschile in diretta, su Rai 2 , a partire dalle 14.00, con il commento di Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi e le interviste di Umberto Martini , mentre la gara femminile andrà in onda in diretta su RaiPlay dalle 11.45 e, in sintesi differita su Rai Sport HD , alle 22.00, commentata da Stefano Rizzato e Giada Borgato .



ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Special Olympics - Cerimonia di Apertura (diretta)

dalla Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Andrea Fusco



: dalla Inalpi Arena di Torino Telecronaca: Andrea Fusco ore 20:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 8 Marzo 2025

Alle 6:00, i riflettori tornano sull’Atletica Leggera, con la replica della sessione serale della seconda giornata degli Europei Indoor 2025, direttamente da Apeldoorn, in Olanda. La telecronaca sarà affidata a Luca Di Bella e Stefano Tilli, mentre le interviste ai protagonisti saranno curate da Elisabetta Caporale. Dopo il primo caffè, spazio all'informazione con il TG Sport Mattina, in diretta dalle 7:00, per aggiornarsi su tutte le notizie sportive più fresche della giornata. Subito dopo, alle 7:30, si torna sul campo con il Sei Nazioni U20, per la replica della quarta giornata che ha visto l’Italia affrontare l’Inghilterra a Twickenham. Un test match di assoluto livello, raccontato dalla voce di Armando Palanza e Tommaso Visentin. Alle 9:15, il grande Sci Alpino entra nel vivo con la prima manche dello Slalom Gigante femminile della Coppa del Mondo 2024/25, in diretta da Åre, in Svezia. Enrico Cattaneo e Giulio Bosca guideranno la telecronaca, con Simone Benzoni ai microfoni per raccogliere le emozioni delle atlete a fine gara, mentre in studio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa analizzeranno ogni passaggio chiave della gara. A seguire, dalle 10:20, si torna all’Atletica Leggera con la terza giornata degli Europei Indoor, trasmessa in diretta sempre da Apeldoorn, con Luca Di Bella e Stefano Tilli al commento tecnico e Elisabetta Caporale nelle interviste ai campioni in gara.

A mezzogiorno, adrenalina pura con la Discesa Maschile di Coppa del Mondo da Kvitfjell, dove i velocisti dello sci alpino si daranno battaglia sulle nevi norvegesi. Davide Labate e Alberto Schieppati seguiranno ogni istante della gara, con il supporto di Ettore Giovannelli per le interviste e il commento tecnico in studio di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Ma il sabato dello sci non finisce qui, perché alle 12:15 torna in pista anche il Gigante femminile, con la seconda manche da Åre. Nel primo pomeriggio, alle 13:45, un piccolo spazio per scoprire i contenuti più interessanti in arrivo su Rai Sport, con la rubrica "Gli Imperdibili", prima di lanciarsi nel grande Rugby, con la Serie A Elite Maschile che alle 13:50 vedrà sfidarsi Petrarca e Mogliano, in diretta da Padova con il commento di Armando Palanza e Tommaso Visentin. Poco dopo, alle 15:55, sale l’intensità con i playoff di Superlega di Pallavolo Maschile, per il quarto di finale tra Perugia e Modena. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta racconteranno una sfida che si preannuncia spettacolare. Il sabato sera si accende con un nuovo appuntamento con gli Europei Indoor di Atletica, in diretta dalle 18:30 con la sessione serale della terza giornata. Poi, alle 22:00, il ciclismo torna protagonista con la sintesi della Strade Bianche Femminile, la spettacolare gara su sterrato che ha visto sfidarsi le migliori atlete del mondo.

Dopo il ciclismo, spazio al grande sci nordico: alle 22:30, la sintesi della 50 km maschile di sci di fondo dai Mondiali di Trondheim, con il commento di Marco Tripisciano e Marco Selle, mentre a mezzanotte la serata continua con la gara individuale di salto con gli sci su lunghe distanze, sempre da Trondheim, raccontata da Fabrizio Piacente. Per i veri nottambuli, la replica del quarto di finale di Serie A1 di Pallavolo Femminile tra Novara e Chieri andrà in onda all’1:00, mentre dalle 3:30 si torna al rugby con la riproposizione della sfida tra Petrarca e Mogliano.

ore 06:00 Atletica Leggera: Campionati Europei Indoor 2025 2a giornata - sessione serale (replica)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Interviste: Elisabetta Caporale ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rugby: sei Nazioni U20 4a giornata: Inghilterra - ITALIA (replica)

da Twickenham [Gran Bretagna]

Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin

da Twickenham [Gran Bretagna] Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin ore 09:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)

da Are [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Are [Svezia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Interviste: Simone Benzoni In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:20 Europei indoor di Atletica: 3a giornata - Sessione mattutina (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Interviste: Elisabetta Caporale ore 12:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Maschile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Kvitfjell [Norvegia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche (diretta)

da Are [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Are [Svezia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Interviste: Simone Benzoni In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 13:50 Rugby. Serie A Elite maschile - 14a giornata: Petrarca - Mogliano (diretta)

da Padova

Telecronca: Armando Palanza e Tommaso Visentin

da Padova Telecronca: Armando Palanza e Tommaso Visentin ore 15:55 Pallavolo Maschile: Playoff Superlega Credem Banca 2024/25 Quarto #1: Perugia – Modena (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 18:30 Atletica Leggera: Campionati Europei Indoor 2025 3a giornata - sessione serale (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Interviste: Elisabetta Caporale ore 22:00 Ciclismo: Strade Bianche Femminili 2025 (sintesi)

da Siena

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Siena Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 22:30 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Sci di Fondo: 50 km maschile (differita-sintesi della giornata)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle

da Trondheim [Norvegia] Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 00:00 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Salto con gli Sci: individuale maschile lunghe distanze (differita)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronca: Fabrizio Piacente

da Trondheim [Norvegia] Telecronca: Fabrizio Piacente ore 01:00 Pallavolo Femminile: Playoff Camp. Italiano Serie A1 Tigotà 2024/25 1° Quarto di finale (gara 1): Novara - Chieri (replica)

ore 03:30 Rugby. Serie A Elite maschile - 14a giornata: Petrarca - Mogliano (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Su Rai Sport HD, lo spettacolo è garantito 24 ore su 24 con il Live Streaming sempre attivo, offrendo tutta la programmazione in diretta per gli appassionati di sport.

La giornata si accende già dalle 9:30 su Rai Play Sport 1, con il grande sci nordico protagonista dei Mondiali di Trondheim. Si parte con la Combinata Nordica e la spettacolare prova di Salto HS 138 maschile, seguita dalla voce esperta di Marco Tripisciano, per un evento che promette emozioni e colpi di scena. Pochi minuti dopo, alle 9:55, su Rai Play Sport 2, spazio all’Atletica Leggera, con la terza giornata degli Europei Indoor, trasmessa in diretta da Apeldoorn, Olanda. A raccontare le gare ci saranno Luca Di Bella e Stefano Tilli, con Elisabetta Caporale pronta a raccogliere le interviste esclusive ai protagonisti della competizione.

La mattinata continua con un’altra grande sfida dello Sci di Fondo. Alle 11:30, su Rai Play Sport 1, scatta la 50 km maschile dei Mondiali di Trondheim, un’autentica battaglia di resistenza su neve e fatica, seguita da Marco Tripisciano e Marco Selle, mentre su Rai Play Sport 3, sempre alle 11:30, si vola in Georgia per la Coppa del Mondo di Snowboard, con la prima gara di Snowboard Cross (SBX) da Gudauri. A raccontare l’evento saranno Gianluca Gafforio e Gigi Carletti, per una disciplina sempre più spettacolare e ricca di adrenalina.

Nel pomeriggio, alle 14:30, si torna in Norvegia per il secondo atto della Combinata Nordica, con la prova di Fondo 10 km maschile sempre da Trondheim, seguita da Marco Tripisciano, prima di un altro appuntamento imperdibile con il Salto con gli Sci HS 138 maschile, in diretta dalle 15:45, con la telecronaca affidata a Fabrizio Piacente. A chiudere la giornata, alle 17:50, il grande volley femminile si prende la scena su Rai Play Sport 2, con il primo quarto di finale dei Playoff di Serie A1 tra Novara e Chieri, trasmesso in diretta dal Pala Igor, con il commento tecnico di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Combinata Nordica - Salto HS 138 maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano



da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Marco Tripisciano ore 09:55 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Europei indoor di Atletica: 3a giornata - Sessione mattutina (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale



da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Interviste: Elisabetta Caporale ore 11:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Sci di Fondo - 50 km maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle



da Trondheim [Norvegia] Telecronca: Marco Tripisciano e Marco Selle ore 11:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard: Coppa del Mondo - Gudauri: SBX - gara 1 (diretta)

da Gudauri [Georgia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti



da Gudauri [Georgia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 14:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Combinata Nordica - Fondo 10 Km maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano



da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Marco Tripisciano ore 15:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Salto con gli Sci - HS 138 maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Fabrizio Piacente



da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Fabrizio Piacente ore 17:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A1 femminile - Play Off: Quarti #1 Novara - Chieri (diretta)

da Novara

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

