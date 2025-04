Diretta Rai Sport Sabato 5 Aprile 2025 - Rugby, Ciclismo, Pallavolo, Snowboard e gli altri eventi live

In vista del weekend, Sabato 5 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Si parte alle 11:00 con TG Sport Giorno, in onda dallo studio TV1 di Milano, per il primo punto sulla cronaca sportiva del sabato. Le ultime novità, gli aggiornamenti in tempo reale e i temi caldi delle prossime ore, in un notiziario essenziale per chi vuole restare aggiornato.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:20, i riflettori si spostano a Roma, nello studio SR8, dove va in onda TG Sport Sera del Sabato. Un’edizione in diretta pensata per riassumere la giornata e introdurre gli eventi della serata, con un taglio sempre più vicino al weekend calcistico.

Subito dopo, alle 18:30, arriva uno degli appuntamenti più attesi: Dribbling, curato da Monica Matano, apre la sua finestra settimanale sullo sport e sui suoi protagonisti. L’intervista esclusiva è dedicata a Gianni Bugno, leggendario campione del ciclismo italiano, che ripercorre la sua carriera: due Mondiali, un Giro d’Italia dominato dalla prima all’ultima tappa, la vittoria alla Sanremo e al Fiandre. A seguire, la puntata si arricchisce con due ospiti d’eccezione dal mondo del calcio: Karl-Heinz Rummenigge, icona tedesca e simbolo indimenticato dell’Inter, e Manuela Giugliano, colonna della Roma e della Nazionale femminile. Il finale è dedicato al volley e all’impegno civile con Alessandra Campedelli, che condividerà la sua esperienza e il suo impegno per i diritti delle donne in Iran e Pakistan.

Infine, alle 23:00, arriva l’immancabile appuntamento con 90° Minuto del Sabato, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Una serata tutta dedicata alla Serie A, con immagini esclusive, collegamenti dai campi, analisi tattiche, commenti degli ospiti e un’attenta lettura degli episodi arbitrali con l’ausilio della moviola. Una full immersion nel cuore del calcio italiano, pensata per chi non vuole perdersi nulla della giornata sportiva.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Due volte campione del mondo su strada, un Giro d'Italia conquistato correndo in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa, una Sanremo e un Giro delle Fiandre: Gianni Bugno, uno dei campioni più amati nella storia del ciclismo italiano, si racconta in una lunga intervista a Monica Matano. A seguire, due ospiti calcistici: il campione tedesco Karl-Heinz Rummenigge, ancora oggi beniamino dei tifosi dell'Inter, e Manuela Giugliano, protagonista della Roma e della Nazionale femminile. In chiusura, Alessandra Campedelli, figura di primo piano del volley femminile, che racconterà la sua battaglia in difesa dei diritti delle donne in Iran e in Pakistan.



: a cura di Monica Matano Due volte campione del mondo su strada, un Giro d'Italia conquistato correndo in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa, una Sanremo e un Giro delle Fiandre: Gianni Bugno, uno dei campioni più amati nella storia del ciclismo italiano, si racconta in una lunga intervista a Monica Matano. A seguire, due ospiti calcistici: il campione tedesco Karl-Heinz Rummenigge, ancora oggi beniamino dei tifosi dell'Inter, e Manuela Giugliano, protagonista della Roma e della Nazionale femminile. In chiusura, Alessandra Campedelli, figura di primo piano del volley femminile, che racconterà la sua battaglia in difesa dei diritti delle donne in Iran e in Pakistan. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 5 Aprile 2025

Si comincia all’alba, alle 06:00, con RadioCorsa, finestra storica dedicata al ciclismo in tutte le sue forme, dagli eventi professionistici alle imprese del passato che hanno segnato la leggenda delle due ruote. Dalle 07:00 in poi si entra nel vivo con TG Sport Mattina, notiziario in diretta che apre la giornata informativa sportiva. Subito dopo, alle 07:30, spazio al grande spettacolo del freestyle con i Mondiali Big Air da Engadina, telecronaca di Silvano Ploner. A seguire, alle 08:30, la palla a spicchi è protagonista con Urania Milano - Udine, 35ª giornata di Serie A2: una partita ad alta tensione, con la capolista friulana chiamata a superare un ostacolo difficile in trasferta, mentre Milano cerca punti per garantirsi l’accesso ai playoff.

Alle 10:30 torna la passione per il calcio femminile con la replica di Svezia - Italia, Nations League, con la voce di Tiziana Alla affiancata da Katia Serra e l’approfondimento in studio di Simona Rolandi e Martina Angelini. Alle 12:30 è il turno della pallanuoto con Trieste - Ortigia, Serie A1 maschile, mentre alle 13:45 Gli Imperdibili offre uno sguardo sul meglio della programmazione Rai. Alle 13:50, in diretta da Viadana, il rugby torna protagonista con la 17ª giornata della Serie A Elite maschile: Viadana - Rovigo, una sfida al vertice raccontata da Armando Palanza e Tommaso Visentin. Dalle 16:00 si torna in sella con il GP Indurain, diretta da Estella-Lizarra, telecronaca affidata alla coppia De Luca–Petacchi.

La seconda parte della giornata si apre alle 17:30 con l’eleganza dell’equitazione e le Finali di Coppa del Mondo di Salto a Basilea, anche se in differita. Poi, alle 20:20, riflettori puntati sulla pallavolo maschile con i playoff della Superlega: Sir Perugia contro Lube Civitanova, uno scontro diretto che accende il PalaBarton e le voci inconfondibili di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle 23:00, l’adrenalina dello snowboard cross con la prima gara di Coppa del Mondo da Mount St. Anne, per poi chiudere la maratona sportiva con repliche notturne: ancora rugby alle 00:30, ciclismo alle 02:30, motori alle 04:00 con Reparto Corse, e nuovamente snowboard alle 04:30.

ore 06:00 Rubrica: RadioCorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Freestyle. Mondiali : Big Air (replica)

da Engadina [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

Mondiali 2025 di sci freestyle in Engadina, Svizzera, con la prova di Big Air.

da Engadina [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner Mondiali 2025 di sci freestyle in Engadina, Svizzera, con la prova di Big Air. ore 08:30 Pallacanestro. Serie A2 Old Wild West: 35a giornata: Wegreenit Urania Milano-Old Wild West Udine (replica del 2/4)

dal PalaLido - Allianz Claud di Milano

Telecroanca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

La Serie A2 entra nell'ultimo mese di stagione regolare. Udine, prima in classifica con un margine importante sulla seconda, è forse all'ultimo scoglio in trasferta per poter rendere sempre più realistico il sogno della promozione diretta. Attenzione però all'Urania Milano, che a sua volta va a caccia di punti decisivi per sigillare l'accesso ai playoff. Senza dimenticare che, all'andata, solo una tripla di Stefanelli sulla sirena regalò la vittoria ai friulani (75-74). Al termine di una gara a lungo guidata dalla squadra milanese.

dal PalaLido - Allianz Claud di Milano Telecroanca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol La Serie A2 entra nell'ultimo mese di stagione regolare. Udine, prima in classifica con un margine importante sulla seconda, è forse all'ultimo scoglio in trasferta per poter rendere sempre più realistico il sogno della promozione diretta. Attenzione però all'Urania Milano, che a sua volta va a caccia di punti decisivi per sigillare l'accesso ai playoff. Senza dimenticare che, all'andata, solo una tripla di Stefanelli sulla sirena regalò la vittoria ai friulani (75-74). Al termine di una gara a lungo guidata dalla squadra milanese. ore 10:30 Calcio. Nazionale femminile Nations League: Svezia - ITALIA (replica)

dalla Solna Arena di Solna [Svezia]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Studio: Simona Rolandi e Martina Angelini

dalla Solna Arena di Solna [Svezia] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Studio: Simona Rolandi e Martina Angelini ore 12:30 Pallanuoto. Serie A1 maschile: Trieste - Ortigia (replica)

da Trieste

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Trieste Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 13:45 Gli Imperdibili Promo

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 13:50 Rugby. Serie A Elite maschile - 17a giornata: Viadana-Rovigo (diretta)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin

La 17a giornata della regular season delle Serie A Elite ci offre questa sfida al vertice tra la capolista Viadana e la Femi CZ Rovigo.

da Viadana [Mantova] Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin La 17a giornata della regular season delle Serie A Elite ci offre questa sfida al vertice tra la capolista Viadana e la Femi CZ Rovigo. ore 16:00 Ciclismo: GP Indurain (diretta)

da Estella-Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi

da Estella-Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi ore 17:30 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea Salto Competition 2 2a giornat (differita)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani

da Basilea [Svizzera] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani ore 20:20 Pallavolo Maschile: Playoff Superlega Credem Banca 2024/25 #1: Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal PalaBarton di Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Snowboard Cross - gara 1 (differita)

da Mount St. Anne [Canada]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Mount St. Anne [Canada] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 00:30 Rugby. Serie A Elite maschile - 17a giornata: Viadana-Rovigo (replica)

ore 02:30 Ciclismo 2025 GP Indurain(replica)

ore 04:00 Reparto Corse (replica)

ore 04:30 Snowboard. Coppa del Mondo Mount Snowboard Cross - gara 1 (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

Nel pomeriggio, alle 15:30, su Rai Play Sport 1, occhi puntati sulla Spagna con la diretta del GP Indurain, una delle classiche del calendario ciclistico primaverile, in partenza da Estella-Lizarra. La corsa sarà raccontata da Andrea De Luca e Alessandro Petacchi, voce ed esperienza sul campo di due volti simbolo delle due ruote in Rai.

A seguire, alle 17:00, su Rai Play Sport 2, arriva la velocità dello snowboard cross, con la gara 1 della Coppa del Mondo da Mount St. Anne, in Canada. Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti saranno alla telecronaca per raccontare salti, sorpassi e curve mozzafiato su una delle piste più spettacolari del circuito internazionale.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 15:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: GP Indurain (diretta)

da Estella-Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi



da Estella-Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi ore 17:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard: Coppa del Mondo - Mount St. Anne: SBX - Gara 1 (diretta)

da Mount St. Anne [Canada]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog