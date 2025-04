Diretta Rai Sport Domenica 6 Aprile 2025 - Playoff Pallavolo Maschile, Femminile e gli altri eventi live

In vista del weekend, Domenica 6 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La giornata sportiva di Raidue si apre alle 11:00 con il consueto appuntamento in diretta con il TG Sport Mattino, trasmesso dallo studio TV1 di Milano, un notiziario essenziale per chi vuole iniziare la domenica con una panoramica completa su ciò che sta accadendo nel mondo dello sport, con risultati, cronache e aggiornamenti in tempo reale. Nel pomeriggio, alle 15:15, si entra nel vivo con Rai Sport Live, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, che traghettano il pubblico verso uno dei momenti più attesi della giornata.

Infatti, alle 15:20, sempre su Raidue, è tempo di grande volley con la Semifinale #3 dei Playoff di Serie A1 Tigotà 2024/25 tra Conegliano e Novara, in diretta dal palazzetto di Villorba, a Treviso. La telecronaca è affidata alla collaudata coppia formata da Marco Fantasia e Giulia Pisani, pronti a raccontare una sfida che promette spettacolo. Dopo l’1-1 maturato nelle prime due gare, con la netta vittoria di Conegliano in Gara 1 seguita dalla reazione strepitosa di Novara in Gara 2 e dalla conquista della CEV Cup in Romania, la terza partita si preannuncia decisiva. Il Palaverde sarà gremito per la settima volta in stagione, con i soliti 5344 spettatori a spingere le ragazze di coach Santarelli, chiamate a riscattare la prima vera battuta d’arresto stagionale. Ma attenzione all’entusiasmo di Novara, che arriva con grande fiducia e voglia di sorprendere ancora.

Alle 17:50 si torna allo studio SR8 di Roma per il TG Sport Sera della Domenica, un altro momento di informazione in tempo reale con le notizie più calde della giornata, mentre la serata si chiude con il classico appuntamento delle 22:45 con La Domenica Sportiva... al 90°, in diretta dallo studio TV1 di Milano. In studio Simona Rolandi, affiancata da un parterre d’eccezione composto da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, analizza il weekend sportivo con immagini, statistiche, interviste e commenti. Un viaggio tra calcio e altri sport dove i protagonisti raccontano non solo le proprie imprese sul campo, ma anche i percorsi umani e personali. A seguire, dalle 00:30, spazio a L’Altra DS, condotta da Fabrizio Tumbarello, per un approfondimento ancora più libero e trasversale, dedicato a chi vuole chiudere la domenica sportiva senza filtri.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio Tv1 - Milano



: dallo studio Tv1 - Milano ore 15:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femminile: Playoff Serie A1 Tigotà 2024/25 Semifinale #3: Conegliano - Novara (diretta)

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Le pantere di coach Santarelli saranno chiamate a reagire dopo la prima sconfitta stagionale, che ha portato la Serie di Semifinale Scudetto sull’1-1 dopo il 3-0 di Gara 1 al Palaverde. Praticamente perfetta la Gara 2 giocata al PalaIgor da Novara, che poi ha dato seguito all’eccezionale risultato andando a vincere la CEV Cup in Romania. Una trasferta che potrebbe farsi sentire nelle gambe delle ragazze di coach Bernardi, soprattutto davanti ai soliti 5344 del palazzetto di Villorba, al settimo tutto esaurito in stagione. Ma l’umore non potrebbe essere migliore e quello che si attende è un incontro aperto, fondamentale per indirizzare la Serie che poi proseguirà sicuramente (almeno) fino a Gara 4, in programma mercoledì 9 aprile alle 20.30, nuovamente in casa delle piemontesi.



: da Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Le pantere di coach Santarelli saranno chiamate a reagire dopo la prima sconfitta stagionale, che ha portato la Serie di Semifinale Scudetto sull’1-1 dopo il 3-0 di Gara 1 al Palaverde. Praticamente perfetta la Gara 2 giocata al PalaIgor da Novara, che poi ha dato seguito all’eccezionale risultato andando a vincere la CEV Cup in Romania. Una trasferta che potrebbe farsi sentire nelle gambe delle ragazze di coach Bernardi, soprattutto davanti ai soliti 5344 del palazzetto di Villorba, al settimo tutto esaurito in stagione. Ma l’umore non potrebbe essere migliore e quello che si attende è un incontro aperto, fondamentale per indirizzare la Serie che poi proseguirà sicuramente (almeno) fino a Gara 4, in programma mercoledì 9 aprile alle 20.30, nuovamente in casa delle piemontesi. ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 6 Aprile 2025

La programmazione di Rai Sport HD per domenica 6 aprile 2025 offre una maratona sportiva che attraversa discipline, passioni e palcoscenici internazionali, partendo già dalle prime luci dell’alba. Alle 06:00 si comincia con la replica del Campionato Italiano di Tennis da Tavolo da Montesilvano, con la telecronaca di Dario Di Gennaro, seguita alle 06:45 da uno Speciale TG Sport dedicato a Marta Cavalli, volto simbolo del ciclismo femminile. Alle 07:00 spazio all’attualità con il TG Sport Mattina, in diretta, che introduce una domenica ricca di emozioni. Subito dopo, alle 07:30, torna l’equitazione con la replica della seconda giornata della Coppa del Mondo di Salto da Basilea, accompagnata dalle voci esperte di Gianluigi Zamponi e Luca Marziani.

Alle 10:15, l’adrenalina delle due ruote si accende con la replica del GP Indurain 2025, da Estella-Lizarra, raccontato da Andrea De Luca e Alessandro Petacchi, mentre alle 11:45 si passa al rugby con Viadana-Rovigo, match clou della 17ª giornata della Serie A Elite, che mette a confronto due squadre in piena corsa per il titolo. La telecronaca è affidata a Armando Palanza e Tommaso Visentin. Dalle 13:50, si torna in diretta con l’equitazione per la quarta giornata della Coppa del Mondo di Salto a Basilea, Round A, prima parte della terza competizione di giornata.

Nel pomeriggio, alle 15:25, spazio alla potenza e tecnica dell’arrampicata sportiva, con la replica del Campionato Italiano Boulder, seguito da una nuova sessione live dell’equitazione alle 16:00, sempre da Basilea, con il Round B della Salto Competition 3, nuovamente con Zamponi e Marziani alla telecronaca. Dopo un altro speciale TG Sport su Marta Cavalli alle 17:35, i riflettori si accendono alle 17:50 con la diretta della semifinale playoff di Superlega Maschile tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, gara 1 di una sfida che promette spettacolo e tensione altissima, raccontata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

La prima serata è nel segno del fango e della sabbia: alle 20:30 e 21:30, in differita, vanno in onda le due manche del Mondiale MXGP e MX2 da Riola Sardo, un tracciato impegnativo e spettacolare nel cuore della Sardegna, raccontato da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 22:30, invece, si vola a Las Vegas per la replica del match di pugilato valido per l’IBF tra Guido Vianello e Richard Torrez Jr, evento che potrebbe rappresentare una svolta nella carriera del pugile romano, con Davide Novelli e Patrizio Oliva al commento.

A chiudere la lunga giornata, alle 00:00, lo Snowboard Cross con la seconda gara della Coppa del Mondo 2024/25 da Mount St. Anne in Canada, telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti, quindi dalle 01:30 e per tutta la notte altre repliche di equitazione da Basilea e, alle 05:30, l’appuntamento con Reparto Corse, la rubrica motoristica di RaiSport che offre pagelle F1, tecniche in 3D, interviste e analisi su MotoGP, Rally, GT e tutto il mondo delle corse.

ore 06:00 Tennis da Tavolo 2025: Camp. Italiani (replica)

da Montesilvano [Pescara]

Telecronaca: Dario Di Gennaro

da Montesilvano [Pescara] Telecronaca: Dario Di Gennaro ore 06:45 Speciale TG Sport: Marta Cavalli

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea Salto Competition 2 2a giornata (replica)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani

da Basilea [Svizzera] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani ore 10:15 Ciclismo 2025 GP Indurain (replica)

da Estella-Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi

da Estella-Lizarra [Spagna] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi ore 11:45 Rugby. Serie A Elite maschile - 17a giornata: Viadana-Rovigo (replica)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin

La 17a giornata della regular season delle Serie A Elite ci offre questa sfida al vertice tra la capolista Viadana e la Femi CZ Rovigo.

da Viadana [Mantova] Telecronaca: Armando Palanza e Tommaso Visentin La 17a giornata della regular season delle Serie A Elite ci offre questa sfida al vertice tra la capolista Viadana e la Femi CZ Rovigo. ore 13:50 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea Salto Competition 3 Round A - 4a gior. (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani

da Basilea [Svizzera] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani ore 15:25 Arrampicata Sportiva Camp. Italiano Boulder (replica)

Telecronaca Silvano Ploner

Telecronaca Silvano Ploner ore 16:00 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea Salto Competition 3 Round B - 4a gior. (diretta)

da Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani

da Basilea [Svizzera] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Luca Marziani ore 17:35 Speciale TG Sport: Marta Cavalli

ore 17:50 Pallavolo Maschile: Playoff Superlega Credem Banca 2024/25 #1: Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta)

da Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Inizia una delle sfide più affascinanti di questo campionato, la gara 1 della semifinale di play off tra Trento e Piacenza.

da Trento Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Inizia una delle sfide più affascinanti di questo campionato, la gara 1 della semifinale di play off tra Trento e Piacenza. ore 20:30 Motocross. Mondiale MXGP MX2 - gara 2 (differita della giornata)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.

da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 21:30 Motocross. Mondiale MXGP MXGP - gara 2 (differita della giornata)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.

da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 22:30 Pugilato. IBF – Pesi Massimi: Guido Vianello VS Richard Torrez Jr (replica)

dal Palms Casino di Las Vegas [Usa]

Telecronaca: Davide Novelli e Patrizio Oliva

Guido Vianello torna sul ring. Al Palms Casino Resort di Las Vegas, il peso massimo italiano affronterà l’americano Richard Torrez Jr, argento alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 prima di diventare professionista. Il match può rappresentare una svolta per la carriera del romano, per avvicinarsi alla possibilità di combattere per il titolo mondiale.

dal Palms Casino di Las Vegas [Usa] Telecronaca: Davide Novelli e Patrizio Oliva Guido Vianello torna sul ring. Al Palms Casino Resort di Las Vegas, il peso massimo italiano affronterà l’americano Richard Torrez Jr, argento alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 prima di diventare professionista. Il match può rappresentare una svolta per la carriera del romano, per avvicinarsi alla possibilità di combattere per il titolo mondiale. ore 00:00 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Snowboard Cross - gara 2 (differita della giornata)

da Mount St. Anne [Canada]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Mount St. Anne [Canada] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 01:30 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea 2a giornata (replica)

ore 04:00 Equitazione. Finali di Coppa del Mondo di Salto Basilea 4a giornata (replica)

ore 05:30 Rubrica: Reparto Corse (replica)

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming di domenica 6 aprile 2025 rappresentano un'occasione imperdibile per seguire le competizioni sportive internazionali in tempo reale, anche fuori dalla programmazione televisiva classica. Su Rai Sport HD, il live streaming è attivo 24 ore su 24, permettendo di seguire l'intero palinsesto del canale in diretta integrale, ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Nel pomeriggio si entra nel vivo con tre eventi trasmessi in simultanea sulle piattaforme digitali Rai Play Sport. Alle 16:00, su Rai Play Sport 1, va in onda in diretta esclusiva la gara 2 del Mondiale Motocross MX2 dalla Sardegna, precisamente da Riola Sardo, teatro di un circuito sabbioso tra i più impegnativi del calendario. La telecronaca è affidata a Gianluca Gafforio e Mirko Milani, che ci accompagneranno anche alle 17:00, sempre su Rai Play Sport 1, per la gara 2 del MXGP, la classe regina del motocross, con i grandi campioni mondiali impegnati sullo stesso tracciato.

Contemporaneamente, alle 17:00, su Rai Play Sport 2, si potrà assistere in diretta alla seconda gara dello Snowboard Cross, valida per la Coppa del Mondo 2024/25 a Mount St. Anne, in Canada. Anche in questo caso, il commento è garantito da due voci esperte e affiatate: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti. Un doppio appuntamento quindi, motocross e snowboard, in contemporanea, da seguire online per vivere l’emozione della competizione internazionale senza interruzioni.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 di Sardegna - Gara 2 (diretta)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.



da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MXGP di Sardegna - Gara 2 (diretta)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.



da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 17:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard Coppa del Mondo - Mount St. Anne: SBX - Gara 2 (diretta)

da Mount St. Anne [Canada]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog