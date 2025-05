Guida TV Sky Cinema e NOW: Uno di noi, Mercoledi 28 Maggio 2025

Mercoledì 28 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Uno di noi, un dramma intenso con Kevin Costner e Diane Lane. Dopo aver lasciato il ranch nel Montana, una coppia affronta una pericolosa famiglia criminale per salvare la nuora e il nipote, in una storia di coraggio e giustizia. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Nowhere Special - Una storia d’amore, toccante pellicola di Uberto Pasolini con James Norton. Malato terminale, un padre cerca disperatamente una nuova famiglia per il figlio di quattro anni, offrendo un racconto umano, struggente e delicato. Il classico intramontabile La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock è su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15). Incaricato di pedinare una donna misteriosa, un detective interpretato da James Stewart scivola in un’ossessione pericolosa, tra illusioni e inganni.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Belle & Sebastien - L’avventura continua, secondo capitolo delle avventure tratte dai romanzi di Cécile Aubry. Sebastien non si rassegna alla scomparsa di Angelina e parte alla sua ricerca insieme alla fedele Belle, scoprendo verità che cambieranno tutto. L’epicità della Seconda Guerra Mondiale è al centro di Midway, in onda su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00). Diretto da Roland Emmerich, il film racconta l’epica battaglia tra la Marina statunitense e la flotta giapponese dopo l’attacco di Pearl Harbor, con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Brividi assicurati su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) con La casa del terrore, teen horror ambientato in una escape room trasformata in incubo. Sei ragazzi si ritrovano intrappolati e perseguitati da aguzzini ossessionati dalla tortura in una notte di Halloween da incubo.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) offre Duplicity, sofisticata commedia con Clive Owen e Julia Roberts nei panni di due ex agenti segreti e amanti, che si lanciano in un elaborato piano di spionaggio industriale tra doppi giochi e scintille sentimentali. Il dramma si fa profondo su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) con Eravamo bambini, storia di quattro amici segnati da un crimine del passato. Vent’anni dopo, le loro vite si intrecciano nuovamente tra rabbia, perdono e ricerca della verità, con Lorenzo Richelmy e Alessio Lapice. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone The Estate, commedia originale Sky con un cast brillante guidato da Kathleen Turner, Anna Faris e Toni Collette. Due sorelle cercano di ingraziarsi l’anziana e ricca zia per garantirsi un’eredità, ma gli ostacoli non mancheranno.

Il tono resta leggero su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) con Gli idoli delle donne, dove il gigolò più desiderato deve reinventarsi dopo un incidente che ne compromette l’aspetto. Affiancato da un bizzarro maestro della seduzione, dovrà imparare nuove tecniche per tornare in pista. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) c’è Red Snake, un potente film al femminile ambientato nel cuore del conflitto in Kurdistan. Una giovane yazida, schiava sessuale dei jihadisti, si ribella unendosi a un gruppo di combattenti, in una storia di resistenza e riscatto.

