Guida TV Sky Cinema e NOW: Sicario, Mercoledi 4 Giugno 2025

Mercoledi 4 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Sicario, un acclamato action thriller firmato Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Una giovane agente dell'FBI viene catapultata nella spietata guerra al narcotraffico messicano, dove le regole sfumano e la giustizia assume contorni oscuri. La missione, apparentemente chiara, si trasforma presto in una discesa negli abissi della violenza e della corruzione. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) prosegue l’intenso racconto biografico con Changeling, diretto da Clint Eastwood. Angelina Jolie interpreta una madre alla disperata ricerca del figlio rapito. Quando la polizia le restituisce un bambino che non riconosce, inizia una battaglia solitaria contro un sistema che la considera folle. Un dramma toccante tratto da una storia vera, che denuncia abusi di potere e indifferenza istituzionale.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) c’è Ogni maledetta domenica, spettacolare immersione nel mondo del football americano con Al Pacino nei panni di un coach in crisi. Oliver Stone firma una regia dinamica che esalta le tensioni interne ed esterne a una squadra sul viale del tramonto. La rinascita passa per lo scontro tra esperienza e nuove ambizioni. Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) arriva Wonka, favola musicale con Timothée Chalamet che racconta le origini del celebre inventore di dolciumi creato da Roald Dahl. Prima della celebrità, c’è il sogno, le difficoltà, e il confronto con rivali corrotti in una città che non ama i sognatori. Un film visivamente ricco che celebra creatività e determinazione.

Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda Il cavaliere oscuro - Il ritorno, capitolo finale della trilogia di Nolan. Dopo anni di esilio, Bruce Wayne torna nei panni di Batman per affrontare la minaccia di Bane, un nemico che vuole piegare Gotham con il terrore e la distruzione. Un epilogo cupo ed epico che chiude una delle saghe più celebrate del cinema moderno. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) spazio all’horror con Polaroid, in cui una macchina fotografica maledetta semina morte e mistero. Ogni scatto è una condanna, ogni immagine nasconde un presagio funesto. Un incubo ad alta tensione che gioca con la paura dell'invisibile.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda la commedia sentimentale 7 ore per farti innamorare, diretta e interpretata da Giampaolo Morelli. Un giornalista deluso dalla fine di una relazione si affida a un’improbabile coach sentimentale per riconquistare la sua ex. Ne nasce un percorso imprevedibile tra lezioni di seduzione e riscoperta di sé. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è Anime nere, potente dramma criminale tratto dal romanzo di Gioacchino Criaco. Tre fratelli si ritrovano dopo anni a causa di un atto intimidatorio che riaccende le tensioni tra clan. Un viaggio nelle radici profonde della ‘Ndrangheta, tra destino e vendetta. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) risate e intrigo con La legge è uguale per tutti...forse, commedia 'gialla' con Ciro Ceruti e Ciro Villano. Un piccolo truffatore finisce nei guai e chiede aiuto al cognato, avvocato pasticcione. Malintesi, equivoci e battute per una serata all’insegna della leggerezza.

Infine, tra le proposte di Sky Cinema +24, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna la commedia Mia moglie è un fantasma, dove un triangolo amoroso prende una piega soprannaturale tra medium, gelosie e spettri. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) si può rivedere J. Edgar, ritratto complesso e controverso di uno degli uomini più potenti del Novecento americano, tra segreti personali e missioni pubbliche.

