Guida TV Sky Cinema e NOW: Game Night - Indovina chi muore stasera?, Giovedi 5 Giugno 2025

Giovedi 5 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Game Night - Indovina chi muore stasera? su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) è una brillante commedia-thriller che gioca sull’ambiguità tra finzione e realtà, trasformando una normale serata tra amici in un vortice di eventi imprevedibili e colpi di scena. Jason Bateman e Rachel McAdams guidano il cast con ironia e ritmo serrato. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) Il giorno dell’incontro, esordio alla regia per Jack Huston, offre un racconto intimo e malinconico che scava nella memoria e nei legami interrotti, con interpretazioni di grande intensità emotiva.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna C’era una volta in America, capolavoro di Sergio Leone che non smette di incantare con la sua narrazione sospesa tra nostalgia e dolore, accompagnata dalle musiche leggendarie di Ennio Morricone. Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) Il cacciatore di giganti trasporta il pubblico in un mondo fantastico dove coraggio e leggenda si intrecciano, in un'avventura adatta a tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) Il tesoro dell’Amazzonia è pura adrenalina, con Dwayne Johnson protagonista di una caccia al tesoro tra nemici letali e ambientazioni esotiche. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) Gone – Scomparsa mostra una Amanda Seyfried determinata e fragile al tempo stesso, in una corsa contro il tempo che sfida le istituzioni e scava nel trauma.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) Chiamami col tuo nome è un’esperienza sensoriale e struggente, un racconto d’amore adolescenziale che rimane scolpito nella memoria per la sua autenticità e delicatezza. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) Vita segreta di Maria Capasso mostra il lato oscuro della sopravvivenza, con Luisa Ranieri in un ruolo complesso e crudo, ritratto potente di una donna spinta oltre ogni limite.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) Sono tornato propone una riflessione acuta e provocatoria sull’Italia contemporanea attraverso il ritorno surreale di Benito Mussolini, interpretato con carisma da Massimo Popolizio. Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) Sicario è una discesa negli abissi della guerra al narcotraffico, diretto con spietata precisione da Denis Villeneuve. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) Changeling racconta una battaglia contro la corruzione e l’ingiustizia, con Angelina Jolie in una delle sue performance più toccanti, diretta da Clint Eastwood.

