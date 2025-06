Guida TV Sky Cinema e NOW: Safe House - Nessuno è al sicuro, Venerdi 6 Giugno 2025

Venerdi 6 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) l’azione regna sovrana con Safe House – Nessuno è al sicuro, spy thriller con Denzel Washington, Ryan Reynolds e Brendan Gleeson. Un ex agente della CIA braccato da spietati mercenari per un microchip compromettente è costretto a fidarsi di un giovane e inesperto agente. Tra inseguimenti, sparatorie e continui colpi di scena, il film promette due ore di pura tensione. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) spazio al fascino senza tempo di Ladyhawke, la favola dark con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Due amanti maledetti possono incontrarsi solo all’alba e al tramonto, vittime di un incantesimo che li trasforma in un falco e in un lupo. Un’avventura epica sospesa tra amore e magia. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) leggerezza e tenerezza con Lo stagista inaspettato, dove Robert De Niro interpreta un ex dirigente in pensione che diventa stagista senior in una startup guidata da Anne Hathaway. Un incontro generazionale tra valori umani e ritmi moderni che fa sorridere e riflettere.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) protagonisti piumati in Prendi il volo, animazione targata Illumination. Una famiglia di anatre decide di affrontare la prima migrazione verso sud, ma il viaggio si trasforma in una continua scoperta tra pericoli e incontri sorprendenti. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) tornano Robert Downey Jr. e Jude Law in una versione esplosiva di Sherlock Holmes, alle prese con un nuovo nemico legato all’occulto. L’atmosfera gotica di Londra fa da sfondo a una caccia all’uomo tra deduzioni geniali, duelli e misteri. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) il terrore assume forme surreali con Willy’s Wonderland, horror grottesco in cui Nicolas Cage affronta pupazzi animatronici posseduti in un luna park abbandonato. Una battaglia splatter tra sangue e metallo, perfetta per gli amanti del genere più estremo.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) arriva Tutti in piedi, commedia romantica con Franck Dubosc. Un playboy bugiardo si finge disabile per conquistare una donna, ma l’inganno lo costringerà a fare i conti con emozioni autentiche e un possibile cambiamento. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) in prima serata il biopic Better Man, incentrato su Robbie Williams. Diretto da Michael Gracey, il film intreccia realtà e finzione raccontando l’ascesa del cantante, dai Take That alla carriera solista, con Williams stesso protagonista della sua storia. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) debutto alla regia per Margherita Buy con Volare, una commedia che esplora paure e possibilità. L’attrice interpreta una donna con fobia di volare che, iscritta a un corso terapeutico, intraprende un viaggio inaspettato dentro sé stessa e verso gli altri.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) si ride e si indaga con Game Night – Indovina chi muore stasera?, dove una serata tra amici si trasforma in un vero giallo. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ritorna Il giorno dell’incontro, dramma intenso con Michael Pitt, Joe Pesci e Steve Buscemi incentrato sulle ombre del passato di un ex pugile.

Safe House - Nessuno è al sicuro

Spy-Action con Denzel Washington, Ryan Reynolds e Brendan Gleeson. Un ex agente della Cia, in possesso di un microchip compromettente, viene braccato da un gruppo di mercenari.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ladyhawke

Cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer in una struggente fiaba d'amore. Il diabolico sortilegio di un uomo malvagio nega l'amore fra una donna e un cavaliere

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Lo stagista inaspettato

Commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Stufo della pensione, un settantenne accetta un posto da stagista senior in un’azienda di moda, dove sarà l'assistente di una giovane manager.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Prendi il volo

Prendi il Volo è un'avventura animata targata Illumination con protagonisti degli arditi volatili. Una famiglia di anatre decide di lasciare la quiete dello stagno per vivere la loro prima migrazione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sherlock Holmes

Robert Downey Jr. e Jude Law in una rilettura nel segno del fantastico del celebre detective. Holmes e il fidato Watson devono indagare su una serie di delitti legati alla magia nera.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Wily's Wonderland

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti in piedi

Franck Dubosc e Alexandra Lamy in una commedia romantica politicamente scorretta. Jocelyn, playboy egoista e bugiardo, finge di essere disabile per sedurre la bella Florence.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Better Man

Robbie Williams è attore e protagonista di questo biopic musicale diretto da Michael Gracey. Dall’esordio con i Take That alla carriera da solista, l’ascesa di un talento unico, capace di trasformarsi, nonostante le fragilità, in una superstar globale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Volare

Esordio alla regia per Margherita Buy, anche protagonista di una commedia con Anna Bonaiuto. Un'attrice si iscrive a un corso per vincere la paura di volare che da sempre le ha limitato carriera e vita privata, trovandosi insieme a uno strambo gruppo di compagni di fobia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Game Night - Indovina chi muore stasera?

Jason Bateman e Rachel McAdams in una mystery-comedy. Un gruppo di amici impegnati in un gioco di società scoprono che il crimine su cui stanno indagando per finta è davvero accaduto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il giorno dell'incontro

Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi nella pellicola d'esordio di Jack Huston. Prima di tornare a combattere, un ex pugile di successo ripercorre il suo passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)