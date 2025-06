Guida TV Sky Cinema e NOW: Ready Player One, Giovedi 12 Giugno 2025

Giovedi 12 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Ready Player One, spettacolare adattamento firmato Steven Spielberg del bestseller di Ernest Cline. Ambientato nel 2045, il film trasporta lo spettatore all’interno dell’OASIS, un universo virtuale dove milioni di persone si rifugiano per sfuggire alla realtà. Quando il creatore del gioco muore lasciando in eredità il suo impero a chi troverà un easter egg nascosto, un ragazzo comune si ritrova a combattere in un’avventura mozzafiato tra avatar, citazioni pop e realtà aumentata. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) ritorna un cult indimenticabile: Ufficiale e gentiluomo, vincitore di due Oscar e due Golden Globe. Richard Gere è il ribelle Zack Mayo, che si arruola nell’accademia per piloti di jet militari ma deve fare i conti con un istruttore inflessibile e con le emozioni che prova per una ragazza del posto. Una storia di formazione e riscatto che ha segnato un’epoca. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone l'action-comedy (Im)perfetti criminali, Sky Original diretto da Alessio Maria Federici. Quattro guardie giurate tentano il colpo della vita per aiutare un amico in difficoltà economica, ma niente va secondo i piani. Umorismo, suspense e colpi di scena si intrecciano in questa commedia contemporanea.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) torna Shrek, il film d’animazione che ha rivoluzionato l’immaginario fiabesco con un orco burbero ma dal cuore d’oro, pronto a salvare una principessa con un segreto. Ironico, irriverente e commovente, è un classico senza tempo premiato con l’Oscar. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) Impatto imminente mette in scena un inseguimento serrato con Bruce Willis nei panni di un ex detective ossessionato dalla ricerca dell’assassino del padre. Ad affiancarlo Sarah Jessica Parker, per un mix di azione e tensione. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) va in onda il revenge movie Sky Original Dead Shot – Vendetta disperata. Un ex militare irlandese assiste all’omicidio della moglie incinta e, creduto morto, pianifica una vendetta feroce nella Londra degli anni ’70. Con Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong, è un thriller cupo e incalzante.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Madame Clicquot, biopic storico con Hailey Bennett nei panni di Barbe-Nicole Ponsardin, la vedova che rivoluzionò il mondo del vino trasformando la sua maison in un impero. Una storia di determinazione femminile e successo imprenditoriale. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) debutta Gloria!, film di Margherita Vicario ambientato nella Venezia di fine '700. Teresa, giovane visionaria, crea una musica capace di oltrepassare i secoli, in un’opera che unisce emancipazione femminile, storia e creatività. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette La guerra del Tiburtino III, commedia grottesca ambientata a Roma Est. Luna Gualano dirige un cast corale con Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Francesco Pannofino e Carolina Crescentini in una storia assurda tra alieni, degrado e riscatto sociale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) si può rivedere Ti va di ballare? con Antonio Banderas, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Priscilla di Sofia Coppola, il ritratto intimo e dolente della moglie di Elvis Presley.

